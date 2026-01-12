Zagrebački HNK gostovat će u Dubaiju i Sofiji, dok u Hrvatsku dolazi svjetska operna zvijezda Piotr Beczała

Nakon 2025. godine koja je obilježila povijesni iskorak HNK u Zagrebu po rekordnoj posjećenosti u posljednjem desetljeću te otvaranja nove scene HNK2, nacionalno kazalište u 2026. godini nastavlja snažno razvijati svoje međunarodne aktivnosti, umrežavanja i vidljivost na europskoj i svjetskoj kazališnoj sceni.

Dramski program obilježit će niz značajnih međunarodnih gostovanja. U travnju Dramu HNK u Zagrebu očekuje gostovanje na Malti s predstavom "Budi uvijek kao zmaj" autora Espija Tomičića u režiji Olje Lozice, kao i veliko svibanjsko gostovanje u Nacionalnom teatru Ivana Vazova u Sofiji s predstavom "Zločin i kazna" u režiji Jerneja Lorencija. U sklopu te razmjene, početkom rujna zagrebačka će publika moći vidjeti sofijski ansambl s predstavom "Arms and the Man" u režiji Johna Malkovicha. Na jesen će biti održano i drugo izdanje međunarodnog Showcasea Drame HNK u Zagrebu, nakon što je prvo izdanje, realizirano početkom tekuće sezone, ostvarilo značajan uspjeh i privuklo interes međunarodnih partnera i potencijalnih koproducenata.

Opera HNK u Zagrebu u veljači 2026., pod glazbenim vodstvom šefa dirigenta Pier Giorgija Morandija ostvaruje jednu od najvećih međunarodnih koprodukcija sezone. Izvedena će biti Verdijeva "Aida" u režiji Marija Pontiggie, koja nastaje u suradnji s Teatrom Massimo iz Palerma i Nacionalnog kazališta Csokonai iz mađarskog Debrecena. Na gala izvedbi u ožujku nastupit će zvijezda svjetskih opernih pozornica Stefano La Colla u ulozi Radamesa. Ista produkcija bit će predstavljena i na međunarodnoj platformi OperaVision, čime će biti dostupna globalnoj publici putem besplatnog livestreama uz potporu Europske unije. U svibnju je planirana premijera Wagnerova "Tannhäusera" u koprodukciji sa Slovenskim narodnim gledališčem Maribor, u režiji istaknutog belgijskog redatelja Franka Van Laeckea. Na jesen slijedi novo izdanje Zagrebačkog opernog festivala, koji će ponovno ugostiti međunarodne operne produkcije iz Europe, uz brojne popratne programe. Na zatvaranju Zagrebačkog opernog festivala nastupit će Piotr Beczała. Nastup jedne od najvećih svjetskih opernih zvijezda bit će ujedno i uvertira u novu kazališnu sezonu.

Piotr Beczala i Iva Hraste Sočo Foto: HNK Zagreb

Baletni ansambl u prvoj polovici 2026. godine donosi dvije velike međunarodne produkcije. Prva je raskošna "Trnoružica" u koreografiji britanskog koreografa Paula Chalmera, dok je kraj sezone rezerviran za "Otella" u koreografiji Valentine Turcu.

Posebno mjesto zauzima jedno od povijesnih gostovanja Baleta HNK u Zagrebu, kada će s predstavom "Žar ptica/Petruška" u koreografiji Maše Kolar/Edwarda Cluga, na glazbu Igora Stravinskog, ansambl prvi put u povijesti gostovati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u Dubai Opera House-u.

Petruška Foto: HNK Zagreb

Već su u najavi i međunarodna gostovanja u 2027. godini, u programu ljetnog izdanja Festivala Ljubljana 2027., zagrebački HNK-a sudjelovat će s Verdijevom operom "Aida", koja će premijerno biti izvedena u veljači ove godine.

Uz ove programske aktivnosti, planira se i niz drugih aktivnosti te daljnje jačanje međunarodnog umrežavanja, a HNK u Zagrebu ostaje i nadalje snažno pozicioniran u europskim kazališnim mrežama kao aktivni član Europske kazališne konvencije - European Theatre Convention, udruge filantropa FEDORA te najvećeg udruženja opernih i baletnih kuća u ovom dijelu svijeta, Opera Europa, u kojoj intendantica dr.sc. Iva Hraste-Sočo obnaša dužnost potpredsjednice.



"Međunarodni put HNK u Zagrebu započet u protekle tri sezone u 2026. godini dobiva svoju punu artikulaciju. Kroz koprodukcije, razmjene i gostovanja potvrđujemo status zagrebačkog HNK kao otvorenog, suvremenog i europski relevantnog kazališta, snažno ukorijenjenog u nacionalni kulturni prostor, ali jasno usmjerenog prema međunarodnom dijalogu i suradnji", zaključuje intendantica Hraste-Sočo.