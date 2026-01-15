Branka Cvitković 50 godina umjetničkog djelovanja obilježava monodramom 'Pod maskom': 'Krležin me duh prati kroz ovaj tekst'

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu će pedeset godina umjetničkog djelovanja nacionalne prvakinje Drame Branke Cvitković obilježiti izvedbom monodrame "Pod maskom", koja će se održati u nedjelju, 25. siječnja 2026. godine, na novoj sceni HNK2.

Riječ je o važnom umjetničkom događaju kojim se jedna od ključnih figura hrvatskoga kazališta simbolično vraća pred publiku, i to u prostoru koji označava novo razvojno poglavlje Hrvatskog narodnog kazališta. Uloga i forma monodrame pritom snažno sažimaju njezinu osobnu i umjetničku biografiju, stvarajući kazališni čin u kojem se prepliću sjećanje, identitet i sama bit glumačkog poziva.

Predstava, nastala prema istoimenoj noveli Miroslava Krleže iz ciklusa Glembajevi, u produkciji je Teatra poezije te je premijerno izvedena na 14. Festivalu Miroslav Krleža, gdje je prepoznata kao rijetko suptilna i introspektivna kazališna forma. U ovoj monodrami Branka Cvitković utjelovljuje lik glumice Stolzer, čiju ispovijest Krleža oblikuje u slojevitu meditaciju o tijelu, pamćenju i glumačkom pozivu. Predstava istražuje granice između uloge i osobe, profesionalnog i intimnog lica glumice, ispreplićući fragmente njezine karijere s glasovima Krležinih junakinja.

"Zahvalna sam što me intendantica Iva Hraste Sočo pozvala i što se njen tim brine oko moje obljetnice koja nije mala, jer moj boravak u HNK trajao je gotovo trećinu njegove povijesti. Sretna sam što nisam otišla šutke sa scene i što imam priliku osjetiti novu scenu. Pokušat ću se osposobiti da imam snage reći ono što želim reći kroz Krležinu monodrama, o kazalištu, o glumcu, o umjetniku, o osjećanju i treperenju glumca na sceni. Radeći na tekstu prolazila sam cijeli svoj život i sve svoje uloge; Krležin me duh prati kroz ovaj tekst. Ovaj put doživljavam kao put kroz raj, a raj je obljetnica mojih pedeset godina", kazala je dramska prvakinja Branka Cvitković.

Branka Cvitković rođena je 29. svibnja 1948. u Zagrebu. Nakon diplome iz književnosti na Filozofskom fakultetu upisala je glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a 1975. godine postala je članica ansambla Drame Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, u kojem ostaje do umirovljenja 2014. godine. Tijekom gotovo četrdeset godina umjetničkog djelovanja u HNK-u i izvan njega ostvarila je više od šezdeset scenskih uloga, profiliravši se kao glumica iznimnog raspona, od snažnih karakternih i grotesknih figura do duboko tragičnih i rafiniranih komičnih interpretacija. Kultni status stekla je ulogom Marijane u predstavi "Zagrepčanka" Branislava Glumca, dok njezin bogat repertoar obuhvaća i niz zapaženih uloga u djelima Miroslava Krleže, Bertolta Brechta, Antona Pavloviča Čehova, Henrika Ibsena, Molièrea i Williama Shakespearea.

Za svoj umjetnički rad nagrađena je brojnim priznanjima, među kojima se ističu nedavno dodijeljeno priznanje za svekoliko umjetničko djelovanje Hrvatskog društva dramskih umjetnika, dvije Nagrade "Mila Dimitrijević", priznanja Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa te nagrada "Najhistrionka". Odlukom Ministarstva kulture i medija 2006. godine proglašena je nacionalnom prvakinjom. Uz glumačku karijeru, značajan je i njezin pedagoški rad, kao profesorice glume na Umjetničkoj akademiji u Osijeku te kao dekanice Fakulteta za film i kazalište Sveučilišta Libertas, čime je ostavila dubok i trajan trag u hrvatskom kazališnom prostoru.