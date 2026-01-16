Sanela Pliško tužila Peđu Grbina zbog "u cijelosti nepravilne i nezakonite" smjene

Kako je najavila, tako je i napravila - smijenjena članica Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta u Puli, Sanela Pliško, podnijela je Upravnom sudu u Rijeci tužbu protiv Grada Pule odnosno gradonačelnika Peđe Grbina. Podsjetimo, gradonačelnik ju je bez obrazloženja, a čini se i pravnog uporišta, razriješio dužnosti usred natječaja za novog ravnatelja INK, a na njeno je mjesto doveo Slađanu Pletikos-Pernar, osobu s koalicijske liste Gorana Mihovilovića, koja je koalicijski patner u Grbinovoj gradskoj vlasti.

Podsjetimo, iako je to jedan od Zakonom o kazalištima propisanih uvjeta za članstvo u vijeću, gospođa Pletikos-Pernar, koja je umirovljena ekonomistica, prema vlastitom priznanju nema ni dana iskustva u kulturi. Da će tužiti Grbina, u izjavi Večernjem listu najavila je neposredno nakon smjene Sanela Pliško, inače dugogodišnja djelatnica gradske ustanove Pula Film Festival.

– Ovaj čin iznenadio me prvo ljudski jer Grbin se po dolasku na gradonačelničku funkciju hvalio kako će svaku smjenu najprije priopćiti u četiri oka, a ja sam dobila samo šturu birokratsku uputu da potvrdim primitak priloga. Zar se tako odnosi prema živim ljudima? Međutim, ono što smatram mnogo gorim činjenica je da se mojom smjenom jasno krši članak 46. Statuta INK, koji se nadovezuje na članak 23., stavak 9. Zakona o kazalištima, a koji jasno propisuju uvjete pod kojima bi se ovakva smjena mogla dogoditi. U dopisu koji sam primila ne spominje se nijedan od zadanih kriterija, kao ni mogućnost žalbe, a posebno je znakovito da se to događa neposredno prije izbora novog ravnatelja kazališta. Podcjenjivački odnos novih pulskih vlasti prema "marginalnoj" kulturi najočitiji je u tome da su ovdje kadrovski nahranili male umirovljeničke stranke za njihovu potporu na koalicijskim listama – rekla nam je tada Sanela Pliško.

Gradonačelnikovu odluku o razrješenju i imenovanju nove članice Kazališnog vijeća Sanela Pliško drži "u cijelosti nepravilnom i nezakonitom" pozivajući se pritom na Zakon o kazalištima i Statut Istarskog narodnog kazališta prema kojima, kako tvrdi, nije udovoljeno niti jednom od pet uvjeta za njeno razrješenje. Obrazlažući svoju odluku o razrješenju Sanele Pliško, pulski gradonačelnik Peđa Grbin nedavno je rekao da u Statutu Istarskog narodnog kazališta stoji da osoba koja se nalazi u Kazališnom vijeću ne bi trebala biti u poslovnom odnosu sa samim kazalištem.

"Dosadašnja članica vijeća Sanela Pliško nije ta koja radi, ali ustanova u kojoj je zaposlena, Pula Film Festival, je itekako u poslovnom odnosu s Istarskim narodnim kazalištem", naveo je nedavno Grbin, pritom ignorirajući činjenicu da su oboje gradske ustanove koje međusobno logično surađuju, a ne privatna poduzeća za koja bi netko u toj suradnji mogao izvlačiti korist. Istovremeno, Ministarstvo kulture i medija tražilo je očitovanje od Grada Pule, te najavilo nadzor zakonitosti rada INK.