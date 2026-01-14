Nenajavljena odluka gradonačelnice zgrozila građane: Kome treba prazan centar grada?

Odluka nove gradske vlasti Rijeke i gradonačelnice Ive Rinčić o ukidanju mjere umanjenja 50-postotnog zakupa za one koji u gradskim poslovnim prostorima obavljaju djelatnost trgovine na malo knjigama od 1. siječnja 2026., nastavlja izazivati reakcije knjižara, književnika i kulturnjaka diljem Hrvatske.

Jednostavnijim riječima, mjera koju je Rinčić 23. prosinca ukinula, značila je da je knjižarama koje posluju u gradskim prostorima u Rijeci, najamnina bila umanjena za 50%. No, ta je mjera, tvrdi gradonačelnica, uz to što je oštetila gradski proračun za oko 1,5 milijuna eura, bila nezakonita. Najprije oglasili su se neki od knjižara na koje ova odluka utječe, među kojima su lanci poput V.B.Z.-a, Školske knjige, Znanja i Verbuma, ali i samostalne knjižare Naklada Val i Edit Rijeka, a koji su preko medija poručili kako ih nitko iz Grada nije o tome obavijestio te naglasili kako su zbog toga zabrinuti za svoju egzistenciju. Mladen Zatezalo, direktor V.B.Z.-a koji u centru Rijeke ima čak tri knjižare, te čija je knjižara Korzo nedavno osvojila i nagradu Ministarstva kulture i medija za najbolju knjižaru, kazao nam je kako su službenu obavijest Grada Rijeke primili tek danas.

- Prije toga o navedenoj odluci nismo bili službeno obaviješteni te smo informaciju, kao i šira javnost, doznali putem medija. Izjave o spremnosti na razgovor zasad su izražene isključivo u medijskom prostoru te nam se, do trenutka slanja ovog odgovora, iz Grada nitko nije izravno obratio s konkretnim pozivom na razgovor. Unatoč tome, smatramo da je dijalog nužan, vjerujemo da postoji prostor za razgovor i ponovno razmatranje ove odluke te se nadamo da će se u narednom razdoblju uspostaviti izravan dijalog s knjižarima kako bi se pronašlo rješenje koje će omogućiti dugoročnu održivost knjižarske mreže i očuvanje kulturnog identiteta grada - kazao je.

Ta mjera, navodi se, donesena je u razdoblju iznimne ekonomske nesigurnosti i nestabilnosti u nakladničko-knjižarskom sektoru. Međutim, teško nam je zamisliti kako u ovo vrijeme, u kojem svjedočimo golemom porastu troškova života i poslovanja, situacija za knjižare mnogo bolja no što je bila tih godina.

- Posljednjih godina bilježimo znatan rast troškova — od cijena papira i tiska, logistike i energenata, do plaća i općih operativnih troškova — dok cijene knjiga za krajnje kupce u pravilu nisu rasle istim intenzitetom. U tom smislu, izazovi s kojima se sektor danas suočava nisu manji nego prije desetak godina - potvrdio nam je direktor V.B.Z-a, dodavši da za riječku kulturnu scenu i knjižare, uključujući i V.B.Z., ukidanje ove mjere u postojećem obliku i u ovom trenutku predstavlja ozbiljan rizik.

- Knjižare nisu samo prodajna mjesta, već važni kulturni prostori u kojima se odvijaju književni programi, susreti s autorima, festivali i javni razgovori. V.B.Z. je u Rijeci prošle godine otvorio novu knjižaru na Korzu 9, u koju je značajno investirao i koja je u kratkom vremenu postala prepoznatljivo mjesto kulturnih događanja, uključujući festival Vrisak i brojne druge programe za građane. Naglo i značajno povećanje fiksnih troškova dovodi u pitanje održivost takvog modela rada, što dugoročno može imati negativne posljedice za dostupnost knjige i kulturni život grada - zaključio je Zatezalo.

S njim se slažu i brojni riječki autori i autorice, a Igor Beleš, Franka Blažić, Željka Horvat Čeč, Davor Mandić, Dunja Matić, Doris Pandžić, Kristina Posilović, Eva Simčić, Vlado Simčić Vava, Dora Šustić, Tea Tulić i Zoran Žmirić, gradonačelnici Rinčić uputili su otvoreno pismo, oštro kritizirajući odluku.

