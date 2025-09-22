Naši Portali
od 21. do 27. rujna

Osmo izdanje Festivala mladog teatra donosi predstave, izložbe i promocije knjiga

Festival mladog teatra
Festival mladog teatra
Autori: vecernji.hr, Hina
22.09.2025.
u 16:04

Festivalski program uključuje 80-tak radionica za studente glume, kazališne i vizualne umjetnosti, psihologije, kreativnih terapija, a uz bogat cjelodnevni edukativni program iz različitih umjetničkih i znanstvenih područja, Festival mladog teatra na brojnim lokacijama u Balama donosi i zanimljive večernje programe poput izložbi, predstava, književnih promocija i predavanja

Osmi Festival mladog teatra započeo je u nedjelju, 21. rujna, u Balama kod Rovinja, a uz ovogodišnju središnju temu "Identitet" do 27. rujna okupit će se oko 200 studenata i profesora sa sveučilišta i umjetničkih akademija iz Hrvatske, SAD-a, Velike Britanije, Njemačke, Rumunjske i Mađarske.

"Ovogodišnja tema Festivala - Identitet  - upućuje sve sudionike na preispitivanje starih i kreiranje novih vrijednosti i znanja iz područja kazališne i vizualnih umjetnosti, psihologije, kreativnih terapija, te razvoja prehrambenih i kozmetičkih proizvoda", naglašava Katica Šubarić, umjetnička voditeljica Festivala mladog teatra s osječke Akademije za umjetnost i kulturu.

Festivalski program uključuje 80-tak radionica za studente glume, kazališne i vizualne umjetnosti, psihologije, kreativnih terapija, a uz bogat cjelodnevni edukativni program iz različitih umjetničkih i znanstvenih područja, Festival mladog teatra na brojnim lokacijama u Balama donosi i zanimljive večernje programe – izložbe, predstave, književne promocije i predavanja.

Tako je u Galeriji Ulika u nedjelju otvorena izložba "Tragovi nas: ogledalo svijetu" Hrvatske udruge za art terapiju HART. Svoje su radove ondje izložili članovi udruge HART te likovni umjetnici i art terapeuti, a izložba istražuje duboku povezanost osobnog izraza te unutarnjeg i vanjskog svijeta. 

U ponedjeljak, 22. rujna, u 18.30 sati u dvorani za evente kampa Mon Perin premijerno će biti predstavljena knjiga "Čitač ljudi" Gabrijela Perića i Roberta Raponje.  "Čitač ljudi" monodramski je tekst i istoimena predstava, autorski projekt glumca Gabrijela Perića i redatelja i dramskog pedagoga Roberta Raponje koja je doživjela više od 50 izvedbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Knjiga nudi jedinstveno putovanje kroz složenu psihologiju čovjeka u njegovom formativnom razdoblju.

U utorak, 23. rujna, u 20 sati na Trgu Tomaso Bembo u Balama igrat će predstava "Zbunjenost" Mariusa von Mayenburga, u produkciji njemačkog sveučilišta Freiburger Schauspielschule.  "'Zbunjenost' je komedija o nepredvidivosti stvarnosti, koja oblikuje osobni identitet ali i samo kazalište. Duhovita i oštra predstava o raspadu posljednjih društvenih normi, u kojoj se propituje identitet i kazalište kao medij", najavljuju organizatori. Režiju i scenografiju predstave potpisuje Grete Linz, a glume Lennart Katz, Marie-Charlotte Bonfiglio, Lissy Blume i Simon Frädrich.

U četvrtak 25. rujna, u 20 sati na Trgu Tomaso Bembo igrat će predstava "Identitet i ludilo", u produkciji Fakulteta kazališta i filma Sveučilišta Babeș- Bolyai (Odjela za mađarsko kazalište) Cluj-Napoca iz Rumunjske. Igraju Henrietta Csüdöm, Ádám Ferencz, Ádám Balázs i Tamás Szűcs, a njihov mentor je András Hatházi, sveučilišni profesor, redatelj, glumac i pisac, ujedno i mentor Festivala mladog teatra u Balama.

Festival mladog teatra, kao međunarodno umjetničko-znanstveno događanje, održava s ciljem promocije i podrške mladim umjetnicima i njihovoj potrebi da kroz edukaciju radioničkog tipa stječu i usavršavaju znanja i vještine.

Ovogodišnji festivalski moduli su: dizajn i kreativno pisanje, čija je voditeljica Jasmina Pacek; psihologija, čija je voditeljica Ana Kurtović; pedagogija, čija je voditeljica Breza Žižović te zdravlje i zdrava prehrana, čija jevoditeljica Daniela Čačić Kenjerić. 

Ključne riječi
Festival mladog teatra

