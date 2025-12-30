Rock-opera 'Gubec-beg' bila je sjajno diskografski popraćena, već po praizvedbi snimljena je na long-play ploči i dvije singlice

Svečano otvaranje Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski 1973. godine bilo je toliko spektakularno da je slavlje trajalo čak dva dana, 29. i 30. prosinca, a od tada pa sve do danas 29. prosinca postao je poznat i kao Dan dvorane, koji je kroz godine obilježavan brojnim koncertima, izložbama i filmskim projekcijama.

Na jučerašnji je dan, međutim, ova obljetnica poprimila još veće razmjere, jer ovogodišnjem slavlju pridružilo se i Kazalište Komedija, koje ove godine slavi 75. godina djelovanja. Također, u 2025. slavi se pola stoljeća suradnje Komedije i Lisinskog te 50. obljetnica praizvedbe prve hrvatske te pete svjetske rock-opere "Gubec-beg", a tim povodom najveće produkcije Kazališta Komedija, koje su tijekom pola stoljeća izvedene u Lisinskom, kao i najvažnije činjenice o "Gubec-begu", objedinjene su u jedinstvenoj izložbi.

"Praznik mjuzikla", kako je nazvana jučerašnja svečanost, započeo je već u 12 sati, kada je Alfiju Kabilju, Karlu Metikošu i Josipi Lisac dodijeljeno počasno članstvo Dvorane Lisinski, a nešto kasnije, u 17 sati, izvedena je jubilarna 50. izvedba Komedijine predstave "Cabaret Zagrepčanke i statičar", čiji tekst i režiju potpisuje Ivan Leo Lemo.

U sklopu Dana Dvorane, Alfiju Kabilju, Karlu Metikošu i Josipi Lisac dodijeljeno je počasno članstvo KD Vatroslav Lisinski

Ono najvažnije, međutim, tek je uslijedilo, jer u 19 sati, u predvorju Velike dvorane Lisinskog, održana je promocija Komedijine monografije "Osmijeh Zagreba – 75 godina Zagrebačkoga gradskog kazališta Komedija, 1950. – 2025.", kao i otvorenje izložbe "Pola stoljeća suradnje Lisinskog i Komedije te 50. obljetnica praizvedbe rock-opere Gubec-beg", o čemu nam je više otkrio glazbeni kritičar, publicist i autor izložbe Davor Schopf.

– Ova izložba posvećena je produkcijama Kazališta Komedija koje su tijekom 50 godina izvedene u Lisinskom, a riječ je o devet velikih produkcija – od "Gubec-bega" iz 1975. godine pa sve do "Ljepotice i zvijeri", koja će se od sredine siječnja ponovno naći na repertoaru Lisinskog. Ukupno gledano, do danas je zabilježeno 565 izvedbi Komedije u Lisinskom koje je posjetilo oko 900 tisuća gledatelja, što je zaista impresivan broj, pa najveći dio izložbenog materijala čine kazališni programi, plakati i arhivski dokumenti iz fonda Kazališta Komedija, a zatim i fotografije, među kojima je dio iz Zavoda za povijest hrvatskog kazališta HAZU-a. Posudili smo i nekoliko gramofonskih ploča iz Gradske knjižnice, ponajviše vezano uz "Gubec-bega". Ta rock-opera je, naime, bila sjajno diskografski popraćena te je već po praizvedbi snimljena na long-play ploči i dvije singlice, što je u ono vrijeme, 1975. godine, bio pravi hit – otkriva autor izložbe te kao najzanimljiviji izložak izdvaja vitrinu s diskografijom iz "Crne kraljice", Gričke vještice" i, naravno, "Gubec-bega", koje su sve imale po nekoliko izdanja ploča, kazeta i CD-ova.

Izložbu "Pola stoljeća suradnje Lisinskog i Komedije te 50. obljetnica praizvedbe rock-opere Gubec-beg" priredio je glazbeni kritičar i publicist Davor Schopf

Fantastična rock-opera "Gubec-beg", koju potpisuju Karlo Metikoš, Ivica Krajač i Miljenko Prohaska, praizvedena je 5. ožujka 1975. u Lisinskom. Ondje je doživjela 181 izvedbu te je postala svojevrsni simbol dvorane, a ako računamo i brojna gostovanja, poput onoga u Kruševcu u Srbiji gdje je izvedena na otvorenom pred 30 tisuća gledatelja, tada govorimo o sveukupno 212 izvedbi.

– Bio je to pravi spektakl, gotovo senzacija, i djelo koje je obilježilo tadašnju kulturnu scenu cijele Jugoslavije, no podsjetimo, prva predstava Komedije u Lisinskom bila je "Jalta, Jalta", izvedena 7. siječnja 1974., samo nekoliko dana nakon otvorenja Lisinskog. Sama ideja da se Lisinski koristi za velike scenske produkcije bila je vizija tadašnjeg ravnatelja Komedije Vlade Štefančića, s čime se složio i tadašnji ravnatelj Lisinskog Ivo Vuljević, a kada su 1975. godine Metikoš, Krajač i Prohaska napisali "Gubec-bega", djelo su najprije ponudili drugim kazalištima, prvenstveno HNK, koji ga je odbio. Štefančić je, pak, bio uvjeren u uspjeh "Gubec-bega", pa je na pozornici Lisinskog okupio ansambl od gotovo 200 izvođača – glumce, zbor i orkestar Komedije, kao i Ladarice te karate-klub, a što se tiče vizualnog identiteta, ne smijemo zaboraviti ni čuvenu scenografiju Drage Turine, s valovitim stazama koje simboliziraju zagorske brege i snažnom crvenom bojom kao znakom seljačke bune – kaže Davor Schopf.

Uz obljetničku izložbu, Davor Schopf, zajedno s teatrologinjom Lucijom Ljubić, već tri godine radi na nešto više od 300 stranica dugoj Komedijinoj monografiji, kojom je obilježeno 75. godina djelovanja kazališta.

– Monografija "Osmijeh Zagreba" pisana je na način koji je istodobno stručan i pristupačan široj publici. Zahvaljujući Luciji Ljubić, urednici izdanja, zadovoljeni su svi teatrologijski standardi, ali knjiga je i vizualno vrlo bogata, točnije prikazan je iznimno raznolik Komedijin repertoar – od opereta i mjuzikala, preko rock-opera i pop-opera, do baleta, koncerata i klasičnih opera. Nastojali smo to dočarati velikim brojem fotografija, kako bi knjiga bila privlačna i onima koji je samo listaju, ali i informativna za one koji traže konkretne podatke. Tu je, dakle, cjelovit popis dramskog i glazbenog repertoara, kao i popis svih zaposlenika kazališta kroz povijest, što je hommage svim ljudima koji su radili u Komediji – zaključuje Davor Schopf.