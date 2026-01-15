Grbinove vječnice stupile na dužnost, odmah utvrdile da samo jedan kandidat zadovoljava uvjete za ravnatelja

U jeku tragikomičnog skandala s imenovanjima novih članica Kazališnog vijeća INK, od kojih jedna nema dana radnog staža u kulturi, a druga nije ni znala tko joj je ponudio funkciju, održan je prvi sastanak Vijeća. Na njemu je potvrđen mandat Slađane Pletikos Pernar koja, prema vlastitom priznaju, nema dana rada u kulturi, iako to nalaže članak 23. Zakon a o kazalištima.

Međutim, nalazi se na listi Grbinova koalicijskog partnera Gorana Mihovilovića. Na istom je sastanku za predsjednicu Vijeća, umjesto današnjeg dogradonačelnika Pule, odabrana umirovljena profesorica glazbe Vlada Može, inače također politički i rodbinski povezana s gradskom vrhuškom.

Nakon njihova imenovanja, vijeće je odmah pristupilo otvaranju prijava kandidata za ravnatelja INK u idućem mandatu, te utvrdilo kako od troje prijavljenih, samo jedan ispunjava formalne uvjete natječaja.

"U vezi s natječajnim postupkom, obavještavamo da su, sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka (GDPR), imena kandidata u ovoj fazi postupka zaštićena te se ne mogu javno objavljivati. Jedna pristigla prijava zadovoljava formalne uvjere natječaja, a razgovor s kandidatom održat će se nakon provjere ispunjava li kandidat i zakonske uvjete iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama." rekli su nam iz Istarskog narodnog kazališta.

Ujedno su i potvrdili da Vijeće sada radi u sastavu Vlada Može, predstavnica osnivača, predsjednica, Slađana Pletikos Pernar, predstavnica osnivača, Majkl Mikolić, predstavnik osnivača, Elvis Butković, predstavnik svih zaposlenika, te Miodrag Flego, predstavnik kazališnih umjetnika.

Iako se ime jedinog kandidata za ravnatelja još ne zna, bit će zanimljivo vidjeti radi li se o redatelju za kojega se pretpostavljalo da je blizak gradonačelniku, kao i tko su drugih dvoje koji su pali na "tehničkom".

Umeđuvremenu je na cijelu priču reagiralo i Ministarstvo kulture i medija, koje je Gradu Puli poslalo upit o zakonitosti imenovanja novih vječnica, te potvrdilo da će provesti nadzor nad zakonitošću rada Istarskog narodnog kazališta. Sko se tu utvrde nepravilnosti, za očekivati je i da će se rušiti natječaj, odnosno novog ravnatelja.