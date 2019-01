Umjetnički radovi talentiranih studenata vremeplov su u 2068. godinu

Kako će za 50 godina izgledati ljudi budućnosti, tko će biti ratnici nove generacije, hoće li se promijeniti prikaz obitelji te shvaćanje seksualnosti, kakvi će roboti željeti zavladati Zemljom i hoće li se na njoj još uopće moći živjeti?... Moguće odgovore na ova, ali i mnoga druga futuristička pitanja, ilustrirali su talentirani studenti Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu koji su napravili više od 50 likovnih radova u sklopu ambicioznog projekta Večernjeg lista “Pogled u budućnost 2068.”. A svi će se moći pogledati na velikoj izložbi koja se otvara idućeg tjedna u Hrvatskom novinarskom društvu.

“Pogled u budućnost 2068.” najveći je multimedijalni projekt promocije znanosti, inovativnosti i istraživačke hrabrosti. Večernji list ga je realizirao u suradnji s deset vrhunskih stručnjaka za pojedina područja ljudskog djelovanja koji su prihvatili izazov te ponudili odgovor na pitanje - Kakva nas budućnost očekuje za 50 godina?

Foto: Ilustracija Nikoline Žabčić

Igor Rudan, Jan Šnajder, Višeslav Raos, Davor Ivanković, Boris Jokić, Slaven Letica, Marijana Grbeša, Miroslav Volf, Ivana Nikolić Popović i Aleksandar Battista Ilić odgovorili na ključna pitanja o budućnosti te kroz utemeljeni futurizam predvidjeli kako će nam životi izgledati za 50 godina. Njihovi su eseji objavljeni u Večernjem listu te njegovom posebnom specijalu “Pogled u budućnost 2068.”, a pritom su im život svojim ilustracijama udahnuli upravo studenti Akademije likovnih umjetnosti.

Upravo je za mlade generacije čije doba tek dolazi, budućnost vrijeme u kojem će ne samo živjeti, nego će ga svojim postupcima i stvarati. Kako onda ta, iz današnje perspektive daleka 2068. godina, izgleda u očima onih koji će je jednog dana i doživjeti, ima veliko značenje za shvaćanje budućnosti koja nam kuca na vrata. Zato je Večernji list odlučilo zadatak ilustriranja ovog velikog multimedijalnog projekta povjeriti studentima Akademije likovnih umjetnosti. Ključna je zamisao bila da njihovi radovi, uz eseje stručnjaka, čine zaokruženu cjelinu, potpunu viziju svijeta za 50 godina. A ono što je na početku projekta bila ambiciozna ideja, pokazalo se kao prava uspješnica čiji su rezultat deseci izvanrednih radova mladih umjetnika. Jer oni su, osim što su prezentirali svoj talent, pokazali i koliko zrelo promatraju te shvaćaju svijet današnjice, što nije nimalo lako, ali i da imaju obilje mašte te vizionarske sposobnost potrebne za promišljanje budućnosti, što je još teže.

Foto: Ilustracija Ane Mendeš

Studentski radovi nastali u sklopu projekta bit će izloženi u HND-u od 31. siječnja te će predstavljati svojevrsni vremenski stroj koji će posjetitelje povesti na putovanje 50 godina u budućnost - ravno u 2068. godinu.

Svečano otvorenje izložbe bit će 31. siječnja, a javnost će radove moći pogledati od 1. do 8. veljače, svakim radnim danom od 9 do 17 sati. Posjetitelji će izložbu moći pogledati i u Noći muzeja (1. veljače) od 18 sati do 1 sat ujutro. Ulaz će biti besplatan, a sama izložba će biti prodajnog karaktera što znači da će se izloženi radovi moći i kupiti.