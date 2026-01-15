Naši Portali
Nov pogled na Ivanu Orleansku

Je li francuska djevica bila luda svetica, zla vještica ili samo hrabra žena? Znat će se uskoro i to u Rijeci

Maja Car
15.01.2026.
u 13:25

Ansambl Opere riječkog HNK Ivana pl. Zajca u međunarodnoj će koprodukciji s Teatrom Regio iz Parme, prvi put u Hrvatskoj postaviti remek-djelo rane faze Giuseppea Verdija, operu "Ivana Orleanska". Premijera je u četvrtak, 29. siječnja u 19 sati, u režiji proslavljene talijanske redateljice Emme Dante

Ime Ivane Orleanske jedno je od onih koja su stoljećima uznemirivala i inspirirala brojne umjetnike i rasplamsavala im maštu svojom sudbinom. Nije nimalo iznenađujuće da je slika Ivane Orleanske privukla velikog majstora Verdija koji već ovom svojom operom, prvom od pet posvećenih tom ženskom liku, pokazuje sklonost dubokom istraživanju ženske psihologije što pak otkriva veliki genij glazbenog dramatičara. Strastvene arije, snažni zborski prizori te dirljivi dueti dočaravaju njene životne borbe, a prvi put vidjet ćemo sve to u Rijeci.

Naime, ansambl Opere riječkog HNK Ivana pl. Zajca u međunarodnoj će koprodukciji s Teatrom Regio iz Parme, prvi put u Hrvatskoj postaviti remek-djelo rane faze Giuseppea Verdija, njegovu operu "Ivana Orleanska" (Giovanna d'Arco).

Premijera opere za koju je libreto napisao Temistocle Solera prema Schillerovoj drami „Die Jungfrau von Orléans“ bit će izvedena u četvrtak, 29. siječnja u 19 sati, u režiji proslavljene talijanske redateljice Emme Dante, jedne od najzanimljivijih i najoriginalnijih protagonistica današnjeg kazališta.

- Uvijek je uzbudljivo postavljati na pozornicu neko novo djelo koje do sada nije izvođeno. A kada je riječ o Verdiju, o kojem gotovo sve znamo,  uzbuđenje je još veće. Naša koprodukcijska predstava "Ivana Orleanska" tako otkriva gledateljima ne samo nama nepoznatog Verdija, već i redateljski rukopis iznimno zanimljive talijanske operne i dramske redateljice Eme Dante čije se predstave izvode u brojnim europskim kazališnim metropolama.  Uz naše sjajne pjevače i Riječki simfonijski orkestar te zbor riječke Opere bit će to svakako jedan spektakularnih glazbenih događaja ove sezone - istaknula je intendantica riječkog HNK-a Dubravka Vrgoč.

Publiku očekuje operni spektakl o iznimnoj mladoj ženi koja u Francuskoj 15. stoljeća, između božanskog poziva, političkih spletki i osobnih sumnji, traži svoj vlastiti put, mijenjajući pritom sudbinu cijele Europe, o ženi rastrganoj između misticizma i svetosti te zemaljske ljubavi. Ili kako o Ivani Orleanskoj kaže redateljica Emma Dante:

- Djevica Orleanska je 'drugačija' od svih; ima mistične vizije, čuje glasove i divlje sanja. Možda je luda, možda je svetica inspirirana nebom, možda je vještica kojom dominiraju zli dusi, ali svakako je iznimna žena koja hrabro izaziva društvene konvencije do te mjere da žrtvuje svoj život.

 Naime, na riječku pozornicu stiže novo viđenje opere koja spaja povijesnu dramu i suvremenu kazališnu umjetnost te otvara nove poglede na francusku heroinu.

Naslovnu ulogu, koju su tumačile mnoge slavne sopranistice od Renate Tebaldi preko Montserrat Caballé do Anne Netrebko, interpretirat će riječka nacionalna prvakinja opere Anamarija Knego. Kralja Karla VII. tumačit će tenor Bože Jurić Pešić, a Ivaninog oca Giacoma riječki prvak, bariton Robert Kolar. U ostalim su dvjema solističkim ulogama Sergej Kiselev i Luka Ortar.

Scenografiju potpisuje Carmine Maringola, kostime Vanessa Sannino, svjetlo Luigi Biondi, a koreografiju Manuela Lo Sicco.

„Ivana Orleanska“, skladana tijekom četiri mjeseca, praizvedena je u milanskoj Scali 1845. godine i odmah je postigla ogroman uspjeh. Još su žive priče kako su se nekoliko tjedana od premijere, omiljene melodije opere koje su postale popularne preko noći, svirale na ulicama Milana privlačeći veliku gomilu slušatelja i uzrokujući probleme s javnim redom i prometom .

Sljedećih dvadeset godina nakon praizvedbe „Ivana Orleanska“ često se i s puno uspjeha izvodila u mnogim opernim kućama u Italiji i drugdje u Europi, da bi se potom njena uprizorenja polako prorjeđivala suočena sa slavom Verdijevih kasnijih djela.

Međutim, moglo bi se reći da u 21. stoljeću kreće novi krug njene popularnosti i povratka na svjetske operne pozornice. Tako je, primjerice, 2015. godine ponovno izvedena u Teatru alla Scala u Milanu, prvi put nakon što je na istoj pozornici praizvedena sredinom 19. stoljeća.

Reprize opere „Ivana Orleanska“ u Rijeci na programu su 31. siječnja te 2., 4. i 6. veljače.

Ključne riječi
opera giuseppe verdi Dubravka Vrgoč HNK Rijeka Ivana Orleanska

