Ariana Grande i Jonathan Bailey nakon 'Wickeda' zajedno u kazalištu: potvrđena premijera na West Endu

Ne plačite, nije kraj: Ariana Grande i Jonathan Bailey, duo koji je osvojio publiku kao Glinda i Fiyero u filmskoj adaptaciji mjuzikla "Wicked", imaju novi zajednički projekt. I to na našoj strani oceana!

Britanskim medijima danas su potvrdili da će preuzeti glavne uloge u iščekivanoj novoj produkciji legendarnog mjuzikla Stephena Sondheima i Jamesa Lapinea, "Sunday in the Park with George". Predstava će igrati u londonskom Barbican Centru tijekom ljeta 2027. godine, u režiji slavne Marianne Elliott, dobitnice nagrada Tony i Olivier, čije su vizionarske režije, poput hvaljene produkcije Sondheimovog "Companyja", redefinirale moderno kazalište.

Što se glumaca tiče, Jonathan Bailey na londonskoj se sceni izvanredno snalazi. Iako mu je svjetsku slavu donijela uloga Anthonyja Bridgertona u Netflixovoj hit-seriji "Bridgerton", njegovi najveći trijumfi ostvareni su upravo na pozornici. Karijeru je započeo u djetinjstvu, a tijekom godina izgradio je reputaciju jednog od najsvestranijih britanskih glumaca. Za ulogu u produkciji "Company" u režiji Marianne Elliott osvojio je prestižnu nagradu Olivier za najboljeg sporednog glumca u mjuziklu, a njegova izvedba pjesme "Getting Married Today" ostala je zapamćena kao jedan od vrhunaca suvremenog britanskog kazališta. Uloga slikara Georgesa Seurata bit će ponovni susret s redateljicom koja ga je dovela do najvećeg kazališnog priznanja.

S druge strane, Ariana Grande, globalna pop ikona, svoju je kreativnu energiju zadnjih dva desetljeća usmjerila na glazbu, iako je karijeru sa 15 godina zapravo započela na Broadwayu, u mjuziklu "13". Promovirajući filmski mjuzikl "Wicked", često je isticala da joj nedostaju kazališne daske. Uloga Dot, umjetnikove muze, zahtjevan je lik koji će joj ujedno biti i prvi angažman na West Endu.

Inače, "Sunday in the Park with George" nije tipičan "laki" projekt za hollywoodske zvijezde. Riječ je o melankoličnoj meditaciji o umjetnosti, stvaranju, ljubavi i cijeni genijalnosti koja je 1985. godine osvojila Pulitzerovu nagradu, što je velika rijetkost za mjuzikle. Prvi čin prati fiktivnu verziju slikara Georgesa Seurata (Bailey) dok opsesivno radi na svom remek-djelu, otuđujući se od svijeta i svoje partnerice Dot (Grande). Drugi čin skače stotinu godina u budućnost i prati Seuratovog praunuka, također umjetnika, koji se bori s vlastitim kreativnim blokadama i nasljeđem svog slavnog pretka, istražujući teme umjetničke ostavštine i povezanosti kroz vrijeme.

Uloge Georgesa i Dot smatraju se jednima od najprestižnijih na Broadwayu i West Endu. U originalnoj brodvejskoj postavi 1984. godine utjelovili su ih legendarni Mandy Patinkin i Bernadette Peters, čije su izvedbe postale mjerilo za sve buduće produkcije. Mjuzikl je od tada doživio nekoliko zapaženih obnova, a posljednja velika produkcija na Broadwayu bila je 2017. godine, kada su glavne uloge igrali Jake Gyllenhaal i Annaleigh Ashford. Ta je postava trebala gostovati i u Londonu 2020. godine, no planovi su otkazani zbog pandemije, što dolazak Ariane Grande i Jonathana Baileyja na West End čini još značajnijim kulturnim događajem.

Osim Elliott kao redateljice, kreativni tim uključuje i nagrađivanog dizajnera Toma Scutta, što jamči vrhunsku vizualnu produkciju. Ulaznice za predstavu u prodaju kreću u svibnju 2026. godine i očekuje se da će biti odmah rasprodane.

