Domaća glazbena scena profitirala je od svih nedaća koje joj uporno podmeću

Krajem godine na tržište se obično uguraju svi autorski teškaši s novim albumima i pokvare raspored najboljih izdanja godine kritičarima. U manjoj mjeri i publici, jer je i te publike manje, ali da je imalo upućenija i da nismo tu gdje jesmo, imala bi u čemu uživati posluša li - ili, još bolje, ako kupi - najbolje ovogodišnje albume. A bilo ih je toliko vrhunskih da je i dvadeset mjesta premalo, i čini se kako domaća rock scena profitira od svih nedaća koje joj uporno podmeću. Pogotovo ona alternativna, mada je kod nas čitava pop scena u velikoj mjeri alternativna. Ne obazirući se na tekuće i krute probleme, glazbenici su i 2021. učinili nemjerljivo mnogo. Zapravo bi se mogli zapitati gdje mi to živimo kad najbolju glazbu kod nas kupuje zanemarivo mali broj ljudi? I svi će se nakrcati na koncerte stranih imena, dok će se za domaće prvake skupiti jedva par stotina poklonika i kritičara, ako. Zapravo je pitanje sluša li ih više ljudi po svijetu bez granica putem streaminga, jer radi se o ozbiljno kvalitetnim albumima, alpari s onima u svijetu, koji zaslužuju ne samo panegirike kritičara, nego neku godišnju nagradu za kulturnu djelatnost. Kad bi se ovakvi projekti svjetskog dometa kod nas ispravno honorirali.

1. The Gentleman - Hide & Seek (Intek Music)

Za razliku od sjajnog prvog albuma snimljenog samo s gitarom i glasom, The Gentleman je koncept sa koncerta na zagrebačkoj Maloj sceni s proširenim pratećim sastavom prenio na prekrasan album "Hide & Seek". Radi se o formatu kakav je na projektima bliskima klasičnoj glazbi koristio Elvis Costello. Široki obiđen teren i maksimalna koncentracija u raznobojnim žanrovima, uključujući superiornu autorsku i vokalnu sugestivnost, čine Marka Lucijana Hraščaneca najvećim džentlmenom domaće scene i vlasnikom albuma koji adekvatno odgovara na sva najteža pitanja koja sudbina postavlja pred nas. Nije zezanje, jer je "Hide & Seek" album koji podjednako razara slušatelja na emotivnom i kreativnom planu, osim ako niste robot koji je davno digao ruke od sebe i drugih.

2. Razni izvođači - Zagreb Calling: Generacija bez refrena (Menart)

Autorska kompilacija novih snimaka "Zagreb Calling: Generacija bez refrena", ili "paket aranžman za 21. stoljeće", sa deset uključenih imena, koncentrirani skup najboljeg što se dogodilo domaćoj alternativnoj sceni nakon novog vala. Album je sniman u KSET-u siječnja 2021. gdje je deset uključenih imena (Eine, nemanja, Dimitrije Dimitrijević, Truth ≠ Tribe, Ivan Grobenski, The Gentleman, Porto Morto, Sfumato, Žen, Klinika Denisa Kataneca) pod vodstvom producenta Vedrana Peternela sastavilo uzbudljiv mozaik i zabilježilo glazbu kao da živimo u nekom kulturno naprednom svijetu.

3. Kensington Lima - Southbound (samostalno izdanje)

Ako je ovo samostalno izdanje, kakva bi trebala biti ona "korporacijska"? Talentirani i naslušani Josip Radić nakon Valentina Boškovića vratio se Kensingtonu Limi. Album "Southbound" s elegantnom melodioznošću čije su središnje izvorište Beatlesi i njihova zaostavština, zbroj je mnogih utjecaja popa šezdesetih i sedamdesetih, nadahnute melodioznosti i filigranske egzekucije. Ovakvi poznavaoci povijesti pop glazbe jednostavno ne mogu omanuti, pa mogu prepisati vlastiti zaključak povodom prvijenca Lime "May"; "Majstorski album koji bi smjesta ganuo i britanske novinare Guardiana, magazina Mojo ili Uncuta".

4. Mayales - Domovina (Aquarius)

Najbolji sinovi domovine objavili su četvrti album "Domovina". Iako je četvrti, zapravo zatvara trilogiju koju čine povratnički "2" i "Simbol za Sunce". Naziv je posprdna simbolika prema onome što bi ta domovina mogla i trebala biti u stvarnom i umjetničkom smislu, jer, ova ploča definitivno ne zvuči kao "domovinska glazba" kakva se kod nas troši. Nema tu krađe, nema posuđivanja, radi se o prirodnom autorskom nastavku postavki koje važe u svijetu. Zašto, uz sve usporednice sa svjetskim konkurentima koje album donosi, Mayales još uvijek nisu podjednako komercijalni u domovini, nije mi jasno.

