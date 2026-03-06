Naši Portali
UŽIVO
'Kuća mrtvih' stiže u Studio EXIT

Irska monodrama s čak 36 likova koja ne pušta da sjećanje ostane zakopano

studio exit
VL
Autor
vecernji.hr
06.03.2026.
u 15:43

Predstava Martina Beanza Wardea, koja je prošlog rujna ostvarila hrvatsku premijeru na Ponta Lopud Book Bridge festivalu, 15. ožujka dolazi u Studio EXIT uz podršku Irskog veleposlanstva u Hrvatskoj i Culture Ireland

Nakon što je prošlog rujna na lopudskom Ponta Lopud Book Bridge festivalu po prvi put zakoračila na hrvatsku pozornicu, monodrama „Kuća mrtvih“ (The Dead House) irskog autora i izvođača Martina Beanza Wardea 15. ožujka 2026. dolazi u zagrebački Studio EXIT. Predstava, koja je prethodno oduševila publiku rasprodanim izvedbama na Dublin Theatre Festivalu, Galway Theatre Festivalu i Kilkenny Arts Festivalu te doživjela i londonsku premijeru u Irskom kulturnom centru, u Zagreb dolazi uz financijsku podršku Culture Ireland i uz pokroviteljstvo Irskog veleposlanstva u Hrvatskoj. 

U trajanju od pedeset minuta, Warde na pozornici oživljava čak 36 likova, vodeći publiku kroz mračnu komediju smještenu u irsku „kuću žalosti“. Radnja prati Patricka, člana irske nomadske putničke zajednice, koji se nakon desetljeća dobrovoljnog izgnanstva vraća kući na djedov sprovod i postaje vodič kroz labirint sjećanja i neizrečenih istina. Predstava, napisana i razvijena u suradnji s programom umjetničkih rezidencija Druid Fuel, istražuje teme identiteta, kulturne pripadnosti i pomirenja s prošlošću na način koji je istovremeno duboko irski i univerzalno ljudski. 

„Kada sam pisao Kuću mrtvih, mislio sam na sobe koje nas pamte dugo nakon što smo sami sebe pokušali zaboraviti. U Srednjoj Europi, gdje su zidovi slušali kako imperiji nastaju, pucaju i preimenovavaju se, slutim da bi zrak unutar ove predstave mogao zvučati neobično poznato. Kuća mrtvih nije samo mjesto za tijela, već za zastale povijesti, za istine izložene pod hladnim svjetlom koje čekaju da budu prihvaćene. Ako vas predstava malo uznemiri - dobro, taj drhtaj je zvuk sjećanja koje odbija ostati zakopano,“ istaknuo je autor Martin Beanz Warde. 

Warde, koji se opisuje kao „manjina unutar manjine unutar još jedne manjine“, irski je Putnik i jedan od najprepoznatljivijih glasova suvremene irske kulturne scene. Irski Putnici posebna su etnička i nomadska zajednica s priznatim statusom autohtonog naroda Irske, čiji je životni vijek značajno kraći od ostatka irskog društva - svega tri posto Putnika starije je od 65 godina. Warde je i danas jedini komičar iz te zajednice, a svjesno je preuzeo ulogu onoga koji iznutra, bez udaranja „prema dolje“, rasvjetljava njen humor i složenost. Uz stand-up nastupe na svim velikim irskim pozornicama i festivalima, piše za vodeće irske medije i pojavljuje se na RTÉ i Virgin Media televiziji.  

Kritičari su Kuću mrtvih dočekali s iznimnim pohvalama - Irish Times opisao je Wardea kao „karizmatičnog polimata čija sposobnost zauzimanja pozornice ono što bi inače moglo biti monolog pretvara u pravo kazalište", dok ga The Irish Post svrstava uz bok najboljima na irskoj kazališnoj sceni. 

Podršku projektu pružila je i veleposlanica Irske u Hrvatskoj Wendy Dorman-Smith: „Kuća mrtvih iznimno je snažan tekst, a Martin Beanz Warde ostavlja pravi dojam. Bez obzira odakle dolazite, ovo je izvedba koja će vas nasmijati u suosjećanju, a možda i malo stisnuti grlo. Drago mi je što je gostovanje predstave podržao Culture Ireland.“ 

Ulaznice za izvedbu 15. ožujka u 19:00 sati u Studiju EXIT dostupne su putem CoreEventa, a sve informacije o predstavi dostupne su na web stranici Teatra Exit. 

