Povratak u klupe, ali – i u Lisinski!

Uz pregršt raznovrsnih događanja u Dvorani Lisinski, jesen pruža i nove prilike za posebna glazbena i kazališna uzbuđenja koja, upotpunjena edukacijskim programima, nikad nisu bila brojnija, zabavnija i raznovrsnija!

Veliki spektakli u Velikoj dvorani

Od rujna do kraja prosinca najmlađe, ali i cijele obitelji, u Velikoj dvorani očekuje veličanstveni koncert najpoznatijih pjesama Disneyjevih animiranih filmova uz projekcije, poznate pjevače i orkestar Zagrebačke filharmonije, zatim impresivni breakdance show koji spaja akrobatske pokrete i klasiku Flying Bach by Flying Steps te nenadmašni dječji koncerti Jacquesa Houdeka. Naš svjetski poznati ansambl LADO predstavit će tradicijska glazbala, plesove i pjesme u Školskom satu s Ladom, a u suorganizaciji s Dvoranom Lisinski i Hrvatskom glazbenom mladeži, dojmljivu simfonijsku priču za djecu Peća i vuk Sergeja Prokofjeva izvodi Zagrebačka filharmonija uz pripovjedača.

Glazbene edukacije

Dvorana Lisinski neumorno radi na osmišljavanju programa koji potiču ljubav prema klasičnoj glazbi te djeci približavaju različite izvođačke forme i hibridne umjetničke sadržaje. U Maloj dvorani prošle su sezone velik interes pobudili odlični koncerti klasične glazbe renomiranih ansambala saksofona i gitare, Papandopulo kvarteta i Trija Elogio, te proslavljenih Zagrebačkih solista, uz popratne, izuzetno zanimljive i zabavne glazbene radionice za djecu od 7 do 14 godina. Ove se godine nastavljaju ti uspješni projekti u kojima će djeca učiti o ponašanju na glazbenim priredbama, upoznavati se s instrumentima i djelima, razgovarati s umjetnicima te sudjelovati u novim uzbudljivim radionicama i kreativnim igrama s rekvizitima.

Opera, mjuzikl i glazbena priča

Nova sezona bilježi i više izvedbi dviju opera za djecu i mlade koje su dosad izazvale veliko zanimanje, Regoč i Glas iz tišine, te veseli mjuzikl za djecu Mi o vuku,koji već više godina redovito puni gledalište Male dvorane. Jednako su popularne poznate bajke pretvorene u originalne glazbene priče: Šuma Striborova, o sloniću Babaru i božićna poslastica za djecu Orašar, koje toplo preporučujemo djeci od 4 do 10 godina. Za mnoge od programa moguće je ostvariti 20 % popusta na cijenu ulaznice uz žigove mape Glazbenog piknika.

Učeničke i studentske pogodnosti

Sa željom da kvalitetni sadržaji budu što pristupačniji učenicima i studentima, za njih su osigurane posebne pogodnosti za koncerte ciklusa Lisinski subotom i Lisinski da camera u sklopu akcije Postani klasičar – slušaj glazbu za 5: ulaznice za sve koncerte mogu kupiti za samo 5 € (pri kupnji na blagajni Dvorane sat vremena prije početka koncerta).

Inicijativa Kulturni utorak, koju je za studente pokrenulo Sveučilište u Zagrebu, ovaj i sljedeći mjesec omogućuje studentima ulaznice također simbolične cijene od 5 € za recitacijsko-glazbeni koncert bosanskohercegovačkog pisca i glazbenika Ahmeda Burića, koji uz vrhunski sastav nastupa 24. rujna, potom za zajednički koncert solista, studenata Muzičke akademije 20. listopada i glazbenu biografsku dramu Billie Holiday u izvedbi naše kazališne dive Ksenije Prohaske i pijanista Fabija D'Onofria.

Odlučna u misiji približavanja glazbene umjetnosti svim generacijama i stvaranja nezaboravnih iskustava, Dvorana Lisinski želi vam ljepši, lakši i zanimljiviji povratak u školske i studentske klupe te odlične školske i akademske uspjehe uz jedinstvene glazbene doživljaje u Lisinskom!