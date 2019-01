'Bilo je to petomjesečno putovanje u budućnost na raketni pogon studenata'

Kako će za 50 godina izgledati ljudi budućnosti, tko će biti ratnici nove generacije, kako će funkcionirati medicina, hoće li se promijeniti prikaz obitelji te shvaćanje seksualnosti, kakvi će roboti željeti zavladati Zemljom i hoće li se na njoj još uopće moći živjeti?

Moguće odgovore na ova, ali i mnoga druga futuristička pitanja, ilustrirali su talentirani studenti Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu koji su napravili više od 50 likovnih radova u sklopu ambicioznog projekta Večernjeg lista “Pogled u budućnost 2068.” A svi će se moći pogledati na velikoj izložbi koja se u četvrtak otvara u Hrvatskom novinarskom društvu.

Zreli i talentirani

“Pogled u budućnost 2068.” najveći je multimedijalni projekt promocije znanosti, inovativnosti i istraživačke hrabrosti. Večernji list ga je realizirao u suradnji s deset vrhunskih stručnjaka za pojedina područja ljudskog djelovanja koji su prihvatili izazov te hrabro ponudili odgovor na pitanje – kakva nas budućnost očekuje za 50 godina?

Igor Rudan, Jan Šnajder, Višeslav Raos, Davor Ivanković, Boris Jokić, Slaven Letica, Marijana Grbeša, Miroslav Volf, Ivana Nikolić Popović i Aleksandar Battista Ilić odgovorili na ključna pitanja o budućnosti te kroz utemeljeni futurizam predvidjeli kako će nam životi izgledati za 50 godina.

Njihovi su eseji krajem prošle godine objavljeni u Večernjem listu te njegovu specijalu “Pogled u budućnost 2068.”, a pritom su im život svojim ilustracijama udahnuli studenti Akademije likovnih umjetnosti. Upravo je za mlade generacije, čije doba tek dolazi, budućnost vrijeme u kojem će ne samo živjeti nego će ga svojim postupcima i stvarati. Iz današnje perspektive daleka 2068. godina ima veliko značenje za shvaćanje budućnosti koja nam kuca na vrata. Zanima nas kako ona izgleda u očima onih koji će je jednog dana i doživjeti. Zato je Večernji list odlučilo zadatak ilustriranja ovog velikog multimedijalnog projekta povjeriti studentima Akademije likovnih umjetnosti.

– Pet mjeseci svi smo zajedno – mi u Večernjem listu, stručnjaci koji su pisali eseje te studenti Akademije – uživali u uzbudljivom putovanju u budućnost – poručio je Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista. Ključna je zamisao bila da radovi studenata, uz eseje stručnjaka, čine zaokruženu cjelinu, potpunu viziju svijeta za 50 godina. A ono što je na početku projekta bila ambiciozna ideja, pokazalo se kao prava uspješnica čiji su rezultat deseci izvanrednih radova mladih i perspektivnih umjetnika. Jer oni su, osim što su prezentirali svoj talent, pokazali i koliko zrelo promatraju te shvaćaju svijet današnjice, što nije nimalo lako, ali i da imaju obilje mašte te vizionarske sposobnost potrebne za promišljanje budućnosti, što je još teže.

– Studenti su svojim ilustracijama obogatili ovaj veliki projekt i učinili ga prepoznatljivim. Nebrojeno smo puta i ja i urednici u redakciji bili apsolutno oduševljeni kada su nam stigle ilustracije, a posebno mi je drago što se vidi da su studenti otvorili svoj um te da su uživali u stvaranju radova – rekao je Dražen Klarić.

Agata Lučić, Ivan Stanišić, Nikola Grabovac, Ana Mendeš, Vjeran Palijan, Saffron Perov, Ida Jakovljević, Lucía Muñoz-Delgado, Sandra Garcia, Nikolina Žabčić, Fani Gluić, Robert Fenrich i Ena Čuček trinaestero je mladih studenata koji su tijekom tri mjeseca marljivo stvarali umjetničku pozadinu cijelog projekta, a sve pod budnim okom njihova mentora, profesora Svjetlana Junakovića. Većina, naime, studira na 2. i 3. godini na odsjeku primijenjene grafike u njegovoj klasi, a dio je studenata s drugih odsjeka Akademije, no prepoznali su potencijal ovog projekta te izrazili želju sudjelovati u njemu.

– Za naše je studente to bio dugotrajan proces, oni inače nisu naviknuli na tako intenzivan rad na tržištu, ali njihov trud definitivno se isplatio, a vrhunac je cijelog projekta izložba kojoj se svi radujemo. Studenti su sretni što će njihovi radovi biti izloženi, svi će pozvati obitelj i prijatelje da ih dođu pogledati – ističe profesor Junaković te dodaje kako Sveučilište u Zagrebu sugerira upravo što češće provođenje takve projektne nastave. Koliko je projekt oduševio studente, svjedoči činjenica da su gotovo svi napravili ilustracije za svih deset tema, a pritom su kreativno kombinirali razne umjetničke tehnike. Neki su slikali bojama, drugi su upotrijebili kolaž, treći su poslali snažnu poruku jednostavnim crno-bijelim radovima... Također, u sklopu projekta nastalo je nekoliko umjetničkih instalacija i skulptura.

Da je riječ o projektu koji će biti primjer suradnje u budućnosti, smatra i bivši dekan Akademije likovnih umjetnika Aleksandar Battista Ilić, koji je bio jedan od inicijatora uključivanja studenata u projekt Večernjeg lista.

– Ono što smatram najvažnijim jest da se ovim projektom pokazalo kako je i umjetnost jedan od temelja ljudskog postojanja. Također, izvrsno je što se dala prilika mladim umjetnicima koji su reagirali iznimno zrelo i kvalitetno. Jako su dobro promišljali sve važne aspekte i kao rezultat nastali su radovi koji nisu samo ilustracija eseja nego zapravo pričaju svoju priču o budućnosti. Sada, kada će ih se na izložbi izdvojiti iz konteksta eseja, dobit će se nova perspektiva o tim umjetničkim djelima te će se vidjeti da su oni zapravo cjelina za sebe, 11. esej ovoga projekta – zaključuje Battista Ilić.

Prodajna izložba

– Organizacije ove izložbe posebno me veseli i zbog toga sam se osobno uključio u njezinu pripremu, no ni nakon nje ne zaustavljamo naše putovanje. Tijekom veljače i ožujka objavljujemo knjigu, ali i dokumentarac “2068. Pogled u budućnost” – zaključio je Dražen Klarić.

Studentski radovi nastali u sklopu projekta bit će izloženi u Hrvatskom novinarskom društvu u Perkovčevoj 2 od 31. siječnja te će predstavljati svojevrsni vremenski stroj koji će posjetitelje povesti na putovanje 50 godina u budućnost – ravno u 2068. godinu.

Svečano otvorenje izložbe bit će 31. siječnja, a javnost će radove moći pogledati od 1. do 8. veljače, svakim radnim danom od 9 do 17 sati. Također, izložba će sudjelovati i u ovogodišnjoj Noći muzeja koja se održava 1. veljače, kada će se moći razgledati od 18 sati do 1 sat poslije ponoći. Ulaz će tijekom cijelog trajanja biti besplatan, a sama izložba će biti prodajnog karaktera, što znači da će se izloženi radovi moći i kupiti. Sve informacije o kupnji ilustracija zainteresirani mogu doznati na e-mail adresi info.studenti.alu@gmail.com.