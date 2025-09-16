Obrazovanje je ključ rasta, a kolekcionari su uglavnom muškarci stariji od 50 godina

Rumunjski Artmark pozicioniran je u top tri aukcijske kuće istočne Europe, na tržištu je 15 godina, tijekom kojih je na oko 500 događanja na prodaju ponudio više od 150.000 lotova. Proširenjem djelatnosti na Bugarsku i Hrvatsku čuvena zagrebačka Kuća Amruš, koju je potkraj 19. stoljeća projektirao Martin Pilar, njihova je hrvatska baza posljednje dvije godine, tijekom kojih su realizirali niz aukcija, projekata i suradnji s našim muzejima. Štoviše, pali su i neki rekordi, primjerice nedavna Ljetna Artmarkova aukcija zabilježila je najveći broj prodanih umjetnina na javnoj aukciji u povijesti hrvatskog i regionalnog tržišta umjetnina, tu govorimo i o Sloveniji i Srbiji, u jednoj večeri, kada je prodano čak 100 lotova s ukupnim prometom od otprilike 275.000 eura. U usporedbi s lanjskim rezultatima iste aukcije, to je rast od 65 posto u broju prodanih lotova, što svjedoči o kontinuiranom rastu tržišta umjetnina i sve većem interesu kolekcionara za hrvatsku umjetnost, o čemu razgovaramo s Iulianom Pleștiuom, povjesničarom umjetnosti i direktorom Artmark Hrvatska.