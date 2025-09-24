Stara tvornica Sljeme u Sesvetama oživjet će kroz kulturno-umjetnički program

Stara tvornica Sljeme 27. rujna privremeno postaje mjesto susreta, umjetnosti i zajedničkog stvaranja! Naime, inicijativa Sljeme za sve, uz podršku Centra za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture, na spomenuti dan organizira bogat cjelodnevni program kojim se prostor otvara građanima i pokazuje njegov potencijal za budućnost.

Posjetitelje očekuju izložbe, kreativne i ekološke radionice, razgovori s bivšim radnicima tvornice, umjetničke intervencije, igre za djecu, suvremeni cirkus, koncerti i performansi - od jutarnjih sati pa sve do zore.

„Nekadašnja mesna industrija Sljeme bila je snažan generator razvoja Sesveta. Danas, dvadeset godina kasnije, Sljeme ponovno dobiva priliku da bude pokretač razvoja, ovoga puta kulturnog. Na mjestu nekadašnje sušionice uskoro će niknuti nova Glazbena škola Sesvete, za kojom generacije učenika i profesora godinama žude. Ovim događajem ne najavljujemo samo kulturni program, nego početak nove priče u kojoj industrijska baština postaje prostor edukacije, stvaralaštva i umjetnosti. Sljeme se ponovno otvara za sve, kao mjesto gdje se povijest i budućnost susreću u ritmu glazbe,“ ističe Višnja Kljajić, predstavnica inicijative Sljeme za sve.

Jutarnji program 27. rujna donosi niz radionica i aktivnosti: od zajedničkog stvaranja slike na radionici Trag, preko kreativnog oblikovanja interijera Sljemena kroz digitalni alat na radionici Novo ruho: dizajniraj - tehniciraj do radionice upcyclinga tekstila pod vodstvom domaćih i međunarodnih umjetnica za sve ljubitelje održive mode. Djeca će se moći okušati u zaboravljenim igrama na otvorenom kroz program RetroPlay kao i sudjelovati u radionicama FabLab Sesvete koje potiču kreativnost i razvoj inovacija, dok će studenti umjetničkih akademija oslikavati mural Roots of change koji simbolizira proces transformacije prostora.

U podne će se održati druženje Sljemenaši opet u Sljemenu, susret bivših radnika tvornice s lokalnom zajednicom, nakon čega slijedi razgovor Sljeme - reci nam i ti kako i kamo dalje? posvećen budućnosti kompleksa i ulozi građana u njegovoj revitalizaciji. Paralelno s tim odvijat će se otvoreni likovni pogon iz platforme Novi naručitelji gdje će stanovnici imati priliku naručiti umjetnička djela u javnom prostoru kao i akcija čišćenja prostora uz glazbeni program DJ-a kolektiva Technokracija te Čistećih medvjedića.

Popodnevni dio programa uključuje radionicu Kultura suradnje, u kojoj će sudionici zajednički istražiti načine suradnje u oživljavanju prostora kao i dobiti svoj portret koje će izrađivati umjetnice s Akademije likovnih umjetnosti, stvarajući nova Lica Sljemena. Predviđeni su i brojni kulturni sadržaji: predstava suvremenog cirkusa Olympia Marijane Matoković, radionice i predavanja knjižničara pod nazivom Knjižničarske priče i avanTURE, razgovor Mladi kao pokretači promjene s Mrežom mladih Hrvatske te radionica vještine POI u organizaciji CZK Sesvete i PuTanja.

Večer donosi glazbeni vrhunac: koncert Puhačkog orkestra Glazbene škole Zlatka Grgoševića, nastup legendarnog dua Denis&Denis, te spektakularni Tesla Light Show. Noć se nastavlja uz After Eko Party u organizaciji kolektiva Technokracija, a sve završava u zoru akcijom čišćenja prostora.

Također, kao stalni postav programa moći će se pogledati izložba Sljeme za sve 2.0 nastala kroz suradnju umjetnika i lokalnih kreativaca okupljenih oko projekta Q’Art u tvom Kvartu Sesvete kao i izložba radova učenika ŠPUD-a Glazbeni paviljon na temu oživljavanja napuštenog tvorničkog kompleksa Sljeme.

Ovim događajem stara tvornica Sljeme privremeno oživljava kroz kulturu i umjetnost, a cilj inicijative je da ovakvi programi funkcioniraju kao svojevrsna uvertira u trajnu prenamjenu prostora za potrebe građana Sesveta i cijelog Zagreba.

Sve informacije o programu: www.noviprostorikulture.hr/programi/sljeme-za-sve



Ulaz je slobodan, a svi su dobrodošli!