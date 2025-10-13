Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
"Koncertna fotografija"

Od Josipe Lisac i Femija Kutija do Darka Rundeka: Izložba Zoe Šarlije u Atelieru LM

Foto: Zoe Šarlija/Hrvatski fotografski centar/Facebook
VL
Autor
Hina
13.10.2025.
u 15:18

Fotografkinja Zoe Šarlija u petak, 17. listopada, u Zagrebu otvara samostalnu izložbu pod nazivom "Koncertna fotografija". Riječ je o seriji fotografija koja prikazuje vizualni otisak jedne muzičke epohe Zagreba, a u Atelieru LM možete je pogledati do 6. studenog

Mlada zagrebačka fotografkinja Zoe Šarlija otvorit će u petak, 17. listopada, u Atelieru LM Hrvatskog fotografskog centra samostalnu izložbu “Koncertna fotografija”, koja premošćuju jaz između glazbenih i vizualnih umjetnosti. Autorica, koju je strast prema glazbi i koncertima dovela do suradnje s glazbenim portalima, a kasnije i s agencijom Pixsell, prikazuje brojne trenutke koncertne ekstaze glazbenika različitih izričaja - od Josipe Lisac do Femija Kutija te od Darka Rundeka do Blixe Bargelda

U najavi se ističe kako, nasuprot pozornosti koju su joj uživale putopisne i umjetničke fotografije, koncertni opus fotografkinje na kojem se izgradila dosad bio je prihvaćen većinski kao vizualni otisak jedne muzičke epohe Zagreba. Izložba jednostavnog naziva “Koncertna fotografija” to nastoji promijeniti, pokazujući da takav izričaj ne mora biti puko brušenje zanata, niti čak samo vrijedan arhivski doprinos, već da može biti ravnopravan medij koji glazbu i sliku sintetizira, dodaje se. 

Kako se objašnjava, apstrahirajući prostore u kojima lovi trenutke koncertne ekstaze, Šarlija ogoljuje izvedbu na najosnovnije faktore njene kompozicije, njenog ritma, dinamike, boje, ali i emocije. Ona vrijeme kroz koje glazba istraje arhitektonski ledi, sumirajući njezinu melodiju na sučelju između apstraktnog i dokumentarističkog, konkretnog i univerzalnog, prolaznog i vječnog te time pronalazi dugo traženi most između likovne i glazbene umjetnosti. 

James Franklin Fisher iz Algiers benda
James Franklin Fisher iz Algiers benda
Foto: Zoe Šarlija/Hrvatski fotografski centar/Facebook

Šarlija je od kraja 2017. do danas dokumentirala nebrojene koncerte, fotografije su joj objavljivane u svim poznatijim i manje poznatim hrvatskim medijima. Diplomirala je 2021. na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu radom “Čitanje grada” koji je bio adaptiran u samostalnu izložbu u Laubi. Ista je serija fotografija izložena u Fotoklubu Split. Dobitnica je više fotografskih nagrada, uključujući prvo mjesto na prestižnom foto natječaj National Geographica 2024. za putopisnu fotografiju "Videopoziv u metrou iz Kartage za Tunis".

Izložbu “Koncertna fotografija” u Atelieru LM može se pogledati do 6. studenog. 

Ključne riječi
Darko Rundek Josipa Lisac kultura Atelier LM Zoe Šarlija vizualna umjetnost izložba

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Pali jesenski rekordi

Sa slikom prodanom za 42.000 eura, Mujadžić ušao u top 15 najskupljih hrvatskih slikara u povijesti

Remek-djelo Omera Mujadžića “Pralje (Na izvoru)” koje je u početku bilo procijenjeno na 15 do 25 tisuća eura, na aukciji Artmarka izazvalo je uzbudljivo nadmetanje u 22 licitacijska koraka Iz poslijeratnog dijela aukcije postavljen je još jedan rekord, prodaja “Kišnog pejzaža” Ljube Ivančića za 25 tisuća eura, što je tri puta više od početne cijene. Ivan Meštrović ponovno je bio u središtu pozornosti skulpturalnog dijela aukcije, njegova stogodišnja gipsana bista “Sv. Ivan Krstitelj” prodana je za 18 tisuća eura

Zaboravljeno hlebinsko čudo

Od jedne slike mogao je kupiti Mercedes, a oko njegovih “Jelenskih svata” tukli su se Brežnjev i Todorić

Prošli su dani hlebinskih legendi po kojima je Ivan Generalić od jednog oslikanog stakla kupovao automobile, a slikari naive nisu mogli naslikati toliko koliko su bile velike narudžbe. Nije da nema njihovih nasljednika, ali nema percepcije naive koja je u njihovo vrijeme bila na svojem vrhuncu i od naive se ne smije odustati kao od hrvatskog brenda. Zato je iznimno važna izložba "U potrazi za bijelim jelenom – fantastična bića u naivnoj umjetnosti" koja se 10. listopada otvara u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama

Zagreb: Svečano otvorenje 60. Zagrebačkog salon u Oktogonu
Otvoren 60. Zagrebački salon

Folka dobila svjetionik, a publika komunicira sa seksualnim radnikom u ulozi proroka i pleše na turbofolk

Manifestacija je otvorena dvjema izložbama, u Oktogonu u Galeriji NMMU i SKD Prosvjeta, a do kraja mjeseca slijedi niz javnih intervencija i performansa na više od 20 gradskih lokacija. U subotu, 11. listopada, u 17 sati ispred Meštrovićeva paviljona bit će otvorena i prva zagrebačka samostalna izložba međunarodno priznate hrvatske umjetnice Nore Turato. Njezina site-specific intervencija "Aaaaaaaaaaaaaaa!!!" doslovno će omotati vanjski obod Paviljona. Detaljan program dostupan je na stranicama 60. Zagrebačkog salona

"Sjaj i boja - Oblikovanje stakla u 19. stoljeću – izbor iz Zbirke stakla Muzeja za umjetnost i obrt“
iz Zbirke stakla MUO-a

U Sloveniji izloženo uransko staklo i staklo koja oponaša poludrago kamenje

Izložba "Sjaj i boja - Oblikovanje stakla u 19. stoljeću – izbor iz Zbirke stakla Muzeja za umjetnost i obrt“, u sklopu međunarodnog projekta "Doživljaj stakla”, otvorena je u Dolenjskom muzeju Novo Mesto u Sloveniji. Izloženi su čaše, pokali, boce, zdjele, svjetiljke i ukrasni predmeti izrađeni tehnikama brušenja, rezanja, emajliranja, pozlaćivanja i puhanja stakla, a poseban naglasak stavljen je na rijetke vrste stakla

Učitaj još