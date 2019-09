Otvorena izložba "D'Annunzijeva mučenica - L'olocausta di D'Annunzio"

Izložba „D'Annunzijeva mučenica – L'olocausta di D'Annunzio“, otvorena je u četvrtak navečer u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci, točno na 100. godišnjicu okupacije Rijeke koju su proveli Gabriele D'Annunzio i paravaojna skupina legionara.

Autorice izložbe su Tea Perinčić i Ana-Maria Milčić. Ovo je prva značajnija izložba koja čini sastavni dio projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture i ostat će otvorena do kraja siječnja 2021. godine.

Otvarajući izložbu ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek je rekla da je ovdje tematizirano vrlo turbulentno i prijelomno povijesno razdoblje u kojem su se začele te počele provoditi neke od najpogubnijih ideologija, čije posljedice, kako je rekla, osjećamo i danas.

To su bile ideje koje su imale destruktivne posljedice jednoumlja, koje su pokušale uništiti tadašnju multietničnost Rijeke, rekla je ministrica. U sadašnjem vremenu je posebno bitno istaknuti da o kontroverznim pitanjima i prijeporima iz prošlosti trebamo progovarati na ovakvim mjestima, na stručan, nepristran i objektivan način, bez dnevnopolitičkih i populističkih pristupa, rekla je i istaknula da je izložba upozorenje što se može dogoditi ako se zaborave temeljne vrijednosti.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel ocijenio je da je mnogo toga što se dogodilo danas, na 100. godišnjicu D'Annunzijeve okupacije Rijeke, posebno otkrivanje njegova spomenika u Trstu skandalozno u kontekstu moderne Europe izgrađene na temeljima antifašizma.

Istaknuo je da je D'Annunzio bio preteča fašizma jer je u Rijeci provodio ideje po kojima je samo talijanska nacija prava i vrijedna, dok su ostali, uključujući i Talijane koji se nisu s njim slagali, manje vrijedni te su bili izloženi teroru. Nekoliko godina nakon njegova boravka u Rijeci Mussolini je proveo sličan koncept, rekao je.

„Mi u Rijeci ne možemo sa simpatijama gledati na D'Annunzija. To je čovjek koji je uništio sve što je dotaknuo“, naglasio je Obersnel.

Direktorica Rijeka 2020 Emina Višnić je kazala da se na ovaj način otvara prostor za dijalog i raspravu, ali i šalje jasna poruka i jasan stav te zagovara vrijednosti Europe koje nas drže zajedno.

Autorica izložbe Tea Perinčić je navela da su željeli podsjetiti na mučno razdoblje ljudske povijesti iz kojeg nešto treba naučiti i krenuti dalje. Druga autorica Ana-Maria Milčić istaknula je da je jako važno da stručnjaci povjesničari i muzealci čuvaju integritet svoje struke i pristupaju temi s kritičkim odmakom.

U ime Primorsko-goranske županije obratila se pročelnica Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Sonja Šišić.

Izložba donosi specifičan pogled na D'Annunzijev boravak u Rijeci iz perspektive žena koje su u to vrijeme živjele u Rijeci, onih koje su u Rijeku došle iz Italije sa ili za D'Annunzijem i onih koje su mu bile ljubavnice.

Izdvojene su priče o tada 20-godišnjoj emancipiranoj Riječanki i Hrvatici Zori Blažić, koja je u svom dnevniku dokumentirala važno svjedočanstvo o životu u Rijeci za D'Annunzijeve okupacije nekog tko nije bio Talijan, učiteljici Nicolini Fabris, koja je bila tajna veza D'Annunzija za vrijeme riječke blokade te je podučavala mlade legionare te slavne pijanistice Luise Baccare, koja je u to vrijeme bila službena D'Annuzijeva ljubavnica te je s njime promovirala ideje „talijanske Rijeke“.

Istodobno, Rijeka se personificira kao žena u djelima umjetnika tog vremena, posebno futurista, ali i u satiričnim časopisima u kojima se često Rijeka, Jugoslavija i Italija prikazuju u liku žena. Koncept izložbe je da je Rijeka ostala mučenica nakon D'Annunzijeva odlaska, kao i mnoge žene u njegovom životu.

Ministrica Obuljen Koržinek je u izjavi za novinare prije otvaranja izložbe rekla da nije dobro to što se dogodilo u Trstu, te da to najoštrije osuđuje. „Moramo odvojiti ekstremne pojedince i skupine koje hraneći svoje populističke agende stalno provociraju. Proučavanje povijesti pripada arhivima, muzejima upravo ovakvim institucijama koje uče da turbulentna događanja u povijesti netko slavi,a netko je zbog njih patio. Ali to je europska povijest i moramo gledati prema naprijed“, kazala je ministrica.

Otvaranje je bilo pod pojačanim policijskim nadzorom zbog jutrošnjeg postavljanja zastave Kraljevine Italije na ogradu Guvernerove palače i još dva pokušaja postavljanja.