Ovo je deset serija koje su ovog tjedna zaludile Hrvate: Na vrhu top liste nalazi se triler o bračnoj krizi

Apsolutni vladar streaminga ovoga tjedna je "His & Hers", napeti psihološki triler u šest nastavaka koji je adaptacija bestselera Alice Feeney. Serija prati otuđeni bračni par, bivšu televizijsku voditeljicu Annu (Tessa Thompson) i detektiva Jacka Harpera (Jon Bernthal), čije se sudbine ponovno isprepliću kada brutalno ubojstvo potrese njihov uspavani rodni grad u Georgiji. Dok Anna u istrazi vidi priliku za povratak karijeri, Jack postaje sve sumnjičaviji prema njezinim motivima, a granica između profesionalne dužnosti i duboko zakopanih osobnih tajni postaje opasno tanka. Serija se vješto poigrava perspektivama, tjerajući gledatelje da se neprestano pitaju tko govori istinu, a tko vješto manipulira, secirajući mračne zakutke ljudske psihe i brak koji se raspada pod težinom trauma i laži.

Odmah iza američkog trilera smjestila se španjolska humoristična serija koja je osvojila publiku diljem svijeta, "Alphamales" (izvornog naziva "Machos Alfa"). Ova britka komedija prati četvoricu sredovječnih prijatelja iz Madrida koji se teško nose s, kako serija sugerira, "smrću patrijarhata". Suočeni s gubitkom posla koji preuzima mlađa žena, prijedlogom za otvorenu vezu, razvodom i potpunim nedostatkom strasti u braku, Pedro, Raúl, Santi i Luis upisuju tečaj dekonstrukcije vlastite toksične muškosti. Njihovi nespretni pokušaji prilagodbe novom dobu jednakosti i osnaženih žena izvor su nepresušnog humora, ali i iznenađujuće dirljivih trenutaka, dok serija pametno istražuje kako se tradicionalni obrasci muškosti lome pod pritiskom modernog društva.

Foto: IMDb

Na trećem mjestu nalazi se još jedan triler koji će ljubitelje žanra prikovati za ekrane, "Run Away", osmodijelna miniserija nastala prema romanu majstora napetosti Harlana Cobena. Priča prati Simona Greenea (James Nesbitt), očajnog oca čiji se savršeni život urušava nakon što njegova kći Paige pobjegne od kuće. Kada je napokon pronađe, ranjivu i pod utjecajem droga, njegov pokušaj da je vrati kući eskalira u šokantno nasilje, nakon čega joj se ponovno gubi svaki trag. Simonova potraga uvlači ga u opasno podzemlje i tjera ga da se suoči s mračnim tajnama vlastite obitelji koje prijete uništiti sve što je gradio. Kao što je i očekivano od Cobenovih adaptacija, serija je prepuna neočekivanih preokreta i lažnih tragova, a uz Nesbitta, u glumačkoj postavi su i Minnie Driver te Ruth Jones.

Ostatak ljestvice nudi žanrovsku šarolikost koja potvrđuje raznolike ukuse domaće publike. Četvrto mjesto zauzela je intrigantna talijanska dokumentarna serija "Paparazzi King", koja kroz pet epizoda istražuje uspon i pad kontroverznog Fabrizija Corone, medijske ličnosti koja je izgradila carstvo na prodaji tuđih tajni.

"Paparazzi King" Foto: Netflix

Odmah iza njega, na petom mjestu, nalazi se neuništivi fenomen "Stranger Things". Iako je peta i posljednja sezona serije završila svoje emitiranje, čini se da se gledatelji ne mogu zasititi avantura ekipe iz Hawkinsa te se uvijek rado vraćaju misterijama Upside Downa.

Na šestom i sedmom mjestu smjestile su se dvije serije iza kojih stoji isti autor, Darren Star, poznat po hitu "Seks i grad". Riječ je, naravno, o seriji "Emily in Paris", čija peta sezona nastavlja pratiti marketinšku stručnjakinju Emily Cooper (Lily Collins) u njezinim ljubavnim i poslovnim pustolovinama u Gradu svjetlosti. Odmah uz nju je i serija "Younger", priča o četrdesetogodišnjoj Lizi Miller (Sutton Foster) koja se, kako bi dobila posao u izdavaštvu, pretvara da je dvadesetšestogodišnjakinja.

"Emily in Paris" Foto: Netflix

Na osmom mjestu našao se povratak legende komedije, Rowana Atkinsona, u miniseriji "Man vs. Baby". U nastavku uspješnice "Man vs. Bee", njegov lik Trevor Bingley ponovno se upliće u niz kaotičnih situacija, ovoga puta dok pokušava čuvati luksuzni penthouse i, sasvim slučajno, jednu bebu tijekom božićnih blagdana.

Listu zaokružuju dva vrlo različita, ali očito podjednako privlačna naslova. Deveto mjesto pripalo je mračnoj švedskoj kriminalističkoj drami "Land of Sin", koja u maniri nordijskog noira prati dvoje detektiva dok istražuju ubojstvo tinejdžera koje otkriva nasilnu obiteljsku zavadu u ruralnoj Švedskoj.

"Land Of Sin" Foto: IMDb

Na samom začelju našao se reality show "Love is Blind Germany". Njemačka verzija popularnog formata u kojem se samci zaručuju prije nego što se vide licem u lice očito je pronašla svoju publiku i u Hrvatskoj, dokazujući da je potraga za odgovorom na pitanje je li ljubav doista slijepa i dalje globalno zanimljiva.