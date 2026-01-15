Početak godine obilježit će nove premijere predstava Mire Gavrana u Mađarskoj i Sloveniji

Hrvatski književnik Miro Gavran 17. siječnja imat će premijeru svoje drame „Noć bogova“ u kazalištu Pinceszínház u Segedinu, u Mađarskoj. Prijevod teksta na mađarski potpisuje Ivan Varga, režiju Kancsár Orsolya, a u glavnim ulogama nastupaju Csizmadia Gergely, Csépai Eszter i Nagyhegyesi Zoltán. Gavranova drama „Noć bogova“ odvija se na dvoru Luja XIV. u 17. stoljeću i tematizira odnos umjetnika i vlasti. Glavni junaci su Molière, Luj XIV. i dvorska luda. Do sada je ova drama imala 25 premijera diljem svijeta.

Tri tjedna kasnije, 6. veljače, održat će se premijera Gavranove komedije „Traži se novi suprug“ u SiTi Teatru u Ljubljani. Režiju i prijevod na slovenski potpisuje Nenno Harlekin, dok u glavnim ulogama nastupaju Alenka Tetičkovič, Rok Kunaver i Aleksandar Rajaković. Komedija „Traži se novi suprug“ situirana je u našu suvremenost i tematizira muško-ženske odnose i prepoznatljive šarmantne antijunake.

Djela Mire Gavrana do sada su prevedena na 44 jezika. Po njegovim dramama i komedijama dogodilo se više od 450 premijera diljem svijeta, a vidjelo ih je više od četiri milijuna gledatelja, ističu iz Teatra Gavran.