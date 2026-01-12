Paolo Tišljarić ponovno imenovan ravnateljem Kazališta Marina Držića, treći mu je to mandat na čelu ove kazališne kuće

Paolo Tišljarić ponovno je imenovan ravnateljem Kazališta Marina Držića, a to mu je treći mandat na čelu ove kazališne kuće, izvijestio je Grad Dubrovnik.

Nakon provedenog javnog natječaja na kojem je bio jedini kandidat, Tišljarić je odlukom dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića imenovan ravnateljem na sljedeće četiri godine, točnije od 10. studenog 2026. do 10. studenog 2030. godine.

"Kazališno vijeće je utvrdilo da kandidat ispunjava sve formalno-pravne uvjete natječaja te je razmotrilo njegov predloženi četverogodišnji program rada. Vijeće je ocijenilo da program u potpunosti odgovara potrebama kazališta, da je realno provediv s obzirom na postojeće umjetničke, tehničke i financijske resurse te da jasno definira ciljeve daljnjeg razvoja ustanove", navodi se u priopćenju.

Kazališno vijeće posebno je istaknulo Tišljarićevo dugogodišnje iskustvo u vođenju kazališta, kao i njegov osobni umjetnički angažman u funkciji redatelja, scenografa i kostimografa, čime je značajno pridonio stabilnosti i realizaciji programa Kazališta Marina Držića.