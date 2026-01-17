Optužbe za smrt djevojke uništile su karijeru najboljeg klauna Hollywooda

Jim Carrey, glumac koji je svojim nevjerojatnim grimasama, anarhičnim humorom i tjelesnom komedijom obilježio jednu filmsku eru, danas slavi 64. rođendan.

Njegov put do vrha bio je sve samo ne lagan. Odrastajući u siromaštvu, s obitelji koja je jedno vrijeme živjela u kombiju, Carrey je sa samo 15 godina napustio školu i počeo raditi kao domar kako bi im pomogao. U isto vrijeme brusio je svoj komičarski talent u klubovima u Torontu, a proboj je uslijedio nakon selidbe u Los Angeles. Iako je osamdesetih ostvario manje uloge, prava eksplozija dogodila se 1994. godine. U samo nekoliko mjeseci, Carrey je poharao kina s tri kultna filma: "Ace Ventura: Šašavi detektiv", "Maska" i "Glup i gluplji". Postao je fenomen, a već 1996. godine bio je prvi glumac koji je za film, "Nepodnošljivi gnjavator", dobio honorar od 20 milijuna dolara, čime je zacementirao svoj status najveće zvijezde na svijetu.

No, iza energične fasade komičara koji je doslovno mogao pričati iz stražnjice, krio se kompleksan i melankoličan čovjek. Ubrzo je osjetio potrebu da se dokaže kao dramski glumac, što mu je i uspjelo ulogama u filmovima "Trumanov show" i "Čovjek na Mjesecu", za koje je osvojio Zlatne globuse, ali nikad nije dobio nominaciju za Oscara. Stereotip o tužnom klaunu u njegovom se slučaju pokazao bolno istinitim. Njegova prva supruga, Melissa Womer, s kojom ima kćer Jane, još je 1995. u intervjuu za Rolling Stone tvrdila da pati od teške depresije i da noćima plače. "Naučila sam da je osmijeh koji nosi njegova najveća maska", rekla je tada. I sam Carrey je priznao svoje borbe, govoreći kako su neka od njegovih najboljih djela proizašla upravo iz tih mračnih razdoblja.

Mrak koji ga je pratio kulminirao je u rujnu 2015. godine, kada je njegov život pogodila nezamisliva tragedija. Njegova bivša djevojka, 30-godišnja vizažistica Cathriona White, počinila je samoubojstvo predoziranjem lijekovima na recept. Iako je glumac u prvim izjavama izražavao tugu, nazivajući je "nježnim irskim cvijetom, previše osjetljivim za ovo tlo", uskoro se našao u središtu mučne pravne bitke. Cathrionin otuđeni suprug Mark Burton, s kojim je još bila u braku, i njezina majka Brigid Sweetman podigli su tužbu za protupravnu smrt, tvrdeći da je Carrey iskoristio svoje bogatstvo i slavu kako bi ilegalno joj nabavljao lijekove pod pseudonimom "Arthur King" te ih dao White, iako je znao da je sklona depresiji i da je ranije pokušala oduzeti si život.

Uslijedila je brutalna javna borba. Carrey je optužbe nazvao "strašnom sramotom" i "bezdušnim pokušajem iskorištavanja mene i žene koju sam volio". Njegov tim je tvrdio da je tužba samo oblik legalne iznude, a glumac je uzvratio vlastitom protutužbom, navodeći da su ga White i njezin odvjetnik pokušali ucjenjivati lažnim optužbama da im je prenio spolno prenosive bolesti. U javnost su isplivali detalji poruka s njezinog iPada u kojima ga je optuživala za "kokain, prostitutke, mentalno zlostavljanje i bolesti". Carrey je tvrdio da je bio zaslijepljen ljubavlju, ali da neće popustiti pred lažnim optužbama. Cijeli slučaj, koji je prijetio da mu uništi karijeru i reputaciju, i dobrim dijelom se to i dogodilo, na kraju je odbačen u siječnju 2018. godine, no ožiljci su ostali.

Nakon što je pravna mora završila, Carrey se uvelike povukao iz javnosti. Njegova filmska karijera drastično se usporila. U travnju 2022. godine šokirao je svijet najavom da ozbiljno razmišlja o mirovini. "Imam dovoljno. Učinio sam dovoljno. Ja sam dovoljan", izjavio je, dodajući kako uživa u svom mirnom životu, slikanju i duhovnosti. Slikarstvo je postalo njegova terapija i strast, a svoja politički nabijena i često kontroverzna djela redovito je dijelio na društvenim mrežama. Ipak, vrata Hollywoodu nije potpuno zatvorio. Na radost obožavatelja, vratio se ulozi Dr. Robotnika u komercijalno iznimno uspješnoj franšizi "Sonic the Hedgehog", dokazavši da njegova manična energija još uvijek može privući publiku.

Tragedija s Cathrionom White nije jedina kontroverza koja je pratila Carreyja. Godinama je bio istaknuti glas u antivakserskom pokretu, šireći neutemeljene tvrdnje o povezanosti cjepiva i autizma, što je izazvalo oštre kritike znanstvene zajednice. Njegovi javni nastupi postajali su sve čudniji. U nizu bizarnih intervjua na crvenom tepihu izjavljivao je da "Jim Carrey ne postoji" i da je on samo lik koji je imao sreću dobiti. Ovi ispadi, zajedno s njegovim političkim karikaturama u kojima se obračunavao s Donaldom Trumpom i drugim političkim figurama, stvorili su sliku briljantnog, ali duboko nemirnog umjetnika čija se granica između performansa i stvarnosti ponekad činila potpuno nejasnom.

Dva puta se ženio, prvo s Melissom Womer, a zatim s kolegicom iz filma "Glup i gluplji", Lauren Holly, no taj je brak trajao manje od godinu dana. Bio je u dugogodišnjim vezama s Renée Zellweger i Jenny McCarthy, prije fatalne veze s Cathrionom White. Danas, na svoj 64. rođendan, Jim Carrey ostaje enigma, čovjek koji je svijetu dao neke od najsmješnijih trenutaka u filmskoj povijesti, dok se istovremeno borio s vlastitim demonima daleko od svjetla reflektora.