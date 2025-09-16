Očarana zagrebačka publika nagradila je “Die Walküre” dugotrajnim pljeskom i ovacijama

Strastveni obožavatelji Richarda Wagnera jučer su navečer zasigurno sjedili u dupkom punom gledalištu zagrebačkog HNK, gdje su umjetnici Sofijske opere i baleta odigrali spektakularnu “Die Walküre” - izvedbu koja je, pod redateljskom palicom Plamena Kartaloffa, već odavno postala međunarodni fenomen.

Sinoćnje reakcije, dugotrajan pljesak i ovacije jasno su pokazali koliko je publika bila očarana izvedbom Sofijske opere. Posebne zasluge pripadaju izvanrednim solistima, među kojima se istaknuo Ólafur Sigurðarson u ulozi Wotana, a impresivna scenografija i logična, precizno vođena režija Plamena Kartaloffa dodatno su naglasile monumentalnost Wagnerove glazbe. Cjelokupni dojam večeri nije samo umjetnički uspjeh Sofijske opere i baleta, nego i vrijedan doprinos Zagrebačkom opernom festivalu, koji ovom produkcijom potvrđuje svoju važnost na europskoj festivalskoj karti. Zahvaljujući viziji sadašnje uprave, zagrebačkoj je publici u jednoj sezoni omogućeno uživati u čak dva Wagnerova naslova jer, nakon “Die Walküre”, u svibnju 2026. očekuje nas i premijera “Tannhäusera”, što je umjetnički doseg kakav u HNK-u nije bio ostvaren desetljećima.

"Die Walküre" druga je opera Wagnerova ciklusa "Prsten Nibelunga" te istražuje sukob ljubavi i sudbine, a radnja započinje kada iscrpljeni Siegmund upoznaje Sieglinde. Među njima se rađa trenutačna privlačnost, a uskoro se otkriva da su davno razdvojeni brat i sestra, djeca boga Wotana. Siegmund izvlači čarobni mač Nothung i bježi sa Sieglinde, no njihova zabranjena ljubav pokreće gnjev božice Fricke, koja od Wotana traži kaznu. Wotan naređuje svojoj kćeri, valkiri Brünnhildi, da osigura Siegmundovu smrt, no dirnuta njihovom ljubavlju Brünnhilde se oglušuje na zapovijed, zbog čega je Wotan kažnjava oduzimanjem božanstva i osuđuje na vječni san okružen vatrom, gdje će čekati heroja koji će je probuditi.

Foto: Hrvatsko narodno kazalište

Upravo je ova moćna priča postala krunski dragulj repertoar Sofijske opere i baleta, koja je u posljednjih petnaestak godina izgradila jedinstven i svjetski priznat wagnerijanski ciklus, a sve ovo započelo je 2010. godine vizionarskim projektom redatelja Plamena Kartaloffa. Njegov cilj bio je stvoriti cjelovitu izvedbu "Prstena Nibelunga" s bugarskim solistima, no ostvario je i puno više od toga jer je Sofijska opera svojom izvedbom "Die Walküre" osvojila srca publike na prestižnim pozornicama.

Gostovali su u Füssenu u Njemačkoj, Boljšoj teatru u Moskvi, otvorili su sezonu u Salernu u Italiji te oduševili publiku u Skopju, a ovom dugom popisu gostovanja sada se pridružilo i Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu. Naposljetku, svako gostovanje Sofijske opere i baleta potvrđuje da je ova produkcija istinski kulturni fenomen koji Wagnerovu glazbu približava publici diljem Europe.