Sutra u kinima: Scream For Me Sarajevo

Sutra u hrvatska kina dolazi film o koncertu koji je, usred teškog rata, vratio nadu izgubljenom narodu. Radi se o istinitoj priči o najnevjerojatnijem koncertu svih vremena, koji će već sutra (14.6.) publika imati priliku gledati na velikom platnu. „Scream For Me Sarajevo“ ovog ljeta vratiti će nas u ratnu 1994. godinu ali ne radi samog rata nego radi glazbe koja ga je pobijedila, barem na tih nekoliko sati koliko je trajao koncert.

Dokumentarni film „Scream For Me Sarajevo“ jedan je od najvrijednijih filmova o sarajevskoj opsadi koji priča priču o koncertu za koji nitko vjerovao da će se održati. Film prati događaje dolaska frontmena kultnog metal benda Iron Maiden, Brucea Dickinsona u tada opkoljeno Sarajevo 1994. godine, kada je i održan koncert u Bosanskom kulturnom centru (BKC).

Film predstavlja jedinstveni testament života u Sarajevu za vrijeme rata. Opsada Sarajeva bila je jedna od najvećih ljudskih katastrofa 20. stoljeća i najduža opsada grada u suvremenoj povijesti poslijeratne Europe. Stanovnici grada su preživljavali metke snajpera, svakodnevno granatiranje… i to bez struje, vode, grijanja.. Velika većina je bijeg od svakodnevice pronalazila u glazbi. I upravo im je glazba vratila nadu kada je jedan čovjek, jedna rock zvijezda riskirala vlastiti život kako bi održala koncert u koji su svi sumnjali. Bruce Dickinson jedne prosinačke večeri stao je ispred publike koja nije mogla vjerovati svojim očima i ušima, i tih nekoliko sati rata nije bilo. Te večeri Bruce Dickinson držao je mikrofon i vrištao "Scream For Me Sarajevo". Vrisak koji će svi zauvijek pamtiti.

Foto: Promo

Na Sarajevo Film Festivalu „Scream For Me Sarajevo“ osvojio je najveću ocjenu publike svih vremena a od tada je prikazan na 20 festivala širom svijeta i osvojio 10 različitih nagrada a sada se u njegovu povijesnu i umjetničku vrijednost mogu uvjeriti gledatelji u cijelog regiji, Europi i svijetu.

Ideja o nastanku filma potekla je od autora Jasenka Pašića, dok je režiju ovog dokumentarnog ostvarenja potpisao Tarik Hodžić. U dokumentarcu se pojavljuju Bruce Dickson, Alen Ajanović, Esad Bratović, Mirza Ćorić, Samir Čulić, Chris Dale, Alessandro Alex Elena, Erol Gagula…

Foto: Promo

Nedavno je u Hrvatskoj objavljena i autobiografija Brucea Dickinsona, glavne zvijezde ovog dokumentarnog filma. Knjiga o životu i karijeri pjevača Iron Maidena u izdanju Rockmarka savršena je priprema za gledanje ovog fantastičnog filma.

Priča o glazbenicima koji su riskirali svoje živote kako bi došli svirati ljudima, koji su isto tako riskirali svoje živote kako bi ih došli slušati

SCREAM FOR ME SARAJEVO OD 14.6. U SVIM KINIMA!