Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 74
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Preporuka

Novo izdanje 'Djece ponoći', jednog od najvažnijih romana 20. stoljeća

VL
Autor
Tia Špero
26.10.2025.
u 12:31

Sedam godina nakon "Djece ponoći" Rushdie će objaviti kontroverzne "Sotonske stihove", knjigu zbog koje će velik dio života provesti u skrivanju zbog fetve koju je nad njim izrekao ajatolah Homeini

Jedan od najvažnijih romana 20. stoljeća dobit će svoje novo hrvatsko izdanje. Riječ je o "Djeci ponoći" Salmana Rushdieja, koju će u hrvatskom prijevodu Marina Popovića uskoro objaviti Petrine knjige.

"Djeca ponoći", objavljena 1981. godine, priča je o Saleemu Sinaiju, rođenom u ponoć 15. kolovoza 1947. godine, u trenutku kada je Indija stekla neovisnost. Saleem otkriva neobične moći, poput telepatske povezanosti s još 1000 različite djece rođene u tom, prvom satu slobode. Svako od "djece ponoći", ima jedinstveni dar, a njihove sudbine alegorija su sudbine čitave nacije te tranzicije Indije od britanske kolonije, preko podjele, do neovisnosti.

Roman je imao golem odjek i postao prekretnica u indijskoj književnosti na engleskom jeziku – toliko da se razdoblje nakon godine od njegova izlaska naziva "postrushdiejevskim". Nagrađen je Bookerovom nagradom, nagradom James Tait Black Memorial, a legendarni status stekao je kada je 1993. osvojio tzv. "Bookera nad Bookerima", priznanje za najbolji roman u 25 godina postojanja te nagrade. To je priznanje dobio ponovno 2008. godine, u povodu 40. obljetnice Bookera. Samo u Ujedinjenom Kraljevstvu prodan u više od milijun primjeraka.

"Djeca ponoći" bila su drugi roman Salmana Rushdieja, britansko-indijskog pisca, i samog rođenog u ljeto 1947. godine, a donijela su mu svjetsku popularnost i titulu majstora romana koji spajaju magični realizam s povijesnim i političkim temama. No sedam godina nakon "Djece ponoći" Rushdie će objaviti kontroverzne "Sotonske stihove", knjigu zbog koje će velik dio života provesti u skrivanju zbog fetve koju je nad njim izrekao ajatolah Homeini.

Iako je formalno povučena, a Rushdie se vratio javnom životu, prije nekoliko godina preživio je brutalan pokušaj atentata, motiviran upravo fetvom, u kojem je ostao bez oka, a o čemu je napisao i hvaljene memoare "Nož".

Ključne riječi
petrine knjige Salman Rushdie

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Pula: Najavljen program 31. Sajma knjige u Istri
Video sadržaj
objavljen program

Evo što nas očekuje na 31. izdanju književnog festivala Sa(n)jam knjige u Istri

Glavna pozornica Sajma, koji će se održati od 28. studenoga do 7. prosinca, ponovno će biti pulski Dom hrvatskih branitelja, koji će, "kao hram knjige i palača autora", u gotovo 100 programa ugostiti više od 100 eminentnih autora iz cijelog svijeta. Dolaze ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost László Krasznahorkai, japanska spisateljica Hiroko Oyamada, gruzijska spisateljica Tamta Melashvili, talijanska autorica Dacia Maraini i mnogi drugi

Uručenje knjige Yuvalu Noah Harariju
Video sadržaj
3
jedan od najutjecajnijih intelektualaca današnjice

Harari iz Hrvatske nosi Večernjakovu knjigu Hrvati koji su mijenjali svijet

Na druženju koje se održalo u srijedu, 22. listopada, Ankica Mamić izraelskom povjeničaru Yuvalu Noah Harariju uručila je poklon, knjigu "Hrvati koji su mijenjali svijet" na engleskom jeziku. Harari će tako imati priliku čitati o 12 hrvatskih velikana koji su zadužili ne samo Hrvatsku već i cijeli svijet, a autor knjige, koja je dio je velikog multimedijalnog projekta Večernjeg lista iz 2020. godine, je glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić

"Nemoguće bogatstvo"
Nove avanture omiljenih penzića

U petom nastavku knjige pred Klubom istražitelja težak je zadatak - mogu li na vrijeme spriječiti ubojstvo?

Ako još niste stigli pročitati prva četiri nastavka urnebesnog serijala Richarda Osmana, premisa, ukratko, glasi ovako – četvero penzića svoje zlatne godine života provodi u luksuznoj zajednici umirovljenika Cooper's Chase u pitoresknom engleskom kraju nedaleko od Kenta. Međutim, umjesto da krate vrijeme igranjem kartaških igara ili možda pletenjem, ovi se junaci sastaju svakog četvrtka u jednoj od soba za rekreaciju i rješavaju stare i zaboravljene kriminalističke slučajeve

Učitaj još

Kupnja