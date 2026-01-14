HNK Varaždin sprema prvu scensku izvedbu opere 'Maria Stuart' u Hrvatskoj, a u glavnim ulogama su Diana Haller i Anamarija Knego

Na Velikoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu u četvrtak, 15. siječnja, bit će izvedena prva ovogodišnja premijera - opera "Maria Stuart" u režiji Marina Blaževića s Dianom Haller i Anamarijom Knego u glavnim ulogama, nastala u koprodukciji s dubrovačkim Kazalištem Marina Držića.

Kako je u utorak, 13. sijačnja, istaknuto na konferenciji za novinare, premijera u Varaždinu bit će prva scenska izvedba ove opere u Hrvatskoj. Intendantica varaždinskog HNK Senka Bulić izjavila je da joj je uvijek želja napraviti iskorak te da ova opera to svakako jest. "Želim da mi u nečemu budemo ispred svih i čini mi se da smo to i postigli s operom 'Maria Stuart', koja je prvo scensko uprizorenje. Usto, to je ženska tema - društveno, politički i osobno, i mislim da je to u skladu s našim repertoarom i onime što želimo", rekla je Bulić.

Fokus je usmjeren na karakterni kontrapunkt, dramski sukob i čuvenu scenu konfrontacije dviju kraljica - Marie Stuart i Elisabete. "Smatram da je nemoguće napraviti ovu operu ako nemate dvije fantastične solistice i cijeli proces je započeo iz razgovora i promišljanja što i kako učiniti s Dianom Haller i Anamarijom Knego. Ono što je specifično za ovu operu je da se u njoj događa neka vrsta povijesnog falsifikata jer se Maria i Elisabeta nikad nisu srele uživo", objasnio je redatelj Blažević.

Libreto je napisao Giuseppe Bradari prema drami Friedricha Schillera, a raskošni kostimi ekstremnih dimenzija kreacija su Sandre Dekanić. Dirigent je maestro Matija Fortuna, a nastupit će i niz mladih solista: Josip Švagelj, Jakov Kalajžić, Jurica Jurasić Kapun te Vinka Siladi.



Opera "Maria Stuart" bit će premijerno izvedena u četvrtak, 15. siječnja 2026. od 19.30, a repriza je na rasporedu dva dana kasnije, u istom terminu.