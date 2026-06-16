Karlovac zabranio izložbu LGBT poljubaca, oglasila se pravobraniteljica

Četvrta karlovačka Povorka ponosa održana u subotu ostala je u sjeni odluka koje su prethodile samom događaju, a koje su u pitanje dovele spremnost lokalnih institucija da pruže podršku vidljivosti LGBTIQ zajednice. Naime, kako prenosi kaportal.hr, udruga Karlovac Pride, na čelu s predsjednikom Markom Capanom, mjesecima je pokušavala organizirati postavljanje izložbe "24 BACI" pulske udruge Proces.

Riječ je o seriji fotografija koje prikazuju jednostavan i univerzalan čin ljubavi - poljubac, s ciljem razbijanja stigme i predrasuda prema istospolnim parovima. No organizatori su naišli na niz odbijenica koje su, kako tvrde, bile bez suvislih obrazloženja i diskriminatorne, što je u konačnici potvrdila i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

U studenome prošle godine, udruga se obratila Galeriji "ZILIK", kojom upravlja Centar za pružanje usluga u zajednici "Vladimir Nazor". Prema riječima Marka Capana, poručili su im kako "nema smisla da šalju pisani zahtjev" budući da Centar plaća zakup prostora Franjevačkom samostanu te stoga moraju poštovati "instituciju Crkve kao suradnika".

Karlovac Pride zatim se obratio Galeriji Studentskog centra u Karlovcu. Capan navodi kako je suradnja u početku bila dogovorena, no uslijedio je nagli preokret. Ravnatelj SC-a i Upravno vijeće Veleučilišta u Karlovcu (VUKA), koje je vlasnik Studentskog centra, odbili su izložbu bez ikakvog pisanog obrazloženja.

Kao posljednju opciju, udruga se tri mjeseca prije povorke obratila izravno Gradu Karlovcu. Predložili su im da izložbu na svega nekoliko sati postave između stabala na Šetalištu doktora Franje Tuđmana za vrijeme Povorke ponosa. No, i ovaj je zahtjev Grad odbio.

Zbog opetovanog onemogućavanja postavljanja izložbe, udruga Karlovac Pride obratila se Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Postupajući po njihovoj prijavi, pravobraniteljica Višnja Ljubičić uputila je preporuke Gradu Karlovcu i Studentskom centru. Međutim, Studentski centar preporuku nije prihvatio, pravdajući se kako je "sigurnosni aspekt vrlo bitan" prilikom odlučivanja o aktivnostima te da zbog toga nisu zainteresirani za organizaciju. Grad Karlovac je, s druge strane, formalno prihvatio preporuku, ali uz uvjet da se izložba postavi u zatvorenom prostoru, unatoč tome što su znali da organizatori nisu uspjeli dobiti suglasnost niti jednog adekvatnog zatvorenog prostora u gradu. Da bi paradoks bio veći, Grad Karlovac, je ove godine po prvi put financijski podržao organizaciju Povorke ponosa, prepoznavši je kao projekt od interesa za opće dobro!

Iz Ureda pravobraniteljice izvijestili su sljedeće: "Pravobraniteljica je izrazila stajalište kako takvo postupanje suštinski predstavlja svojevrsnu prostornu cenzuru i indirektno šalje poruku o neprimjerenosti sadržaja i tematike predmetne izložbe za opću populaciju, iako nisu protivni propisima niti društvenim normama, usmjeravajući izložbu u zatvoreni prostor, premda organizator nije dobio suglasnost niti jednog adekvatnog prostora, i ne nudeći pritom organizatoru nikakvu podršku u tom pravcu. Nedostatak proaktivnog strateškog djelovanja na nacionalnoj razini se reflektira i na lokalnu razinu te ovakvo postupanje nije primjer dobre prakse odnosa lokalne vlasti prema LGBTIQ populaciji i organizacijama civilnog društva koje se bave promicanjem i zaštitom prava LGBTIQ osoba. Stoga će se pravobraniteljica zalagati za podizanje standarda djelovanja vlasti na razini lokalnih i područnih samouprava na području suzbijanja diskriminacije LGBTIQ osoba".