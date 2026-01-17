Top 16 filmova i serija koji su rasturili 2016. - od Krune i Stranger Thingsa do O.J. Simpsona

Naši Portali
Slijedimo nostalgični trend '2016. godina'

Top 16 filmova i serija koji su rasturali 2016. - od Krune i Stranger Thingsa do O.J. Simpsona

17.01.2026.
u 17:30

Trend 2016. na mrežama sve tjera na žudnju za vremenom koje sada izgleda sretnije, jednostavnije i smislenije. Hoće li se svi trendovi iz 2016. danas vratiti, ne znamo, ali evo filmova i serija koji su se zakotrljali prije tih deset godina pa se ponovnim gledanjem možda barem na trenutak možemo vratiti u to vrijeme

Praktički je tek počela nova, 2026. godina, ali umjesto da planiraju budućnost i gledaju unaprijed, djeluje da svi žele vratiti vrijeme unatrag. Barem sudeći po trendu "2016. godina", koji se kao požar proširio društvenim mrežama.

Trend 2016. na mrežama sve tjera na žudnju za vremenom koje sada izgleda sretnije, jednostavnije i smislenije. Neki tvrde da je to posljednje vrijeme kad smo zaista živjeli, tada su društvene mreže bile pune ljubičastih filtera i zrnatih fotografija, tada se prije pandemije bez straha išlo na koncerte i plesalo na festivalima i prvi put smo upoznali ekipu iz  "Stranger Thingsa", a  Chainsmokers su se čuli na svakom ćošku.

Hoće li se svi trendovi iz 2016. danas vratiti, ne znamo, ali evo filmova i serija koje su se zakotrljali prije tih deset godina pa se ponovnim gledanjem možda barem na trenutak možemo vratiti u to vrijeme. Ovo je šesnaest naslova koji su obilježili 2016. i koje ćemo još dugo pamtiti.

Bila je to godina ekstrema, kako u stvarnom svijetu, tako i na ekranima koji su nam nudili bijeg, utjehu i povod za razmišljanje. Dok je televizija proživljavala svoje zlatno doba s rekordnim brojem serija, kinematografija je odgovorila nizom odvažnih i originalnih djela koja su dokazala da filmska umjetnost i dalje ima snagu dirnuti i iznenaditi. Od velikih glazbenih spektakala do tihih, intimnih drama, 2016. je ponudila za svakoga ponešto, a neki od naslova postali su neizbrisiv dio kulturne tapiserije desetljeća. 

Na samom vrhu filmske produkcije našlo se remek-djelo Barryja Jenkinsa, Mjesečina (Moonlight), duboka i potresna studija odrastanja koja prati život mladog Afroamerikanca Chirona kroz tri ključna razdoblja. Film s nevjerojatnom intimnošću i emocionalnom pronicljivošću istražuje pitanja identiteta, muškosti i seksualnosti u surovom okruženju Miamija, ostavljajući publiku bez daha u njegovoj tihoj potrazi za odgovorom na pitanje "Tko sam ja?".

Potpuna suprotnost bila je eskapistička čarolija mjuzikla La La Land, odvažnog i prekrasnog filma Damiena Chazellea koji je gledatelje diljem svijeta ponovno zaljubio u Hollywood. Priča o dvoje sanjara, pijanistu Sebastianu (Ryan Gosling) i glumici Miji (Emma Stone), osvojila je srca svojom nostalgijom, vizualnom raskoši i glazbom koja se pjevušila mjesecima.

Godina je donijela i znanstvenu fantastiku za odrasle u obliku filma Dolazak (Arrival) Denisa Villeneuvea. Umjesto uništavanja gradova, ovaj inteligentni film usredotočio se na pokušaj komunikacije s izvanzemaljcima, a sve je nosila duboko emotivna izvedba Amy Adams.

