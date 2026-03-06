Naši Portali
kontroverzna predstava

Pleše, pjeva, ubija: Mjuzikl o Luigiju Mangioneu igra samo pet minuta od mjesta zločina

Luigi Mangione pojavio se na Vrhovnom sudu Manhattana na saslušanju o ubojstvu Briana Thompsona, izvršnog direktora UHC-a
SETH WENIG/NEWSCOM
VL
Autor
vecernji.hr
06.03.2026.
u 11:40

Satirična komedija o Luigiju Mangioneu, optuženom za ubojstvo direktora UnitedHealthcarea Briana Thompsona, nakon rasprodanih izvedbi u San Franciscu stiže u New York, gdje će, uz zgražanje javnosti, biti postavljen na scenu samo pet minuta hoda od mjesta gdje se dogodilo ubojstvo

Pjeva, pleše i, navodno, ubija. Mjuzikl o Luigiju Mangioneu, čovjeku koji je postao internetska senzacija nakon optužbe da je u prosincu 2024. godine ubio direktora UnitedHealthcarea Briana Thompsona, ovog lipnja stiže u New York, grad u kojem se zločin i dogodio. No, ono što ovu produkciju čini posebno skandaloznom jest što će predstava "Luigi: The Musical" od 15. do 18. lipnja igrati u dvorani The Green Room 42 na samo pet minuta hoda, odnosno jedva 400 metara, od hotela Hilton ispred kojeg se ubojstvo dogodilo. 

Radnja mjuzikla, opisana kao satirična zatvorska komedija, smještena je u ćeliju Metropolitan Detention Centra u Brooklynu, gdje su se, igrom slučaja, u isto vrijeme zaista nalazila tri zatvorenika visokog profila. Uz Mangionea, likovi su osuđeni kripto-prevarant Sam Bankman-Fried i posrnuli hip-hop mogul Sean "Diddy" Combs. Autori ih predstavljaju kao karikature tri aspekta američkog života: zdravstva, tehnologije i Hollywooda.

Autorski tim, predvođen redateljicom Novom Bradford, brani se od optužbi da glorificiraju nasilje. U svojim izjavama tvrde kako mjuzikl ne slavi Mangionea, već postavlja dublja pitanja poput "Zašto je ovaj slučaj izazvao ovakvu reakciju? I što se događa kada ljudi prestanu vjerovati svojim institucijama?". Prema njihovim riječima, cilj predstave je kritizirati kulturu u kojoj je brutalnost postala zabava i spektakl, te potaknuti publiku da se zapita o vlastitoj ulozi u konzumaciji takvog sadržaja. Kako stoji u opisu predstave, "ispod apsurda i pošalica leži ozbiljna kritika načina na koji se nasilje pakira i prodaje u američkim medijima".

Predstava je praizvedena u San Franciscu samo šest mjeseci nakon ubojstva i, unatoč kontroverzama, doživjela je golem uspjeh s rasprodanim izvedbama, nakon čega je gostovala i na prestižnom Edinburgh Fringe festivalu. No, kritike nisu izostale. Kritičar San Francisco Chroniclea opisao je mjuzikl kao užasan, dok je jedan britanski kritičar zapisao: "Moji prijatelji su plakali od smijeha na sve, osim na šale". Činjenica da se predstava postavlja dok optuženik čeka suđenje za djelo za koje mu prijeti doživotni zatvor, za mnoge je prešla granicu dobrog ukusa.

Slučaj Luigija Mangionea od samog je početka polarizirao američku javnost. Nakon petodnevne potjere, ovaj 27-godišnjak uhićen je u Pennsylvaniji, a detalji koji su uslijedili samo su rasplamsali vatru. Na čahurama pronađenim na mjestu zločina bile su ugravirane riječi "Deny", "Defend" i "Depose" pojmovi koji se često povezuju s praksama osiguravajućih kuća pri odbijanju zahtjeva pacijenata. Za jedne, Mangione je postao osvetnik i narodni heroj, simbol borbe malog čovjeka protiv korporativne pohlepe u disfunkcionalnom zdravstvenom sustavu. Za druge, on je jednostavno hladnokrvni ubojica.

Ključne riječi
kultura Luigi Mangione kazalište mjuzikl

