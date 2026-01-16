Bivša premijerka u novoj autobiografiji otvoreno govori o teškoj operaciji i opravku. Imamo detalje

Nakladnička kuća Fraktura 20. siječnja objavit će dugo očekivani naslov koji će obilježiti 2026. godinu – sjajnu autobiografsku prozu "Žene koje mašu rukama" Jadranke Kosor, u kojoj bivša premijerka i novinarka te spisateljica i glasna komentatorica društveno-političke zbilje otvoreno govori o iskustvu operacije obaju koljena i složenih oporavaka: životu prije, životu poslije i životu, usprkos svemu.

Kroz nevjerojatne epizode vlastite biografije koju rekonstruira bez ustezanja, uz obilje humora i literarne svježine, autorica ispisuje dojmljivu žensku priču čiji je kredo otisnut velikim slovima: TO DA MOGU MAHATI RUKAMA AKO IMAM POTREBU MAHATI RUKAMA, ČINILO ME SRETNOM.

Iako se grozi nemoći na operacijskom stolu, Jadranka Kosor odlučuje se za operaciju koljena kada bol postane neizdrživ i ugrozi slobodu, gotovo nedodirljivu na njezinoj listi vrijednosti. Prije odlaska u kliniku u bolovima posprema stan i zalijeva klonule biljke, oprašta se sa sinom, a zatim sjeda u taksi, bez svijesti o bolničkoj ili topličkoj stvarnosti, u kojima vrijede drugačija pravila, vrijeme teče sporije i život neprestano podsjeća na svoju čas grubu, čas divnu jednostavnost.

Foto: Fraktura

Knjiga "Žene koje mašu rukama" pripovijeda o tim novim stvarnostima: o rezovima, štakama i dragocjenom stroju za terapiju noge Kineteku; o pacijentima u toplicama koji bivšoj premijerki otkrivaju svoje ožiljke, svoje teške sudbine i narodne pjesme, u kojima i ona krišom uživa; o tihoj usamljenosti i malim ritualima sreće – poput ispijanja espressa na terasi hotela-lječilišta.

Knjiga je to i velike životne snage, političke odlučnosti i nježnosti. Kosor se prisjeća dramatičnog pada na poledici kao djevojka, važnog državničkog poteza – potpisa Pristupnog ugovora Republike Hrvatske za ulazak u Europsku uniju – sa simpatijom komentira bivše i sadašnje uporne udvarače, a posebno, iznimno toplo i vedro poglavlje posvećuje desetogodišnjem unuku.

Nakon autobiografskih naslova "Premijerka: Zapisci one koja nije htjela biti zapisničarka" i "Kraljica: Života ima i izvan politike", jedna od najpoznatijih bivših političarki vraća se na književnu scenu u ulozi vrsne pripovjedačice i kroničarke.

Promocija knjige "Žene koje mašu rukama" održat će se u četvrtak, 22. siječnja u Novinarskom domu (Perkovčeva 2, Zagreb) s početkom u 19 sati. Knjigu potražite od utorka 20. siječnja u Knjižari Fraktura (Ulica kneza Mislava 17, Zagreb) i na Frakturinu webshopu.