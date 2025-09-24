Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 119
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
od jutra do zore

Stara tvornica Sljeme u Sesvetama oživjet će kroz kulturno-umjetnički program

promo
VL
Autor
vecernji.hr
24.09.2025.
u 14:42

Stara tvornica Sljeme u subotu, 27. rujna privremeno oživljava i kroz zajedničko stvaranje postaje mjesto susreta umjetnosti i publike! Inicijativa Sljeme za sve, uz podršku Centra za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture, organizira bogat cjelodnevni program koji uključuje izložbe, kreativne i ekološke radionice, razgovore s bivšim radnicima tvornice, umjetničke intervencije, igre za djecu, suvremeni cirkus, koncerte i performanse

Stara tvornica Sljeme 27. rujna privremeno postaje mjesto susreta, umjetnosti i zajedničkog stvaranja! Naime, inicijativa Sljeme za sve, uz podršku Centra za kulturno-društveni razvoj  Novi prostori kulture, na spomenuti dan organizira bogat cjelodnevni program kojim se prostor otvara građanima i pokazuje njegov potencijal za budućnost.

Posjetitelje očekuju izložbe, kreativne i ekološke radionice, razgovori s bivšim radnicima tvornice, umjetničke intervencije, igre za djecu, suvremeni cirkus, koncerti i performansi - od jutarnjih sati pa sve do zore. 

„Nekadašnja mesna industrija Sljeme bila je snažan generator razvoja Sesveta. Danas, dvadeset godina kasnije, Sljeme ponovno dobiva priliku da bude pokretač razvoja, ovoga puta kulturnog. Na mjestu nekadašnje sušionice uskoro će niknuti nova Glazbena škola Sesvete, za kojom generacije učenika i profesora godinama žude. Ovim događajem ne najavljujemo samo kulturni program, nego početak nove priče u kojoj industrijska baština postaje prostor edukacije, stvaralaštva i umjetnosti. Sljeme se ponovno otvara za sve, kao mjesto gdje se povijest i budućnost susreću u ritmu glazbe,“ ističe Višnja Kljajić, predstavnica inicijative Sljeme za sve.

Jutarnji program 27. rujna donosi niz radionica i aktivnosti: od zajedničkog stvaranja slike na radionici Trag, preko kreativnog oblikovanja interijera Sljemena kroz digitalni alat na radionici Novo ruho: dizajniraj - tehniciraj do radionice upcyclinga tekstila pod vodstvom domaćih i međunarodnih umjetnica za sve ljubitelje održive mode. Djeca će se moći okušati u zaboravljenim igrama na otvorenom kroz program RetroPlay kao i sudjelovati u radionicama FabLab Sesvete koje potiču kreativnost i razvoj inovacija, dok će studenti umjetničkih akademija oslikavati mural Roots of change koji simbolizira proces transformacije prostora.

U podne će se održati druženje Sljemenaši opet u Sljemenu, susret bivših radnika tvornice s lokalnom zajednicom, nakon čega slijedi razgovor Sljeme - reci nam i ti kako i kamo dalje? posvećen budućnosti kompleksa i ulozi građana u njegovoj revitalizaciji. Paralelno s tim odvijat će se otvoreni likovni pogon iz platforme Novi naručitelji gdje će stanovnici imati priliku naručiti umjetnička djela u javnom prostoru kao i akcija čišćenja prostora uz glazbeni program DJ-a kolektiva Technokracija te Čistećih medvjedića.

Popodnevni dio programa uključuje radionicu Kultura suradnje, u kojoj će sudionici zajednički istražiti načine suradnje u oživljavanju prostora kao i dobiti svoj portret koje će izrađivati umjetnice s Akademije likovnih umjetnosti, stvarajući nova Lica Sljemena. Predviđeni su i brojni kulturni sadržaji: predstava suvremenog cirkusa Olympia Marijane Matoković, radionice i predavanja knjižničara pod nazivom Knjižničarske priče i avanTURE, razgovor Mladi kao pokretači promjene s Mrežom mladih Hrvatske te radionica vještine POI u organizaciji CZK Sesvete i PuTanja.

Večer donosi glazbeni vrhunac: koncert Puhačkog orkestra Glazbene škole Zlatka Grgoševića, nastup legendarnog dua Denis&Denis, te spektakularni Tesla Light Show. Noć se nastavlja uz After Eko Party u organizaciji kolektiva Technokracija, a sve završava u zoru akcijom čišćenja prostora.

Također, kao stalni postav programa moći će se pogledati izložba Sljeme za sve 2.0 nastala kroz suradnju umjetnika i lokalnih kreativaca okupljenih oko projekta Q’Art u tvom Kvartu Sesvete kao i izložba radova učenika ŠPUD-a Glazbeni paviljon na temu oživljavanja napuštenog tvorničkog kompleksa Sljeme.

Ovim događajem stara tvornica Sljeme privremeno oživljava kroz kulturu i umjetnost, a cilj inicijative je da ovakvi programi funkcioniraju kao svojevrsna uvertira u trajnu prenamjenu prostora za potrebe građana Sesveta i cijelog Zagreba. 

Sve informacije o programu: www.noviprostorikulture.hr/programi/sljeme-za-sve

Ulaz je slobodan, a svi su dobrodošli!

Ključne riječi
umjetnost kultura novi prostori kulture sljeme za sve

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Predstavljen program platforme "Lisinski srijedom"
Video sadržaj
predstavljen program Lisinski srijedom

Cjelokupni ciklus posvećen je nedavno preminulom Matiji Dediću

U novoj sezoni platforme Lisinski srijedom, koja je 24. rujna predstavljena u predvorju Male dvorane Lisinski, očekuje nas čak 17 koncerata, a cjelokupni program posvećen je Matiji Dediću. Program počinje večeras koncertom Ahmeda Burića, a kroz sezonu 2025./26. nastupit će John Scofield i Gerald Clayton duo, Sullivan Fortner, Danilo Rea, The Breath, Lidija Bajuk, Tamara Obrovac i Transhistria ansambl i mnogi drugi

Premium sadržaj
13
Aleksandar Hemon

Svaki fašizam je oblik nacionalizma i počne negdje s nekim simpatičnim patriotizmom

Uspješan bosansko-američki pisac, rođen u Sarajevu 1964., a s adresom u Chicagu, najčitaniji je književnik s područja bivše Jugoslavije na Zapadu. Esejist, novinar i scenarist, među ostalim filma “Matrix: Resurrection”, suradnik najvećih američkih medija poput The New Yorkera i profesor na Sveučilištu Princeton. Piše na engleskom, a njegova su djela nagrađivana ili su ušla u najuži izbor za američke nacionalne nagrade. Svoju prvu zbirku poezije “Bogolov”, upravo objavljene u izdanju V.B.Z-a prošli je tjedan predstavio na Vrisku

Gostovanje Ansambla LADO u Japanu

Ansambl LADO nastupom na Svjetskoj izložbi EXPO u Osaki predstavio kulturnu baštinu Republike Hrvatske

Ansambl LADO svojim je reprezentativnim programima sudjelovao na Svjetskoj izložbi EXPO Osaka 2025. u Japanu. Jedini nacionalni profesionalni folklorni Ansambl nastupio je u Osaki, u sklopu Nacionalnog dana Republike Hrvatske, koji je okupio brojne inozemne posjetitelje, kao i visoki protokol. Nastupima Lada, među ostalim visokim uzvanicima, prisustvovao je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji nije krio oduševljenje Ladovim izvedbama najljepših koreografija i napjeva iz bogate riznice naše kulturne baštine.

Učitaj još