S druge strane, sirovu ljudsku dramu donio je Manchester by the Sea Kennetha Lonergana, film koji se bavi tugom na način koji slama srce, ali istovremeno nudi tračak nade. Casey Affleck je za ulogu čovjeka prisiljenog suočiti se s tragičnom prošlošću pružio izvedbu karijere. Sličnom snagom odjeknula je i Natalie Portman u filmu Jackie, sirovom portretu Jacqueline Kennedy u danima nakon atentata na supruga, dokazavši da je i dalje jedna od najvećih glumica svoje generacije.

Kvaliteta se nije zaustavila samo na dramama. Disney je oduševio animiranim filmom Zootropola (Zootopia), pametnom i promišljenom avanturom koja je kroz priču o životinjskom gradu progovorila o predrasudama i politici na način zabavan i djeci i odraslima.

Za ljubitelje napetosti, tu je bio moderni vestern Sve ili ništa (Hell or High Water), čvrsto napisan triler o dva brata pljačkaša banaka s Jeffom Bridgesom u jednoj od svojih najboljih uloga. Denzel Washington je pak dominirao ekranom u filmu Ograde (Fences), adaptaciji nagrađivane predstave Augusta Wilsona, pruživši monumentalnu izvedbu kao bivši igrač bejzbola koji se bori s demonima prošlosti.

Televizijska godina bila je u znaku jednog imena: O.J. Simpson. Miniserija Narod protiv O. J. Simpsona: Američka kriminalistička priča pretvorila je suđenje stoljeća u televizijski događaj godine. Ono što je moglo biti karikatura, postalo je neočekivano prizemljena drama s izvanrednim glumačkim izvedbama. Sarah Paulson uskrsnula je lik Marcie Clark, dok su Sterling K. Brown i Courtney B. Vance briljirali kao Christopher Darden i Johnnie Cochran. Kao da to nije bilo dovoljno, ESPN je izbacio monumentalni dokumentarac O.J.: Made in America, sedmosatni ep koji je Simpsonov život i suđenje stavio u širi kontekst rasnih odnosa, slave i američkog društva. Mnogi su se složili s kritičarima The Hollywood Reportera da je ovo bio jedan od najvažnijih dokumentaraca desetljeća.

Netflix je zavladao ljetom zahvaljujući seriji Stranger Things, nostalgičnom pismu ljubavi filmovima osamdesetih koje je postalo instantni kulturni fenomen. Misterij nestanka dječaka u malom gradu i pojava djevojčice s telekinetičkim moćima osvojili su publiku diljem svijeta. U međuvremenu, isti streaming servis ponudio je raskošnu povijesnu dramu Kruna (The Crown), detaljan i izvanredno odglumljen prikaz ranih godina vladavine kraljice Elizabete II. HBO je odgovorio ambicioznim znanstveno-fantastičnim spektaklom Westworld, serijom o futurističkom zabavnom parku s androidima koja je potaknula bezbrojne teorije na internetu i postavila važna pitanja o umjetnoj inteligenciji.

Na konvencionalnoj televiziji, NBC je pogodio u srce s obiteljskom dramom To smo mi (This Is Us), serijom koja je svojim emotivnim pričama i skokovima kroz vrijeme rasplakala naciju i postala neočekivani jesenski hit. FX je, s druge strane, predstavio jednu od najoriginalnijih serija godine, Atlanta, koju je stvorio i u kojoj glumi Donald Glover. Ova serija, koja prati dvojicu rođaka na rap sceni Atlante, inteligentno je i često nadrealno istraživala teme rase, siromaštva i uspjeha.

Na kraju, ne smijemo zaboraviti ni petu sezonu serije Potpredsjednica (Veep), koja je usred stvarne i kaotične američke predizborne kampanje ostala oštro duhovita i zastrašujuće proročanska, s Juliom Louis-Dreyfus u još jednoj besprijekornoj ulozi.

Ok, hajdmo dodati još neke...pojavio se tada i "Deadpool" s Ryanom Reynoldsom, Ben Affleck i Henry Cavill bili su glavni junaci u "Batman v Superman: Zora pravde", gledali smo i treći nastavak 'Kapetana Amerike', ali i "Odred otpisanih" s Jaredom Letom, Willom Smithom i Margot Robbie.

O.J. Simpson Kruna 2016. godina filmovi serije

