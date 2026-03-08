Naši Portali
Životna priča Karla Štajnera

Supruga ga je, ne znajući je li živ, čekala 20 godina dok je on trunuo u sibirskim gulazima

VL
Autor
Tia Špero
08.03.2026.
u 10:19

Autor knjige “7000 dana u Sibiru” proveo je gotovo dvadeset godina u sibirskim logorima na -45 °C, lažno optužen kao agent Gestapa. Unatoč svemu što je proživio, do smrti je ostao uvjereni komunist te je žestoko kritizirao Solženjicina zbog njegovog antikomunizma

„U tamnicama NKVD-a, u ledenoj pustinji Dalekog sjevera, svugdje gdje su moje patnje prelazile ljudsku granicu i mjeru, nosio sam u sebi jednu jedinu želju: da sve to preživim i da čitavom svijetu, a prije svega partijskim drugovima i prijateljima ispričam kakve smo strahote prepatili. (..) Ono što sam rekao u ovoj knjizi ne treba shvatiti kao sumiranje svega što sam proživio, nego samo kao mali odlomak onoga što se zaista dogodilo. Kad bih htio ispričati sve što sam s desecima tisuća ljudi doživio za tih dvadeset godina u sovjetskim tamnicama i logorima, trebalo bi da imam nadljudsko pamćenje. Rijetko sam se upuštao u analize i komentare događaja. Htio sam prije svega opisati gole činjenice. A čitalac će sam stvoriti svoj sud.” 

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar nisam_robot
nisam_robot
10:23 08.03.2026.

Tu se vidi intelekt ekstremnih ljevičara. Nisu u stanju učiti na spoznajama nego im je ljevičarstvo zamjena za vjeru.

Avatar Navijač
Navijač
11:13 08.03.2026.

Ovo što je opisano u knjizi je stvarno lice komunizma koje je bilo i ostalo isto u vrijeme staljina i danas. To vidimo i sada u svim komunističkim državama koje još uvijek postoje. Komunizam je utopija i laž , bez , bez obzira na to što priča nešto sasvim drugo. Svakome preporučujem da pročita ovu knjigu, a ako mu se ne da čitati , ima i audio knjigu 7000. dana u Sibiru pa neka je odsluša dok radi nešto drugo. Hrvatima pogotovo neće vam biti žao vremena.

Avatar Scuderia
Scuderia
10:39 08.03.2026.

Ideja komunizma nije loša, ali je problem da u komunističkim državama većinom postoji nešto nekomunistički, a to je monarhijski tip vlasti. Često u rukama jednog čovjeka. Kako može diktatura jedne osobe biti komunizam?

