Urban & 4 poslije tri i pol godine ponovno na vrhu Top-liste prodaje

Ovim rezultatom, "Lipanj, srpanj, kolovoz" se vratio na vrh Top-liste prodaje poslije tri i pol godine, ostvarivši svoj ukupno deseti broj jedan. Tim plasmanom, album grupe Urban & 4 postao je prvi naslov u posljednja četiri mjeseca koji je bio barem deset tjedana na vodećem mjestu liste. Osim toga, razlika od 192 tjedna, otkada je posljednji puta bio na vrhu rezultata prodaje do danas, jedna je od najvećih u posljednjih pet godina.

U tjednu mjerenja održan je veliki koncert sastava Urban & 4 u dvorani Arena Zagreb, što je dovelo do pojačanog interesa za diskografiju riječkog benda. Zanimljv je i podatak da je od 40 najuspješnijih izdanja na Top-listi prodaje, njih sedam u različitim fazama karijere snimio upravo Damir Urban.

Prema podacima s prodajnih mjesta, LP "Mirakul" (Gibonni, Dallas Records) ponovno je zadržao broj dva, dok je na trećem mjestu ploča Dolaziš (Oliver Dragojević, Aquarius Records). Koncertno izdanje "Istočno od Gajnica" (Hladno pivo, Dancing Bear) boravi na četvrtoj poziciji, a krug pet najprodavanijih zaključuje naslov "brze suze" (Nika Turković, Aquarius Records).

Ovoga tjedna lista bilježi 17 promjena, od čega je jedan novitet, što je prvi puta u posljednjih 14 tjedana da je samo jedan naslov ušao među najprodavanije.

U pitanju je "Tajna starog hrasta" (Mance, Kekere Aquarius), koji se našao na 30. poziciji. Riječ je o box set izdanju s tri Manceova albuma, prvi puta objavljena na gramofonskoj ploči, 7'-inčni singl Mekani hitovi za mekani grad te monografija Tajna starog hrasta. Ovim rezultatom Mance bilježi svoj prvi boravak na listi najprodavanijih izdanja u Hrvatskoj.

Album "Christmas" (Michael Bublé, Reprise Records/Dancing Bear) 31. je i posljednji predvodnik strane Top-liste prodaje u 2025. godini. Ovim rezultatom, "Christmas" se vratio na vrh liste najprodavanijih stranih naslova poslije čak pet godina, kada je dva tjedna držao prvo mjesto. Istodobno, ovo je prvi puta u pet godina da Bublé ima najprodavanije izdanje.

Ploča "Kylie Christmas (Fully Wrapped)" (Kylie Minogue, Parlophone/Dancing Bear) nalazi se na drugoj poziciji, dok je na broju tri prošlotjedni predvodnik "Do It" (Stray Kids, JYP Entertainment/Republic/Universal Music Hrvatska). Top 5 zaključuju "Live God" (Nick Cave & The Bad Seeds, PIAS/Dancing Bear, broj 4) i "Who Is The Sky?" (David Byrne, Matador Records/Dallas Records, broj 5).

Tjedna top-lista prodaje Hrvatske diskografske udruge nastaje na osnovu kompiliranja podataka sa prodajnih mjesta diljem Hrvatske i internetskih trgovina diskografskih kuća. Podaci o prodanim primjercima iz kataloga Croatia Recordsa i njegovih partnera, nažalost, nisu uključeni u izradu ove liste.