Preminuo legendarni TV redatelj Dalibor Sokolić

U 57. godini preminuo je redatelj Dalibor Sokolić. Bio je jedan od pokretača Studentske televizije, a na Televiziji Zagreb počeo je raditi 1989. godine Kao redatelj na televiziji Z3 režirao je Hit depo, Turbo limach show te više stotina emisija i programa uživo. Svojim talentom i redateljskim rukopisom obilježio je tisuće minuta nekih od najboljih projekata Hrvatske radiotelevizije. Među njima je osam dodjela nagrade Porin, The Voice, Najljepši glas Hrvatske, Tko želi biti milijunaš, Ples sa zvijezdama, Maestro, natjecanje Do posljednjeg zbora. Za neke od najboljih spotova hrvatske glazbe Dalibor Sokolić četiri je puta dobio nagradu Porin.

– Odlaze...dan za danom... jedan po jedan... po dva... prazne se i police života rezervirane za posebne ljude... koje neizmjerno voliš... ono što mu je uzeto u djetinjstvu vraćeno mu ogromnim talentom i ljudskošću iste veličine... ovaj put neće biti ‘pravih se reči uvek kasno setim’... presušile su, samo praznina i tišina... zbogom prijatelju, zbogom dragi moj Dalbach – poručio je putem Instagrama glumac i voditelj ‘Milijunaša’ Tarik Filipović.

– Dalbać je bio veliki profesionalac i umjetnik u svom poslu. Televizijsku režiju je učinio još magičnijom svojim talentom. Najveće televizijske projekte je režirao baš on. Većina vas su i konzumenti njegovog djela, a da toga niste ni svjesni. To su vam oni ljudi iza kamera, koji čine taj naš šareni svijet televizije tako posebnim, kao što je bio i on sam – objavio je pak glumac Enis Bešlagić.