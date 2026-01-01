Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Proglašeno izvanredno stanje: Nekoliko desetaka poginulih i stotinjak ranjenih u poznatom skijalištu
Poslušaj
Prijavi grešku
Statistika HDU

Urban & 4 poslije tri i pol godine ponovno na vrhu Top-liste prodaje

Autor
Milena Zajović
01.01.2026.
u 11:30

Album "Lipanj, srpanj, kolovoz" (Urban & 4, Aquarius Records/Cepelin Media) posljednji je predvodnik HDS-ove Top-liste prodaje u 2025. godini

Ovim rezultatom, "Lipanj, srpanj, kolovoz" se vratio na vrh Top-liste prodaje poslije tri i pol godine, ostvarivši svoj ukupno deseti broj jedan. Tim plasmanom, album grupe Urban & 4 postao je prvi naslov u posljednja četiri mjeseca koji je bio barem deset tjedana na vodećem mjestu liste. Osim toga, razlika od 192 tjedna, otkada je posljednji puta bio na vrhu rezultata prodaje do danas, jedna je od najvećih u posljednjih pet godina.

U tjednu mjerenja održan je veliki koncert sastava Urban & 4 u dvorani Arena Zagreb, što je dovelo do pojačanog interesa za diskografiju riječkog benda. Zanimljv je i podatak da je od 40 najuspješnijih izdanja na Top-listi prodaje, njih sedam u različitim fazama karijere snimio upravo Damir Urban.

Prema podacima s prodajnih mjesta, LP "Mirakul" (Gibonni, Dallas Records) ponovno je zadržao broj dva, dok je na trećem mjestu ploča Dolaziš (Oliver Dragojević, Aquarius Records). Koncertno izdanje "Istočno od Gajnica" (Hladno pivo, Dancing Bear) boravi na četvrtoj poziciji, a krug pet najprodavanijih zaključuje naslov "brze suze" (Nika Turković, Aquarius Records).

Ovoga tjedna lista bilježi 17 promjena, od čega je jedan novitet, što je prvi puta u posljednjih 14 tjedana da je samo jedan naslov ušao među najprodavanije.

U pitanju je "Tajna starog hrasta" (Mance, Kekere Aquarius), koji se našao na 30. poziciji. Riječ je o box set izdanju s tri Manceova albuma, prvi puta objavljena na gramofonskoj ploči, 7'-inčni singl Mekani hitovi za mekani grad te monografija Tajna starog hrasta. Ovim rezultatom Mance bilježi svoj prvi boravak na listi najprodavanijih izdanja u Hrvatskoj.

Album "Christmas" (Michael Bublé, Reprise Records/Dancing Bear) 31. je i posljednji predvodnik strane Top-liste prodaje u 2025. godini. Ovim rezultatom, "Christmas" se vratio na vrh liste najprodavanijih stranih naslova poslije čak pet godina, kada je dva tjedna držao prvo mjesto. Istodobno, ovo je prvi puta u pet godina da Bublé ima najprodavanije izdanje.

Ploča "Kylie Christmas (Fully Wrapped)" (Kylie Minogue, Parlophone/Dancing Bear) nalazi se na drugoj poziciji, dok je na broju tri prošlotjedni predvodnik "Do It" (Stray Kids, JYP Entertainment/Republic/Universal Music Hrvatska). Top 5 zaključuju "Live God" (Nick Cave & The Bad Seeds, PIAS/Dancing Bear, broj 4) i "Who Is The Sky?" (David Byrne, Matador Records/Dallas Records, broj 5).

Tjedna top-lista prodaje Hrvatske diskografske udruge nastaje na osnovu kompiliranja podataka sa prodajnih mjesta diljem Hrvatske i internetskih trgovina diskografskih kuća. Podaci o prodanim primjercima iz kataloga Croatia Recordsa i njegovih partnera, nažalost, nisu uključeni u izradu ove liste. 

Ključne riječi
David Byrne Michael Bublé kylie minogue kylie Hladno pivo Gibonni Croatia records lp CD prodaja albumi glazba top lista hds Mance Nika Turković Nick Cave Urban & 4 urban

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Filharmonijski bal 2025.
zagrebačka filharmonija

FOTO U rasprodanom Lisinskom održan je Filharmonijski bal, jedan od najiščekivanijih događaja zagrebačke kulturne sezone

O posebnosti Filharmonijskog bala i snažnoj povezanosti orkestra i publike govorio je maestro Dawid Runtz: "Ne mogu zamisliti Novu godinu bez Straussove glazbe, bečkih valcera i polki. Ta je glazba predivna i iznimno svečana, a Filharmonijski bal naš je način da tu tradiciju podijelimo sa zagrebačkom publikom i zajedno, u duhu glazbe i zajedništva, ispratimo godinu"

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!