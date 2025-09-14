Sezonu otvara predstava za bebe "Sasvim obLična priča" Buge Marije Šimić Milošev

Kazalište Mala scena otvorit će sezonu predstavom za bebe "Sasvim obLična priča" autorice, redateljice i producentice Buge Marije Šimić Milošev, koja će biti premijerno izvedena u petak, 19. rujna.

"Predstava je namijenjena bebama i djeci od 1,5 godine starosti naviše, a donosi kazališni užitak i poticaj na razmišljanje gledateljima svih uzrasta, uključujući i odrasle. Vizualno atraktivna, uz živu glazbu na udaraljkama, naša Sasvim obLična (ali ne i obična!) priča govori o neobičnoj ObLikici koja traži svoje mjesto pod suncem. Ona je različita od svih koji ju okružuju i bezuspješno se pokušava uklopiti, no prihvativši svoju drukčijost shvatit će da upravo različitost obogaćuje svijet", kazala je redateljica.

Ulogu ObLikice u alternacijama igraju Buga Marija Šimić Milošev, Melody Martišković i Melisa Jakupović, a glazbu uživo izvode glazbenici Filip Merčep i Rupert Čunko.

Uz Bugu Mariju Šimić Milošev autorski tim čine scenografkinja Emili Tomaić, kostimografkinja Tanja Asanović, skladatelji Borna Erceg i Filip Merčep, dizajnerica plakata Ana Despot te fotograf predstave Marko Hodžić. Kostime je izradila Angela Runje.



Predstava je u Maloj sceni također na programu na subotnjoj matineji 20. rujna te u nedjelju, 21. rujna.