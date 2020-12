TikTok je zavladao svijetom, promijenio glazbenu industriju, a od tinejdžera radi milijunaše

Viralna senzacija TikTok zavladala je svijetom društvenih mreža. Aplikacija je rođena u Kini 2016. godine, a trenutačno broji oko 850 milijuna aktivnih članova u čak 150 zemalja. Upravo je izašla i jedna od prvih, a zasigurno prva hrvatska knjiga o tom fenomenu koji je transformirao popularnu kulturu. Njeni su autori marketinška stručnjakinja i popularna tiktokerica Andrea Kučiš te Velimir Grgić, pisac i filmaš te autor desetak knjiga o glazbi, filmu i popularnoj kulturi, od K-popa do japanske komedije. Njihova “TikTok Book” u izdanju MBbooksa na police hrvatskih knjižara stigla je prije nekoliko dana. Što je zapravo TikTok, zanimalo nas je – obična društvena mreža ili nešto više?

– TikTok je, jednostavno, novi prostor za kreativno izražavanje ljudi svih uzrasta, ali ispostavilo se da je najpopularniji kod mlađih generacija. Klinci koji odrastaju u digitalnom prostoru u njemu su našli način kako da se kreativno izraze. Ono čime se bavi knjiga su neki od najpopularnijih trendova na TikToku, u rasponu od plesnih izazova preko skeč komedije do svih mogućih ideja i sadržaja koji se može realizirati unutar tog zadanog formata od nekoliko sekundi – kazao nam je Grgić te dodao da i ta platforma, kao i sve, ima svoje trendove, ali i svoje “autsajdere”. Postoji i takozvani alternativni ili kako ga nazivaju – punk TikTok, a bezgranična sloboda kreativnog izražavanja koju TikTok omogućuje korisnicima, dovela je i do stvaranja nekih fantastičnih eksperimentalnih umjetničkih formi.

Mobilna aplikacija TikTok, ukratko, funkcionira tako da korisnicima dopušta snimiti kratki video u trajanju od tek petnaest sekundi. Mogu ga zatim i ubrzavati, usporavati i uređivati na desetke različitih načina. Jedna od najbitnijih je funkcija svakako i postavljanje glazbene pozadine na video, zbog čega je TikTok postao omiljena aplikacija mladih i ambicioznih plesača, pjevača i ostalih kreativaca. Posebno je zanimljiv način, kaže nam Grgić, na koji je TikTok naglavce okrenuo glazbenu industriju kakvu smo do sada poznavali.

– U knjizi imamo i cijelo poglavlje o tome kako je TikTok promijenio glazbenu industriju, učinivši neke izvođače koji možda nikada ne bi postali popularni nevjerojatno slavnima. Tu svakako najviše profitira i glazbena platforma Spotify. Postoji itekakva korelacija – kada neka pjesma u izazovu postane popularna, automatski postane slušanija na Spotifyju i YouTubeu. Tako da je to zapravo jedna umrežena industrija, nekakav efekt novog doba. Prije se znalo kako to funkcionira – imao si radio, televiziju i diskografe. No danas imamo obične ljude, korisnike koji, možemo to tako nazvati, globalnim demokratskim putem izabiru što im se sviđa. I ovisi što im se svidi na TikToku, postaje unosno za sve uključene – objašnjava Grgić.

Neki od najpopularnijih videa su plesni izazovi – posebna vrsta sadržaja koja je procvjetala upravo na toj mreži, a Grgić smatra da pokazuju kolika je želja za komunikacijom živa kod ljudi i koliko se manifestira kroz prostor koji najviše omogućava tu komunikaciju – internet.

Pravi “boom” TikTok je tako doživio tijekom karantene, kada je milijunima i milijunima ljudi omogućio bezgraničnu komunikaciju s cijelim svijetom, u razdoblju kada nam je svima gorko nedostajala. Takve lančane izazove, nastavlja Grgić, možemo promatrati kao neku veliku verziju igre kalodont. Bilo tko ga može pokrenuti, a drugi ga počinju oponašati. Međutim, tu nije stvar u pukom oponašanju, već svaki od korisnika u izazov doda nešto svoje, stvara nebrojene varijacije i kreativno ga oplemenjuje.

– Kako napreduje tehnologija tako napreduje i sadržaj koji možemo proizvesti. Ali tehnologija ne znači ništa ako nema ljudske kreativnosti. Ima, naravno, nekih videa koji su ekstremno popularni i nevjerojatno stupidni. Meni barem nije jasno zašto su oni popularni, ali nekome vjerojatno jest! No, ima i onih koji su stvarno impresivni, videa u kojima ljudi pokazuju da u pet sekundi mogu biti inovativniji, maštovitiji i kreativniji od većine ljudi koje možemo vidjeti na televiziji – govori Grgić.

A TikTok, osim tinejdžerske razbibrige, za neke može postati i iznimno lukrativan biznis. Neke od najpopularnijih tiktokerica, poput sestara Charli i Dixie D’Amelio, postale su milijunašice zahvaljujući svojim megapopularnim videima koji su im omogućili da pokrenu svoje linije kozmetike, objave knjige i bave se filmom. Mlađa sestra, šesnaestogodišnja Charli, upravo je ušla i u Guinnessovu knjigu rekorda kao osoba s najviše pratitelja – njih više od osamdeset milijuna. Druga po broju pratitelja, ali prva po količini zarađenih dolara je Addison Rae Easterling, koja je od ljeta 2019. do danas, svoj bankovni račun podebljala za čak pet milijuna dolara. To je nešto što je njihovim roditeljima vjerojatno bilo nezamislivo – ističe Grgić, da te nekoliko sati provedenih u sobi s mobitelom može učiniti milijunašem.

Ipak, ima TikTok i svoju mračnu stranu. Kao uostalom i sve društvene mreže, postao je veoma plodna platforma za sve oblike cyberbullyinga. Nažalost, a sve zbog pokušaja za povećanjem popularnosti na toj mreži, došlo je i do nekih tragičnih incidenata te čak i smrti. Iz Indije, koja je prednjačila u broju korisnika TikToka, došlo je najviše takvih crnih vijesti. Na koncu, indijske vlasti zabranile su tu aplikaciju – zbog navodnog širenja pornografije i sumnji u kinesku špijunažu. A budući da kineske tvrtke račune polažu, dakako, Kineskoj komunističkoj partiji, diljem svijeta pojavile su se slične bojazni o špijunaži. Vojnici američke vojske dulje vrijeme nisu smjeli instalirati tu aplikaciju, a zabranom TikToka prijetio je i američki predsjednik na odlasku Donald Trump. Na koncu, ipak nije uspio. TikTok je jednostavno postao previše unosan za sve uključene – na kocki su ipak bili i multimilijunski ugovori s američkom sportskom ligom NFL, modnim i tehnološkim kompanijama. Profit je još jednom pobijedio politiku.