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Noć performansa

FOTO "Kurac volim" i "Pravo na orgazam nakon 60": umjetnici odali počast legendarnoj Vlasti Delimar

Zagreb: Noć performansa u znaku Vlaste Delimar - Pravo na orgazam nakon 60-te
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Autor
Milena Zajović
14.06.2026.
u 18:51

Serijom izvedbi Noć performansa uspostavlja privremeni prostor susreta između generacija, različitih umjetničkih strategija i iskustava tijela

Povodom 70. rođendana Vlaste Delimar, jedne od najvažnijih hrvatskih i regionalnih umjetnica performansa, jučerašnja Noć performansa u cijelosti je posvećena njezinu radu i umjetničkom nasljeđu. Program pod nazivom „Hommage Vlasti Delimar“, koja se održala na nekoliko zagrebačkih lokacija, okupila je umjetnice i umjetnike različitih generacija i poetika koji su kroz nove izvedbe reinterpretirali neka od njezinih najznačajnijih djela.

Na poziv kustosa Zvonimira Dobrovića, u programu su sudjelovali Vlasta Žanić, Maiamar Abrodos, Arijana Lekić-Fridrih, Bruno Isaković i Lucia Giannoni. Program je započeo na Zrinjevcu reinterpretacijom performansa „Vezana za drvo“ iz 1985. godine u izvedbi Vlaste Žanić i suradnica. Polazište rada pitanje je ugroženosti teško stečenih ženskih prava u vremenu jačanja konzervativnih i patrijarhalnih tendencija.

U galeriji The One Piece Gallery u Centru Kaptol argentinska transrodna umjetnica Maiamar Abrodos izvela je rad „Pravo na orgazam nakon 60-te“, novu interpretaciju jednog od najpoznatijih performansa Vlaste Delimar. Arijana Lekić-Fridrih nadovezala se na performans „Razgovor s ratnikom ili žena je nestala“, istražujući nevidljivi rad skrbi i održavanja koji ostaje izvan dominantnih povijesnih narativa.

Večernji program u Zagrebačkom plesnom centru donio je dvije izvedbe inspirirane kultnim radovima Vlaste Delimar. Bruno Isaković reinterpretirao je performans „Kurac volim“, propitujući odnose između želje, tijela i društvenih normi, dok je argentinska umjetnica Lucia Giannoni kroz rad „Treba vjerovati muškarcima“ otvorila pitanja povjerenja, autoriteta i rodnih odnosa iz suvremene perspektive.

Serijom izvedbi Noć performansa uspostavlja privremeni prostor susreta između generacija, različitih umjetničkih strategija i iskustava tijela, otvarajući i danas aktualno pitanje što znači stvarati umjetnost iz tijela i kroz tijelo te koliko ona može biti istodobno duboko osobna i neizbježno politička.

Ključne riječi
Noć performansa performeri performans Zvonimir Dobrović Arijana Lekić-Fridrih bruno isaković Vlasta Delimar

Komentara 13

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Avatar PepekDolenec
PepekDolenec
18:56 14.06.2026.

Je, je... tak je legendarna da ju ni svi iz njezinog sela od 14 kuća ne poznaju.

DA
DarthVader
19:20 14.06.2026.

Pa ta je degutantna. Ja se bum ranil.

FD
franjo.durinic
19:29 14.06.2026.

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