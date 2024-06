Vicko Bilandžić prijavljen za nezakonito trošenje 60.000 eura

Meg Stuart u Puli

Američka koreografkinja i redateljica prvo je lice manifestacije Portret autorice

Renomirana američka koreografkinja, redateljica i plesačica Meg Stuart će se 7. i 8. lipnja predstaviti publici u Puli izvedbom All the Way Around, ciklusom filmova u Kinu Valli te diskurzivnim i edukativnim programima