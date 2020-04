Online spektakl ugostit će Taylor Swift, Eltona Johna, Billie Eilish, Chrisa Martina i The Killerse...

U subotu u 20 sati po srednjoeuropskom vremenu započet će jedan od najvećih humanitarnih koncerata u povijesti. U organizaciji Ujedinjenih naroda, Svjetske zdravstvene organizacije i platforme Global Citizen, u suradnji s Lady Gagom koja je umjetnički koncipirala projekt, na našim će se ekranima izmjenjivati svjetske glazbene zvijezde poput Alicie Keys, Taylor Swift, Eltona Johna, Billie Eilish, Chrisa Martina iz Coldplaya i grupe The Killers. Bit će tu i druge osobe iz javnog života poput Jennifer Lopez, Lupiti Nyong’o te Davida i Victorije Beckham, a ugostit će ih komičari Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel i Stephen Colbert.

Veliki spektakl pod nazivom One World: Together At Home (Jedan svijet: zajedno doma) osmišljen je s ciljem prikupljanja novca za borbu protiv pandemije koronavirusa i mnogi ga s pravom nazivaju najvećim humanitarnim koncertom digitalnog doba. Zato nije pretjerano povući paralele s legendarnim Live Aidom koji je 1985. organizirao Bob Geldof, s ciljem prikupljanja humanitarne pomoći za gladujuće Etiopljane. Radilo se o najvećem takvom spektaklu dotad, koji je održan na dvije lokacije: na londonskom stadionu Wembley, na kojem se okupilo 72 tisuće ljudi, te na stadionu JFK u Philadelphiji, na kojem je bilo gotovo 90 tisuća ljudi. Impresivni podaci o posjećenosti gotovo su zanemarivi u usporedbi s gledanošću live prijenosa u čak 150 zemalja: procjenjuje se da je te noći oko 1,9 milijardi ljudi, odnosno nevjerojatnih 40 posto tadašnjeg svjetskog stanovništva, istodobno gledalo Live Aid.

Koncerte u Velikoj Britaniji i SAD-u pratile su i akcije podrške u Sovjetskom Savezu, Kanadi, Japanu, Austriji, Zapadnoj Njemačkoj, Australiji i Jugoslaviji. U Beogradu je tako okupljen band aid YU rock misija u kojem su bili Oliver Mandić, Željko Bebek, Marina Perazić, Bajaga, Aki Rahimovski, Massimo, Slađana Milošević, Zdravko Čolić i druge zvijezde tadašnje estrade, koji su snimili pjesmu “Za milijun godina” prikazanu tijekom Live Aida u Londonu, te na televizijskim postajama diljem svijeta.

Među najupečatljivijim trenucima tog velikog glazbeno-humanitarnog projekta ostat će zapamćen nastup grupe Queen, odnosno legendarna dvadesetominutna izvedba njihovih najvećih hitova u kojoj je briljirao Freddie Mercury, čije je najsnažnije dijelove vjerno rekonstruirao Rami Malek u nedavnom kinohitu “Bohemian Rhapsody”.

Dvadeset godina kasnije, usprkos kritikama koje su uslijedile nakon što je otkriveno da je velik dio novca prikupljenog Live Aidom utrošen na kupnju oružja i jačanje despotskog režima u Etiopiji, Bob Geldof vratio se ideji humanitarnog megaspektakla.

Godine 2005. organizirao je kampanju Live 8 s još ambicioznijim ciljem nadvladavanja globalnog siromaštva, u čemu je tražio veći angažman zemalja grupe G8. Devet paralelnih koncerata u zemljama na čije se vlade apeliralo, kao što su Njemačka, Francuska, Japan, Rusija i SAD, pratio je i veliki koncert u Južnoafričkoj Republici, jedinoj predstavnici kontinenta kojem je bilo namijenjeno čak pola tražene pomoći. Pritisnuti Geldofovom akcijom, predstavnici G8 obvezali su se udvostručiti dotadašnjih 25 milijardi dolara podrške siromašnijim zemljama do 2010. godine.

Procjenjuje se da je na Live 8 koncertima nastupilo više od tisuću izvođača, uključujući Madonnu, U2, Willa Smitha, Deep Purple te Robbieja Williamsa koji je izveo We Will Rock You grupe Queen kako bi “nakratko oživio Freddieja Mercuryja i njegov nastup na Live Aidu”. Koncert su prenosile 182 televizijske postaje i dvije tisuće radiostanica.

One World Lady Gage također će prenositi TV postaje diljem svijeta, no još je važnije što ćemo koncert gledati i na platformama poput Facebooka, YouTubea, Twittera i Twitcha, mjestima okupljanja novih generacija koje taj spektakl neće pohoditi, nego gledati kod kuće. Jer na to nas pozivaju megapopularna pjevačica i svi koji su se pridružili borbi protiv pandemije.