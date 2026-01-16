Naši Portali
u hnk split

Na prvom koncertu ciklusa 'Foyer fortissimo' nastupit će violončelist Luka Galuf, gitarist Silvio Bilić i sopranistica Marija Salečić

Foyer fortissimo
HNK Split/Facebook
VL
Autor
Hina
16.01.2026.
u 13:07

Ciklus "Foyer fortissimo" naslanja se na tradiciju Ciklusa mladih glazbenika "mo. Vinko Lesić", koji se u Splitu održava već 14 godina

Splitsko Hrvatsko narodno kazalište (HNK) u suradnji s Glazbenom mladeži Split, u ponedjeljak, 19. siječnja otvara novi koncertni ciklus pod nazivom "Foyer fortissimo" na kojem će nastupiti troje laureata. Projekt je nastavak pedesetogodišnje suradnje dviju institucija, a zamišljen je kao trajna platforma za afirmaciju mladih, perspektivnih glazbenika koji će nastupati uz bok već afirmiranim izvođačima. 

Ciklus "Foyer fortissimo" naslanja se na tradiciju Ciklusa mladih glazbenika "mo. Vinko Lesić", koji se u Splitu održava već 14 godina. Novost tog formata je smještaj u foyer kazališta, prostor koji svojom arhitekturom oživljava tradiciju salonskog muziciranja i omogućuje neposredan dijalog između izvođača i publike, priopćili su iz HNK.

Još jedan iskorak u komunikaciji s posjetiteljima je uvođenje moderatorice, muzikologinje Sare Vrdoljak, koja će narativom o djelima i kontekstu njihova nastanka dodatno približiti program široj publici.

Foyer fortissimo
Violončelist Luka Galuf
Foto: HNK Split/Facebook

Na svečanom otvorenju će nastupiti troje istaknutih laureata uz umjetničku suradnju pijanistice Zarije Alajbeg Galuf, dugogodišnje članice Trija Osor i iskusne pedagoginje s bogatom međunarodnom karijerom. Pobjednik 10. Ciklusa "Vinko Lesić" i prvi violončelist Zagrebačkih solista Luka Galuf otvorit će večer Sonatom za violončelo i klavir u C-duru Sergeja Prokofjeva

Foyer fortissimo
Gitarist Silvio Bilić
Foto: HNK Split/Facebook

Silvio Bilić, pobjednik 12. Ciklusa "Vinko Lesić" i jedan od 17 najboljih mladih gitarista Europe (Eurostrings), predstavit će se djelima Castelnuovo-Tedesca te domaćeg autora Šimuna-Čarlija Botice, čija Suita elemenata nosi posebnu nagradu za doprinos programu. Sopranistica Marija Salečić, istaknuta sudionica 13. Ciklusa "Vinko Lesić" i nova članica Zbora HRT-a, izvest će antologijske arije Bellinija i Puccinija te nezaobilaznu ariju Floramye splitskog maestra Ive Tijardovića, navodi se u priopćenju.

Ključne riječi
kultura glazba Glazbena mladež Split Foyer fortissimo laureati ciklus koncert HNK Split

