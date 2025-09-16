Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 112
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
izvedba sofijske opere i baleta

Očarana zagrebačka publika nagradila je “Die Walküre” dugotrajnim pljeskom i ovacijama

"Die Walkure" Sofijske opere i baleta
Foto: Hrvatsko narodno kazalište
1/12
VL
Autor
vecernji.hr
16.09.2025.
u 12:59

Posebne zasluge pripadaju izvanrednim solistima, među kojima se istaknuo Ólafur Sigurðarson u ulozi Wotana, a impresivna scenografija i logična, precizno vođena režija Plamena Kartaloffa dodatno su naglasile monumentalnost Wagnerove glazbe

Strastveni obožavatelji Richarda Wagnera jučer su navečer zasigurno sjedili u dupkom punom gledalištu zagrebačkog HNK, gdje su umjetnici Sofijske opere i baleta odigrali spektakularnu “Die Walküre” - izvedbu koja je, pod redateljskom palicom Plamena Kartaloffa, već odavno postala međunarodni fenomen. 

Sinoćnje reakcije, dugotrajan pljesak i ovacije jasno su pokazali koliko je publika bila očarana izvedbom Sofijske opere. Posebne zasluge pripadaju izvanrednim solistima, među kojima se istaknuo Ólafur Sigurðarson u ulozi Wotana, a impresivna scenografija i logična, precizno vođena režija Plamena Kartaloffa dodatno su naglasile monumentalnost Wagnerove glazbe. Cjelokupni dojam večeri nije samo umjetnički uspjeh Sofijske opere i baleta, nego i vrijedan doprinos Zagrebačkom opernom festivalu, koji ovom produkcijom potvrđuje svoju važnost na europskoj festivalskoj karti. Zahvaljujući viziji sadašnje uprave, zagrebačkoj je publici u jednoj sezoni omogućeno uživati u čak dva Wagnerova naslova jer, nakon “Die Walküre”, u svibnju 2026. očekuje nas i premijera “Tannhäusera”, što je umjetnički doseg kakav u HNK-u nije bio ostvaren desetljećima.

"Die Walküre" druga je opera Wagnerova ciklusa "Prsten Nibelunga" te istražuje sukob ljubavi i sudbine, a radnja započinje kada iscrpljeni Siegmund upoznaje Sieglinde. Među njima se rađa trenutačna privlačnost, a uskoro se otkriva da su davno razdvojeni brat i sestra, djeca boga Wotana. Siegmund izvlači čarobni mač Nothung i bježi sa Sieglinde, no njihova zabranjena ljubav pokreće gnjev božice Fricke, koja od Wotana traži kaznu. Wotan naređuje svojoj kćeri, valkiri Brünnhildi, da osigura Siegmundovu smrt, no dirnuta njihovom ljubavlju Brünnhilde se oglušuje na zapovijed, zbog čega je Wotan kažnjava oduzimanjem božanstva i osuđuje na vječni san okružen vatrom, gdje će čekati heroja koji će je probuditi.

"Die Walkure" Sofijske opere i baleta
Foto: Hrvatsko narodno kazalište

Upravo je ova moćna priča postala krunski dragulj repertoar Sofijske opere i baleta, koja je u posljednjih petnaestak godina izgradila jedinstven i svjetski priznat wagnerijanski ciklus, a sve ovo započelo je 2010. godine vizionarskim projektom redatelja Plamena Kartaloffa. Njegov cilj bio je stvoriti cjelovitu izvedbu "Prstena Nibelunga" s bugarskim solistima, no ostvario je i puno više od toga jer je Sofijska opera svojom izvedbom "Die Walküre" osvojila srca publike na prestižnim pozornicama. 

Gostovali su u Füssenu u Njemačkoj, Boljšoj teatru u Moskvi, otvorili su sezonu u Salernu u Italiji te oduševili publiku u Skopju, a ovom dugom popisu gostovanja sada se pridružilo i Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu. Naposljetku, svako gostovanje Sofijske opere i baleta potvrđuje da je ova produkcija istinski kulturni fenomen koji Wagnerovu glazbu približava publici diljem Europe.

Ključne riječi
ovacije Zagrebački operni festival opera Hrvatsko narodno kazalište Sofijska opera i balet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Opera "Lennon"
Bili smo u Bugarskoj na izvedbi hrvatske opere "Lennon"

Sofijske gužve podsjećaju na Zagreb, a sudeći po ovacijama našoj operi, dijelimo i glazbeni ukus

Povodom izvedbe opere "Lennon" skladatelja Ive Jospovića i libretistice Marine Biti s Operom zagrebačkog HNK otputovali smo u bugarsku prijestolnicu. Sofijska publika ovaj je operni komad nagradila stajaćim ovacijama, a bio je ovo samo početak kulturne razmjene između Hrvatskog narodnog kazalište u Zagrebu i Sofijske opere i baleta jer nas već 15. rujna u Zagrebu očekuje izvedba Wagnerove "Die Walküre", koju će izvesti bugarski umjetnici

storyeditor/2025-09-04/PXL_180122_91532632.jpg
Premium sadržaj
FRLJIĆ NE POSTOJI

Oliver Frljić, lik iz mašte ili portret umjetnika koji je protjeran iz Hrvatske

Čak i u Poljskoj kojom su u to vrijeme vladali opasni katolički fundamentalisti, on je uznemiravao i uzbuđivao duhove, pa bi ga neki i sudu tužili, ali svijet njegove pozornice nikad nije bio narušen… No, pomalo je već teško to objašnjavati u zemlji i kulturi u kojoj više ne postoje ni kazališni kritičari, nego ljubitelji Marka Perkovića Thompsona i Cece Arkanove sude o predstavama koje su vidjeli, ili ih nisu vidjeli, što je ovdje sasvim svejedno

Učitaj još