Od Josipe Lisac i Femija Kutija do Darka Rundeka: Izložba Zoe Šarlije u Atelieru LM

Mlada zagrebačka fotografkinja Zoe Šarlija otvorit će u petak, 17. listopada, u Atelieru LM Hrvatskog fotografskog centra samostalnu izložbu “Koncertna fotografija”, koja premošćuju jaz između glazbenih i vizualnih umjetnosti. Autorica, koju je strast prema glazbi i koncertima dovela do suradnje s glazbenim portalima, a kasnije i s agencijom Pixsell, prikazuje brojne trenutke koncertne ekstaze glazbenika različitih izričaja - od Josipe Lisac do Femija Kutija te od Darka Rundeka do Blixe Bargelda.

U najavi se ističe kako, nasuprot pozornosti koju su joj uživale putopisne i umjetničke fotografije, koncertni opus fotografkinje na kojem se izgradila dosad bio je prihvaćen većinski kao vizualni otisak jedne muzičke epohe Zagreba. Izložba jednostavnog naziva “Koncertna fotografija” to nastoji promijeniti, pokazujući da takav izričaj ne mora biti puko brušenje zanata, niti čak samo vrijedan arhivski doprinos, već da može biti ravnopravan medij koji glazbu i sliku sintetizira, dodaje se.

Kako se objašnjava, apstrahirajući prostore u kojima lovi trenutke koncertne ekstaze, Šarlija ogoljuje izvedbu na najosnovnije faktore njene kompozicije, njenog ritma, dinamike, boje, ali i emocije. Ona vrijeme kroz koje glazba istraje arhitektonski ledi, sumirajući njezinu melodiju na sučelju između apstraktnog i dokumentarističkog, konkretnog i univerzalnog, prolaznog i vječnog te time pronalazi dugo traženi most između likovne i glazbene umjetnosti.

James Franklin Fisher iz Algiers benda Foto: Zoe Šarlija/Hrvatski fotografski centar/Facebook

Šarlija je od kraja 2017. do danas dokumentirala nebrojene koncerte, fotografije su joj objavljivane u svim poznatijim i manje poznatim hrvatskim medijima. Diplomirala je 2021. na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu radom “Čitanje grada” koji je bio adaptiran u samostalnu izložbu u Laubi. Ista je serija fotografija izložena u Fotoklubu Split. Dobitnica je više fotografskih nagrada, uključujući prvo mjesto na prestižnom foto natječaj National Geographica 2024. za putopisnu fotografiju "Videopoziv u metrou iz Kartage za Tunis".



Izložbu “Koncertna fotografija” u Atelieru LM može se pogledati do 6. studenog.