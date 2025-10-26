Novo izdanje 'Djece ponoći', jednog od najvažnijih romana 20. stoljeća

Jedan od najvažnijih romana 20. stoljeća dobit će svoje novo hrvatsko izdanje. Riječ je o "Djeci ponoći" Salmana Rushdieja, koju će u hrvatskom prijevodu Marina Popovića uskoro objaviti Petrine knjige.

"Djeca ponoći", objavljena 1981. godine, priča je o Saleemu Sinaiju, rođenom u ponoć 15. kolovoza 1947. godine, u trenutku kada je Indija stekla neovisnost. Saleem otkriva neobične moći, poput telepatske povezanosti s još 1000 različite djece rođene u tom, prvom satu slobode. Svako od "djece ponoći", ima jedinstveni dar, a njihove sudbine alegorija su sudbine čitave nacije te tranzicije Indije od britanske kolonije, preko podjele, do neovisnosti.

Roman je imao golem odjek i postao prekretnica u indijskoj književnosti na engleskom jeziku – toliko da se razdoblje nakon godine od njegova izlaska naziva "postrushdiejevskim". Nagrađen je Bookerovom nagradom, nagradom James Tait Black Memorial, a legendarni status stekao je kada je 1993. osvojio tzv. "Bookera nad Bookerima", priznanje za najbolji roman u 25 godina postojanja te nagrade. To je priznanje dobio ponovno 2008. godine, u povodu 40. obljetnice Bookera. Samo u Ujedinjenom Kraljevstvu prodan u više od milijun primjeraka.

"Djeca ponoći" bila su drugi roman Salmana Rushdieja, britansko-indijskog pisca, i samog rođenog u ljeto 1947. godine, a donijela su mu svjetsku popularnost i titulu majstora romana koji spajaju magični realizam s povijesnim i političkim temama. No sedam godina nakon "Djece ponoći" Rushdie će objaviti kontroverzne "Sotonske stihove", knjigu zbog koje će velik dio života provesti u skrivanju zbog fetve koju je nad njim izrekao ajatolah Homeini.

Iako je formalno povučena, a Rushdie se vratio javnom životu, prije nekoliko godina preživio je brutalan pokušaj atentata, motiviran upravo fetvom, u kojem je ostao bez oka, a o čemu je napisao i hvaljene memoare "Nož".