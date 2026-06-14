Ovaj Hrvat bio je znanstvenik ispred svojeg vremena: u NSK otvorena izložba o Marinu Getaldiću

Izložba „Marin Getaldić – 400 godina poslije“, posvećena 400. obljetnici smrti jednog od najistaknutijih hrvatskih znanstvenika renesanse i ranoga novog vijeka, otvorena je prošloga tjedna u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Svečanom otvorenju nazočila je državna tajnica Dražena Vrselja, dok je okupljene pozdravila ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje Anuška Deranja Crnokić.

Istaknula je kako izložba podsjeća na veličinu Dubrovčanina čiji je rad nadilazio granice njegova vremena te čiji se doprinos i danas prepoznaje u europskoj povijesti matematike i fizike. Naglasila je da Getaldićev životni put i znanstveni opus svjedoče o iznimnoj širini njegova intelektualnog horizonta i sposobnosti povezivanja različitih disciplina u jedinstven istraživački sustav.

Deranja Crnokić zahvalila je autorici izložbe, stručnim suradnicima i svim sudionicima projekta koji su pridonijeli realizaciji postava koji je istodobno znanstveno utemeljen i pristupačan široj publici. Dodala je kako je bogatstvo Getaldićeva znanstvenog rada predstavljeno na suvremen i razumljiv način, a posebnom vrijednošću izložbe ocijenila je interaktivne i multimedijalne sadržaje koji posjetiteljima omogućuju neposredan uvid u način na koji je Getaldić razmišljao, eksperimentirao i matematički oblikovao rezultate svojih istraživanja.

Osvrnula se i na ovogodišnji Mjesec hrvatske knjige, koji je posvećen prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi i popularizaciji znanosti te se održava pod sloganom „Od priča do otkrića“.

Na otvorenju su govorili i glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice prof. dr. sc. Ivanka Stričević, voditelj Zavoda za povijest i filozofiju znanosti HAZU-a akademik Vjekoslav Jerolimov te autorica izložbe dr. sc. Marijana Borić, viša znanstvena suradnica Odsjeka za povijest prirodnih i matematičkih znanosti HAZU-a.

„Cilj izložbe nije bio samo predstaviti znanost, nego i znanstvenika koji stoji iza tih djela i dostignuća“, istaknula je Borić, dodavši kako je postavom nastojala približiti Getaldićev jedinstveni znanstveni put.

Program otvorenja upotpunio je student Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu Lav Novosel, koji je dramskom interpretacijom Getaldićevih tekstova dodatno obogatio svečanost.

