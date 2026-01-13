VIDEO Crkva se ispričala zbog 'sluzavog Isusa': Prizor s mise zgrozio vjernike, reagirao i hrvatski svećenik

Prijenos mise na Badnjak putem javne televizije ARD iz crkve Svete Marije u Stuttgartu trebao je biti svečani trenutak za brojne njemačke katolike, no pretvorio se u prvorazredni skandal i jednu od najbizarnijih priča ove sezone. Umjesto tradicionalnog prikaza malenog Isusa u jaslicama, gledatelji su svjedočili neobičnom performansu. U slami je, sklupčana u fetalnom položaju, ležala odrasla umjetnica Eleni Sismanidou, prekrivena vlažnim rižinim papirom koji je trebao simbolizirati verniks, sirasti maz koji prekriva kožu novorođenčeta. Dok je teško disala i polako se izvijala, svećenik Thomas Steiger, koji je predvodio misu, pokušao je objasniti dublji smisao prizora. "Jaslice prikazuju stvarno ljudsko biće, koje leži jadno, golo i izloženo", rekao je tijekom službe. "Ovako radikalno Bog postaje čovjekom: blizu, opipljiv, bez distance, stvaran."

Umjetnica Milena Lorek, koja je osmislila instalaciju, izjavila je kako je tu scenu zamislila kao "trenutak nesigurnosti između sigurnosti i nevolje". Međutim, teološka i umjetnička objašnjenja nisu uspjela umiriti javnost. Reakcije su bile trenutačne i žestoke, a neke od njih i urnebesne, jer "sluzavi Isus" brzo je postao internetski meme. Brojni mediji, predvođeni tabloidom Bild koji je objavio naslovnicu "ARD prikazuje božićnu misu sa sluzavim Isusom", iskoristili su priliku za napad na javni servis. Gledatelji su na društvenim mrežama figuru u jaslicama uspoređivali s "vanzemaljcem koji diše" ili "divovskim fetusom", osuđujući spektakl kao "bolestan i izopačen". Regionalna televizija SWR, koja je producirala prijenos, zaprimila je više od tisuću i četiristo komentara, većinom izrazito kritičnih.

Kritikama su se pridružili i lokalni političari. Klaus Nopper, član gradskog vijeća Stuttgarta iz redova Kršćansko-demokratske unije (CDU), nazvao je instalaciju "odvratnom". "Ovdje se božićna priča iskorištava za 'wokeness'. Granice se neprestano pomiču, a naše vrijednosti bacaju u vjetar. Ovako se uništava društvo", poručio je Nopper. Zbog cijelog slučaja oglasio se i fra Zvonko Tolić, voditelj Hrvatske katoličke misije u Berlinu i bivši dugogodišnji voditelj misije u Stuttgartu. U otvorenom pismu izrazio je duboku zabrinutost, navodeći kako su se brojni katolici, bez obzira na podrijetlo, osjetili povrijeđenima u svojoj vjeri. "Ono što je, uz Uskrsno bdijenje, jedna od najsvetijih noći liturgijske godine, predstavljeno je na način obilježen provokativnom inscenacijom, seksualnim aluzijama i elementima koji su se mogli doživjeti samo kao bogohulni", napisao je fra Tolić.

Nakon gotovo tri tjedna sve jačih kritika i ismijavanja na internetu, biskupija Rottenburg-Stuttgart napokon je priznala da stvari nisu išle po planu. U službenom priopćenju objavljenom na njihovim internetskim stranicama naveli su kako su "biskup dr. Klaus Krämer i vodstvo biskupije primili na znanje povratne informacije i pažljivo ih razmotrili". "Reakcije na prijenos pokazale su da su povrijeđeni vjerski osjećaji", stoji u izjavi.

Katolička služba za emitiranje pri SWR-u, odgovorna za dizajn jaslica i program, "duboko žali zbog toga i naglašava da ni u jednom trenutku nije bila namjera provocirati ili omalovažavati središnje postavke vjere". Ipak, dodali su, postalo je jasno da je "odabrani oblik prezentacije izazvao zbunjenost, nerazumijevanje i bijes kod mnogih ljudi, posebno na tako važan blagdan kao što je Božić". Biskupija je također priznala da je za televizijski format napravila i određena odstupanja od tradicionalne božićne liturgije. "Ta odstupanja nisu bila ispravna i na njima će se poraditi", poručili su, dodajući kako će budući prijenosi crkvenih službi biti podložni strožem "procesu koordinacije i donošenja odluka" kako bi se zadovoljila i crkvena odgovornost i "posebna osjetljivost takvih formata".

Pojedini komentatori ovaj incident vide kao dio šireg trenda unutar Katoličke crkve u Njemačkoj, gdje liturgijski eksperimenti koji daju prednost suvremenoj umjetnosti i inkluzivnosti ponekad zasjenjuju tradicionalno shvaćanje poštovanja prema svetome. Kritičari smatraju da "u vremenima galopirajuće sekularizacije Crkvi nisu potrebni groteskni performansi koji udaljavaju vjernike", već povratak temeljima vjere. Dok se rasprava nastavlja, slučaj "sluzavog Isusa" ostat će zabilježen kao jedan od najbizarnijih trenutaka u povijesti televizijskih prijenosa božićnih misa i sjajna tema za upropaštavanje obiteljskog ručka.