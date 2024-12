Osam filmova koje trebate pogledati u božićno vrijeme

Vrijeme šarenih lampica, prazničnog duha i kratkog dana, ali duge noći, savršeno je za umatanje pod dekicu i uživanje u božićnim, ali i kultnim filmovima za koje možda nemamo vremena u ostalom dijelu godine. I dok se na malim ekranima vrte klasici poput mjuzikla iz četrdesetih "Srest ćemo se u St. Louisu", drame "Divan život" ili pak komedije "Kako je Grinch ukrao Božić", tko će nas bolje savjetovati o "must watch" filmovima od ljudi iz filmske industrije. Naši redatelji i glumci otkrili su nam koji se filmovi nalaze na njihovima listama božićnih hitova te zašto bi baš njih trebali pogledati u ovo temperaturno hladno, ali duhom toplo blagdansko vrijeme.

Za početak, nazvali smo Ivana Đuričića, glumca i redatelja, koji je nedavno na daske Zagrebačkog kazališta mladih vratio poznati rock mjuzikl iz osamdesetih godina, "U koga se uvrglo ovo dijete", a kada su u pitanju filmovi, uvijek se rado vraća trilogiji "Gospodar prstenova" - znanstveno-fantastičnoj adaptaciji istoimenih romana koje je u filmski oblik pretočio redatelj Peter Jackson. Kao i ova neizbježna trilogija, vječni božićni klasik, "Sam u kući" Chrisa Columbusa, redatelja "Gremlina" te serijala "Harry Potter", iz godine u godinu potvrđuje svoju svevremenost, kaže redatelj Filip Filković Philatz, autor dokumentarne emisije "Dulum zemlje", serije minijatura "Mali Zagreb" koje su građani besramno krali, ali i umjetnik koji je prepoznat po svojim uradcima na društvenim mrežama koje kreira pomoću alata umjetne inteligencije.

Redatelj Danilo Šerbedžija, sin svjetski poznatog glumca Rade Šerbedžije, preporučio je, pak, dva filma - komediju Boba Clarka "Božićna priča" te akcijske trilere "Umri muški" Johna McTiernana s Bruceom Willisom u glavnoj ulozi. Šerbedžija mlađi nedavno je publici predstavio biografsku dramu "Dražen", a upravo ovaj uradak na svoju listu filmova stavlja Vinko Brešan, redatelj "Svećenikove djece" te ratne komedije "Kako je počeo rat na mom otoku", dok također predlaže i misterioznu "Konklavu" - film Edwarda Bergera koji započinje šokantnim događajem - papa je mrtav.

I dok jedni uživaju u raljama papinskog trilera, glumica Marina Redžepović, koja je publiku oduševila glavnom ulogom u drami "Zbornica" - dugometražnom prvijencu redateljice i spisateljice Sonje Tarokić iz 2021. godine - u božićno se vrijeme ipak okreće romantičnim dramama. "Rachel se udaje" redatelja Jonathana Demmea s Annom Hathaway u glavnoj ulozi, savršen je izbor za najhladnije praznične dane, kada je bliskost i toplina osjećaja sve što vam je potrebno. S druge strane, redatelj Ivan Ramljak, čiji je dokumentarni film "El Shatt - nacrt za utopiju" nagrađen Oktavijanom te nagradom Vladimir Nazor, kao božićni "must watch" predlaže film Seana Bakera, "Tangerine". To možda jest manje očekivani izbor od "Anore", komedije i drame koja je odnijela pobjedu na ovogodišnjem Cannesu, no crna komedija "Tangerine" zasigurno će vam zadržati pažnju pričom o dvije transrodne seksualne radnice, a pogotovo iz razloga jer je film sniman - ni manje ni više nego - s nekoliko iPhonea.

Ivan Đuričić - "Gospodar prstenova" Ivan Đuričić Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Kad sam bio klinac na telki su se obvezno za praznike prikazivali filmski klasici, naročito epski spektakli poput "Bena Hura" i "Kleopatre", ali i mjuzikli poput "Amerikanca u Parizu". S vremenom su im se pridružila i sva tri dijela "Gospodar prstenova", a ima li išta bolje - uz bor i čaj pod dekicom - od klasičnog i raskošnog Hollywooda?

Filip Filković Philatz - "Sam u kući" Filip Filković Philatz Foto: Davor Puklavec/PIXSELL "Home Alone" filmovi su savršeni za blagdansko raspoloženje jer donose ultimativni božićni dekor i atmosferu. Njihova scenografija i radnja su bezvremenske, a toplina obiteljskih vrijednosti koje nose, uvijek iznova podsjećaju na ono što je zaista važno u životu. Čak i ako mislite da ih znate napamet, svaki put otkrijete neki novi detalj ili sloj u priči i scenama.

Danilo Šerbedžija - "Božićna priča" i "Umri muški" Danilo Šerbedžija Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL Ako moram odabrati dva blagdanska filma to bi bili "Božićna Priča" Boba Clarka i "Umri Muški" redatelja Johna McTierana. "Božićna priča" zbog genijalnog malog glumca koji glumi dječaka Ralphia, a "Umri Muški" zbog nepobitne činjenice da nema Božića i Nove Godine dok Alan Rickman ne padne s krova Nakatomi Plaze.

Marina Redžepović - "Rachel se udaje" Marina Redžepović Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL Preporučujem film "Rachel se udaje" redatelja Jonathana Demmea. Film iz 2008., ima ga na HBO-u. U punom smislu film iz rubrike "Ako ste propustili, morate ga pogledati." Tijekom i nakon gledanja ovog filma imala sam potrebu biti još bliže ljudima - zagrliti ih i čuti što žele ili ne žele reći. Nevjerojatan film, do kraja bogat životom.

Vinko Brešan - "Dražen" i "Konklava" Vinko Brešan Foto: Emica Elvedij/PIXSELL Divan biografski film "Dražen", redatelja Danila Šerbedžije, prepun je emocija te prikazuje život našeg velikog sportaša Dražena Petrovića. S druge strane, misteriozni triler Edwarda Bergera, "Konklava", je jedan potpuno drugačiji film - zapravo, čista fikcija koja prati situaciju izbora za papu.