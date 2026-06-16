Ruski kritičar Putina ubijen u stilu egzekucije: Sve ukazuje da su ga planirali ubiti

Brutalno ubojstvo koje je potreslo Poljsku dogodilo se u ponedjeljak ujutro u gradu Biała Podlaska, smještenom nedaleko od granice s Bjelorusijom. Četrdesetčetverogodišnji ruski državljanin Semjon Skrepetski ustrijeljen je iz neposredne blizine na parkiralištu ispred stambene zgrade.

Počinitelj, ili prema nekim medijskim izvješćima više njih, odmah je pobjegao s mjesta zločina. Unatoč brzoj intervenciji hitnih službi, koje su ga pokušale reanimirati, preminuo je na licu mjesta.

Poljska policija pokrenula je opsežnu istragu; ceste i izlazi iz grada su blokirani, a pojačano osiguranje postavljeno je oko škola i dječjih vrtića. "Ako netko priđe određenoj osobi na ulici i puca, sve ukazuje na to da su je planirali ubiti. Međutim, motivi počinitelja još nam nisu poznati", izjavio je glasnogovornik policije Andrzej Fijołek. Iako su se pojavile nepotvrđene informacije o uhićenju osumnjičenika bjeloruske nacionalnosti u blizini konzulata, drugi izvori iz policije kasnije su te tvrdnje demantirali, navodeći da su sve privedene osobe puštene nakon ispitivanja.

Semjon Skrepetski, rođen kao Robert Kuzovkov, bio je poznat po svojim beskompromisnim satiričnim karikaturama usmjerenim protiv ruskog državnog vrha. Njegove mete bili su ruski predsjednik Vladimir Putin, bjeloruski čelnik Aleksandar Lukašenko te posebno čečenski vođa Ramzan Kadirov. Zbog straha od političkog progona, napustio je Rusiju 2021. godine i dobio status izbjeglice u Poljskoj, gdje je nastavio sa svojim aktivizmom. Njegov rad bio je izrazito provokativan; nedavno je objavio crtež na kojem je Kadirova i njegovog sina prikazao sa svinjskim njuškama. Samo tri dana prije smrti održao je prosvjed ispred ruskog veleposlanstva u Berlinu, držeći u rukama svoju poznatu karikaturu koja prikazuje Josifa Staljina kako hrani bebu Putina. Na sam dan ubojstva, kao zlokobno predskazanje, na svom Telegram kanalu objavio je snimke zaslona prijetnji smrću koje je redovito dobivao zbog svog rada, što cijelom slučaju daje dodatnu mračnu dimenziju.

Ubojstvo se događa u iznimno osjetljivom trenutku, u jeku pojačanih napetosti između Poljske i Rusije, koju Varšava optužuje za vođenje hibridnog rata, a koji uključuje sabotaže, širenje dezinformacija, kibernetičke napade i orkestriranje migrantskog pritiska na istočnoj granici Europske unije. Zbog toga su poljske sigurnosne službe već dugo u stanju povišene pripravnosti. Likvidacija istaknutog kritičara Kremlja na poljskom tlu, u blizini bjeloruske granice, neizbježno se promatra kroz prizmu geopolitičkih sukoba. Iako službena istraga tek treba utvrditi motiv, ovaj slučaj povlači uznemirujuće paralele s prethodnim napadima na ruske disidente i novinare u inozemstvu.

*Uz pomoć AI