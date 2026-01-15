Naši Portali
Afera INK

Grbinove vječnice stupile na dužnost, odmah utvrdile da samo jedan kandidat zadovoljava uvjete za ravnatelja

Autor
Milena Zajović
15.01.2026.
u 16:25

"Nakon provjere zakonskih uvjeta iz čl. 39. st 2. Zakona o ustanovama, kandidat koji ispunjava sve uvjete natječaja bit će pozvan na intervju na kojem će prezentirati mandatni program rada", naveli su iz Istarskog narodnog kazališta

U jeku tragikomičnog skandala s imenovanjima novih članica Kazališnog vijeća INK, od kojih jedna nema dana radnog staža u kulturi, a druga nije ni znala tko joj je ponudio funkciju, održan je prvi sastanak Vijeća. Na njemu je potvrđen mandat Slađane Pletikos Pernar koja, prema vlastitom priznaju, nema dana rada u kulturi, iako to nalaže članak 23. Zakon a o kazalištima.

Međutim, nalazi se na listi Grbinova koalicijskog partnera Gorana Mihovilovića. Na istom je sastanku za predsjednicu Vijeća, umjesto današnjeg dogradonačelnika Pule, odabrana umirovljena profesorica glazbe Vlada Može, inače također politički i rodbinski povezana s gradskom vrhuškom.

Nakon njihova imenovanja, vijeće je odmah pristupilo otvaranju prijava kandidata za ravnatelja INK u idućem mandatu, te utvrdilo kako od troje prijavljenih, samo jedan ispunjava formalne uvjete natječaja. 

"U vezi s natječajnim postupkom, obavještavamo da su, sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka (GDPR), imena kandidata u ovoj fazi postupka zaštićena te se ne mogu javno objavljivati. Jedna pristigla prijava zadovoljava formalne uvjere natječaja, a razgovor s kandidatom održat će se nakon provjere ispunjava li kandidat i zakonske uvjete iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama." rekli su nam iz Istarskog narodnog kazališta.

Ujedno su i potvrdili da Vijeće sada radi u sastavu Vlada Može, predstavnica osnivača, predsjednica, Slađana Pletikos Pernar, predstavnica osnivača, Majkl Mikolić, predstavnik osnivača, Elvis Butković, predstavnik svih zaposlenika, te Miodrag Flego, predstavnik kazališnih umjetnika.

Iako se ime jedinog kandidata za ravnatelja još ne zna, bit će zanimljivo vidjeti radi li se o redatelju za kojega se pretpostavljalo da je blizak gradonačelniku, kao i tko su drugih dvoje koji su pali na "tehničkom".

Umeđuvremenu je na cijelu priču reagiralo i Ministarstvo kulture i medija, koje je Gradu Puli poslalo upit o zakonitosti imenovanja novih vječnica, te potvrdilo da će provesti nadzor nad zakonitošću rada Istarskog narodnog kazališta. Sko se tu utvrde nepravilnosti, za očekivati je i da će se rušiti natječaj, odnosno novog ravnatelja.

Komentara 2

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
16:36 15.01.2026.

Eto , to su ovi kojima su usta puna moralnosti etike i zakona. Lažni antifašizam i koristoljublje. Bitno da se ide u Kragujevac po diplomu

MI
miliša
16:35 15.01.2026.

Ne znam samo jesu li vječne ako su vječnice ili su možda ipak vijećnice?