5. Toni Starešinić - Survival Kit (Menart)

Toni Starešinić godinama je među najsvestranijim domaćim glazbenicima, fascinantno uvjerljiv u nekoliko formata (vlastiti Chui i Mangroove, bendovi Ede Maajke i Josipe Lisac). Novi dvostruki solo album "Survival Kit" izdašan je "paket za preživljavanje". Donosi lanjski vinil (glazbu iz dokumentarne serije "Nesreća"), i novi pandemijski solo album. Od naslovnice s klavijaturama, so popisa korištenog instrumentarija koji otkriva ozbiljnog poznavaoca analognog i digitalnog, Starešinić s društvom istomišljenika (Vojkan Jocić, Luka Čapeta, Leo Beslać, Silvio Bočić) redom snima izvanserijske ploče.

6. Urban & 4 - Lipanj, srpanj, kolovoz (Croatia Records)

Nakon singlova "Div", "Kuća sjećnja", "Iskra" i "Pseća oluja", dvostruki album "Lipanj, srpanj, kolovoz" Urban je podijelio na dva dijela. Prvi disk snimljen je s Četvorkom, dok je drugi "Zapisi" djelo samostalnih Urbanovih ruku i glasa, s ponekim gostom poput Ante Gela. Urban je zapravo "antimasker", jer najbitnije pogonsko gorivo albuma "Lipanj, srpanj, kolovoz" jest što se autor ne skriva iza nikakvih maski, nego vas brutalno "jednostavnim" sredstvima glasa, pjesama i imaginacije vodi na unikatno putovanje, poput Arsena Dedića na steroidima.

7. Miriiam - Call Me Up (Basic & Rough)

Prvijenac Miriiam "Call Me Up" odmah ulazi na popis najboljih albuma godine kao jedno od iznenađenja na samom kraju sezone. Zagrebačka kantautorica neko je vrijeme provela u Londonu, što se osjeti ne samo u intonaciji materijala nego i glatkoj izvedbi koja je poput ruke i rukavice, tj. benda, spojila izvrsne pjesme i majstorsku sviračku egzekuciju. "Call Me Up" s deset pjesama poput je cjelovečernjeg noir-filma, s kojima se Miriiam - pjeva izvrsno na izvrsnom engleskom jeziku - postavlja u niz domaćih kantautorica s albumima kompatibilnim onima iz SAD ili Velike Britanije.

8. Bad Daughter - Let Me Panic (LAA)

Novi alter ego Bad Daughter pokazuje koliko je Dunja Ercegović sposobna u drugačijem formatu indie-rocka i electronice stvoriti uzbudljive pjesme s producentom i aranžerom Leonardom Klaićem iz grupe She Loves Pablo. A sve zato jer "Let Me Panic" pokazuje logičnu želju za odmakom, promjenom i autorskom "panikom" u kojoj djevojka s gitarom postaje "bitanga i princeza" u jednom, "loša kći" ako se to kod nas uopće smije biti. Privlačan "girlie show" tako se pretvara u malo uzbudljiviju i opasniju transformaciju, a roza boja u nešto tamnije nijanse.

9. Matija Cvek - Izbirljivo i slučajno (Menart)

Rijetko kad se kod nas poklopilo da je neki nadolazeći mladi pjevač imao logičan put između očitog talenta i sve većeg uspjeha kod publike kao Matija Cvek. U samo tri godine uspio je od debitanta postati jedan od najpopularnijih, pritom ne dovodeći u pitanje visoki kvalitativni prag rada. Cvekov prvi album "Izbirljivo i slučajno" - snimljen s koautorom većine pjesama, producentom i aranžerom Alanom Dovićem - dokazuje upravo to. Cvek ima šansu nakon Gibonnija postati najveće novo ime iduće generacije na domaćoj pop sceni.

10. Matej Milošev - U prolazu (Dallas)

Možda se trebao pojaviti još jedan violončelist, Matej Milošev, da prvim samostalnim albumom "U prolazu" pokaže da se violončelo može korisititi i drugačije nego kod 2Cellos. Milošev je i izuzetno sposoban autor pjesama koje su otpjevali Dunja Ercegović, Maja Posavec, Jelena Radan, Luce (za čiji je album pred par godina napisao svoje prve pjesme), Tonka i Aljoša Šerić, Nenad Borgudan, Petar Beluhan i TBF. Od filigranskog autorstva, nadahnutih aranžmana i sofisticirane svirke, radi se o pop biseru koji pripada najboljim ovogodišnjim domaćim albumima.

11. Mr.Lee & IvaneSky - I'm Alive (Dallas Records)

12. Sara Renar - Šuti i pjevaj (Croatia Records)

13. Kozmodrum - Kozmodrum (Rika muzika)

14. Zrinka Posavec - Pjesme o ljubavi i tijelu (Croatia Records)

14. Porto Morto - Portopop (Jeboton)

16. Marisol - Žene mape (LAA)

17. Coco Mosquito - l'atfer life (PDF Records)

18. Willow Avenue - Come What May (LAA)

19. Šetači - Galaksija (Dallas Records)

20. Brain Holidays - Jamaican Connection (Dallas Records)