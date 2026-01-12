Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 166
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Nakon provedenog javnog natječaja

Paolo Tišljarić ponovno imenovan ravnateljem Kazališta Marina Držića, treći mu je to mandat na čelu ove kazališne kuće

Dubrovnik: Paolo Tišljarić, ravnatelj dubrovačkog Kazališta Marina Držića
Grgo Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
12.01.2026.
u 16:42

Kazališno vijeće posebno je istaknulo Tišljarićevo dugogodišnje iskustvo u vođenju kazališta, kao i njegov osobni umjetnički angažman u funkciji redatelja, scenografa i kostimografa, čime je značajno pridonio stabilnosti i realizaciji programa Kazališta Marina Držića

Paolo Tišljarić ponovno je imenovan ravnateljem Kazališta Marina Držića, a to mu je treći mandat na čelu ove kazališne kuće, izvijestio je Grad Dubrovnik.

Nakon provedenog javnog natječaja na kojem je bio jedini kandidat, Tišljarić je odlukom dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića imenovan ravnateljem na sljedeće četiri godine, točnije od 10. studenog 2026. do 10. studenog 2030. godine.

"Kazališno vijeće je utvrdilo da kandidat ispunjava sve formalno-pravne uvjete natječaja te je razmotrilo njegov predloženi četverogodišnji program rada. Vijeće je ocijenilo da program u potpunosti odgovara potrebama kazališta, da je realno provediv s obzirom na postojeće umjetničke, tehničke i financijske resurse te da jasno definira ciljeve daljnjeg razvoja ustanove", navodi se u priopćenju.

Kazališno vijeće posebno je istaknulo Tišljarićevo dugogodišnje iskustvo u vođenju kazališta, kao i njegov osobni umjetnički angažman u funkciji redatelja, scenografa i kostimografa, čime je značajno pridonio stabilnosti i realizaciji programa Kazališta Marina Držića.

Ključne riječi
kultura Mate Franković ravnatelj mandat predstava kazalište kazalište Marina Držića paolo tišljarić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!