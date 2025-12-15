Naši Portali
PRONAĐEN MRTAV U DOMU

Tko je bio Rob Reiner: Režirao je nekoliko poznatih filmova, među njima i 'Malo dobrih ljudi'

FILE PHOTO: Director Reiner poses at the premiere for "LBJ" in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Autori: Robert Jurišić, Hina
15.12.2025.
u 07:12

Osim holivudske karijere, Rob Reiner bio je poznat po svom političkom aktivizmu.

Dvije su osobe pronađene mrtve u kući u u Los Angelesu. LAPD nije iznosio detalje o identitetu dvoje preminulih osoba, no glasnogovornik obitelji objavio je kasnije kako se radi o holivudskom redatelju Robertu Reineru i njegovoj supruzi Michele.  'S dubokom tugom objavljujemo tragičnu smrt Michele i Roba Reinera. Slomljeno nam je srce zbog ovog iznenadnog gubitka i molimo za privatnost tijekom ovog nevjerojatno teškog vremena', napisao je glasnogovornik u izjavi. 

Alan Hamilton, zamjenik načelnika policije Los Angelesa, kazao je kako u ovoj fazi ne traže osumnjičenike za smrt Roba i Michele. - Trenutno ne tražimo nikoga kao osumnjičenika niti na bilo koji drugi način - rekao je Hamilton na konferenciji za novinare naglašavajući da je istraga još uvijek u najranijoj fazi.

Reiner (78) je rođen u New Yorku i bio je sin pokojnog komičara i glumca Carla Reinera te je glumio u CBS-ovom sitcomu iz 1970-ih "All in the Family" i režirao nekoliko poznatih filmova, uključujući "Malo dobrih ljudi", "Kraljevna nevjesta", "This is Spinal Tap", "Kad je Harry sreo Sally" i "Ostani uz mene".

Njegova supruga, Michele (68), nekoć je bila fotografkinja koja je snimila fotografiju Donalda Trumpa koja se nalazi na naslovnici njegove knjige "Trump: The Art of the Deal".

Osim holivudske karijere, Rob Reiner bio je poznat po svom političkom aktivizmu. Pojavio se u reklamama usmjerenim protiv Georgea W. Busha na predsjedničkim izborima 2004. godine i podržao je tadašnjeg demokratskog kandidata Johna Kerryja.

Također je i podržavao demokratske predsjedničke kandidate Ala Gorea i Hillary Clinton. Njegov prvi brak bio je s producenticom i redateljicom Penny Marshall, koja je glumila Laverne u sitcomu "Laverne & Shirley", a kasnije se oženio glumicom Michele Singer, s kojom ima troje djece. 

smrt Holywood

