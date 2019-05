Napokon ćemo čitati kultni strip-serijal Russa Manninga na hrvatskome jeziku

Prošlo je više od stoljeća otkad se jedan od najpoznatijih i najdugovječnijih pop-kulturnih junaka pojavio u romanu “Tarzan među majmunima” američkog autora Edgara Ricea Burroughsa. Roman je objavljen u šund-magazinu The All-Story čija je publika ludovala i za Burroughsovim serijalom “Pod Marsovim mjesecima”, koji je poslije promijenio ime u “Princeza Marsa”. Nakon književne, prošle godine obilježio je i stotu filmsku obljetnicu otkad je 1918. u kina došao nijemi kostimirani spektakl “Tarzan of the Apes” s Elmom Lincolnom i Enid Markey u glavnim ulogama, a sada obilježava i devedeset godina od prvog strip-izdanja koje je ilustrirao legendarni Hal Foster!

Taj rođendan nisu zaboravili ni organizatori Zagreb Comic Cona, našeg najvećeg festivala stripa koji u zagrebačkom Domu HDLU počinje za točno tjedan dana. Najavljena je izložba ilustracija najvažnijih crtača Tarzana (desetorica majstora obilježila su povijest tog stripa), a obljetnicu će proslaviti i objavljivanjem prve knjige sabranih novinskih stripova o Tarzanu legendarnog Russa Manninga u izdanju udruge CRŠ!

Paralelne novinske priče

– Struktura knjige zadana je američkim načinom objavljivanja. Ondje novinski stripovi izlaze s po jednom crno-bijelom pasicom od ponedjeljka do subote, dok u nedjelju izlazi čitava stranica u boji. Također, vrlo je rijetko da u tjednu vidimo priču koja bi se objavljivala tijekom svih sedam dana. Obično jedna priča ide na crno-bijelim pasicama tijekom tjedna, a druga nedjeljom, u koloru. Manning je u početku radio i dnevni i nedjeljni strip, a poslije je prešao samo na nedjeljni. Sve te kreativne mijene vidjet će se u našoj knjizi, na 288 raskošno prelomljenih stranica kvadratičnog formata, koje osim stripova donose i eseje, te povijesne fotografije tvoraca popularnog Tarzana – rekao nam je direktor CRŠ-a Slaven Gorički, ponosan na izdanje stripa koji je obilježio i njegovo djetinjstvo.

Podsjetimo, Tarzan je u kontinuitetu izlazio od 1929. do 2001. godine, kada završava zadnji veliki ciklus stripova koje je čak 18 godina stvarao Gray Morrow. Nakon toga, fanovi kreću u potragu za reizdanjima najvažnijih Tarzanovih priča, među kojima su svakako i one ilustrirane crtežima Russa Manninga koje sada možemo čitati i na hrvatskom jeziku.

– Russel George Manning rijetka je ptica u svijetu autora pustolovnih stripova šezdesetih godina dvadesetog stoljeća: bio je sa Zapadne obale. U to su vrijeme stripovima o superherojima, herojskim pustolovinama i znanstveno-fantastičnim stripovima gotovo isključivo vladali Marvel i DC. Njihova je službena politika tijekom tog razdoblja diktirala kako (uz rijetke iznimke), želiš li raditi za njih, moraš doći živjeti u New York – prisjetio se Manningov asistent, a poslije ugledni ilustrator William Stout u uvodniku CRŠ-ove knjige. Naglasio je da je Manningova posebnost bila i u tome što je u svijet Tarzana donio tipičan europski način koloriranja tabli, zbog čega ne čudi da su upravo njegovi crteži omiljeni brojnim europskim čitateljima.

– Poput svojeg uzora Harolda Fostera (slavnog po Princu Valiantu i prvom Tarzanu), Russ Manning je možda jedan od najpodcjenjenijih pisaca u stripu. Njegovi divni crteži toliko su privlačni da je lako shvatiti kako su mogli zasjeniti njegove scenarije. Međutim, bio je prirodno nadaren pripovjedač, koji je umješno od pripovijedanja priča o Tarzanu u suvremenoj Africi, čovjeka majmuna smjestio u dinosaurima nastanjeni Pal-ul-don. Russ je postigao da pisanje izgleda mnogo jednostavnije negoli je moralo biti – dodao je Stout. I zaista, zahvaljujući kreativnosti njegovih kasnijih autora onaj originalni kralj džungle u međuvremenu je prošetao brojnim epohama i geografskim područjima, pa čak i po drugim planetima. Uvijek su ga pratile ljepotice, koje su se baš kao i on s godinama mijenjale i prilagođavale društvenim trendovima: ustrašene dame decentno prekrivenih oblina u osamdesetima su postajale divlji vamp, a u posljednjoj dekadi emancipirane i nešto manje seksualizirane partnerice.

Egzotični šarm s početka stoljeća

Tarzan je pak godinama zadržavao egzotični šarm koji je korespondirao s romantičnim fantazijama o otkrivanju udaljenih krajeva iz nekog nevinijeg i naoko jednostavnijeg vremena s početka 20. stoljeća. Svjesni da bi te avanture u modernom digitalnom dobu djelovale gotovo naivno, u drugoj polovini 20. stoljeća autori su ga krenuli modernizirati, a potom i približavati superjunacima s kojima se natjecao u borbi za kinoblagajne. U povijesti je, zanimljivo, Tarzan imao više od dvjesto različitih filmskih i televizijskih pojavljivanja, što ga zajedno s nepreglednom količinom stripova, videoigrama i drugim formama čini jednim od najplodnijih likova u povijesti pop-kulture! Za svojih devedeset stripovskih i više od stotinu književnih godina, omiljeni junak itekako se dobro drži.