"Za razliku od mnogih hrvatskih gradova koji su kulturu i knjigu preselili na marginu, Korzo se može pohvaliti brojnim knjižarama u strogom centru. Knjižari na koje se ova odluka odnosi, već su nekoliko puta rekli da postoji mogućnost zatvaranja bude li ona provedena. (...) Pitamo se: kolika je ušteda od praznoga centra grada, centra bez knjižara, centra zatvorenih vrata i praznih izloga? Trenutačno nema naznaka da bi mjesto knjižara zauzeli bilo koji, a kamoli neki drugi kulturno-komercijalni sadržaji. Bojimo se kako se ovim smjerom dovodi u veliki rizik smislena ponuda sadržaja u gradu, narušava njegovo urbano naličje, a samim time i prazni centar grada. Kao prvu žrtvu u tom planu odabrali ste knjižare pa Vas ovim putem molimo da razmislite o svojoj odluci, porazgovarate s knjižarima te, u skladu s njihovim potrebama i potrebama građana i građanki kojima knjižare čine grad – gradom, donesete ispravnu odluku i ne pozicionirate se kao protivnica knjige i čitanja", stoji u njihovoj zajedničkoj izjavi.

Veliki je problem, objasnila nam je zatim spisateljica Dunja Matić, što će se dogoditi s centrom grada, tko će ući u te prostore ako knjižare iz njih odu. Sporan je i sam način na koji se bez najave donijela ova odluka, ali i činjenica što se time kultura i književnost prikazuju kao trošak.



- Problematično je što pri tome u obzir nisu uzeti dugoročni benefiti koje donose takvi prostori u centru grada, tim više što je gradonačelnica obećavala da će voditi računa o kulturi - dodala je.

Gradonačelnici Rinčić obratio se i redatelj Rajko Grlić, nazvavši njenu odluku kulturocidom: "Želim Vas još jednom podsjetiti da Rijeka je jedan od rijetkih, ako ne i jedini grad u Hrvatskoj koja ima potreban broj knjižara na broj stanovnika. Drugdje su one, sličnim odlukama vlasti, uglavnom HDZ-ove, kao i ovom Vaše uprave, zatvorene. Molim Vas da u potpunosti, bez budžetskih alibija, odustanete od tog kulturocida jer ćete njime gradu nanijeti nepopravljivu štetu".

Na apele je riječkih autora Iva Rinčić i odgovorila, no njena je izjava u raspravu unijela dodatnu konfuziju. Naime, obrazložila je svoju odluku time što mjera o umanjenju zakupnine nije imala pravno uporište i nazvala ju nezakonitom. Međutim, treba spomenuti da mjera za one koji se bave prodajom rabljenih knjiga, odnosno za antikvarijate, nije ukinuta. To je, naravno, hvalevrijedno, ali nameće se pitanje da, ako je prvobitna odluka bila nezakonita za knjižare, kako to da nije i za antikvarijate?

- Nikakva intencija nije bila ugrožavanje rada nakladnika i knjižara. Odluka je izazvala burne reakcije javnosti. Nakon toga smo analizirali sve ono što je prethodilo odluci. Utvrđeno je da je predmetna mjera donesena od 2012. godine. Naš stav je da se temeljila na rješenju koje nije imalo jasno pravno uporište. Na račuvodstvenu provedbu mjere ukazivala je više puta gradska revizija i smatrali smo da je važno reagirati. Utvrdili smo niz razloga za izmjenama, ali ne s motivom ugrožavanja knjižara, kulturocida ili čega sličnog - izjavila je Rinčić, te dodala da će knjižare koji su zakupnici pozvati na sastanak.

Na koncu, gradonačelnica je naglasila svoju ljubav prema knjizi te napisala kako "za sada samo može jamčiti da ćemo pripremiti odluku koja je u skladu sa zakonima, odluku koja će biti objašnjena i usuglašena s knjižarima". Za obrazloženje navodnih nezakonitosti kao i informacije o donošenju nove odluke i u kojem će smjeru ona ići kako bi knjižarama pomogla da ne zatvore svoja vrata, obratili smo se Gradu Rijeci, ali do zaključenja ovog teksta nažalost nismo dobili odgovor.