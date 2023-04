Napad umjetne inteligencije na glazbenu industriju: Drake i Weeknd u središtu skandala

Razvojem umjetne inteligencije u posljednjih nekoliko godina, i njenim boomom u posljednjih par mjeseci postavlja se pitanje - hoće li ona moći zamijeniti naša zanimanja i poslove. Iako se to za sada još uvijek ne čini kao realna mogućnost, umjetna inteligencija opasno se približava upravo tomu.

Kao posljednji problem razvoja AI-ja postavio se AI u umjetnosti. On tako sada može raditi slike i fotografije temeljem analiza sličnih slika na internetu, a trenutni povod napada na umjetnu inteligenciju je njena mogućnost izrade pjesama, i to zahvaljujući slučaju AI generirane pjesme slavnih glazbenika Drakea i The Weeknda, "Heart on my sleeve", umjetnika pod pseudonimom Ghost Writer.

Pjesma je postala viralni hit i od petka je na Spotifyju preslušana 250 tisuća puta, a na TikToku je pregledana preko 8 i pol milijuna puta.

No ovog tjedna, pjesma je uklonjena sa svih platformi radi kršenja autorskih prava.

Ovakva reakcija platformi došla je nakon pisma pritužbe koje im je poslalo Udruženje diskografske industrije Amerike u kojem zahtijevaju da se zabrani ‘učenje’ programa umjetne inteligencije na glazbi pod autorskim pravima.

Naime, programi koji koriste umjetnu inteligenciju moraju imati i pregledati određenu bazu podataka preko koje će ‘naučiti’ na koji način odrađivati svoje zadatke i što se od njih očekuje. Do sada su ti programi imali pristup Spotifyju i Apple Musicu, dvjema najvećima glazbenim streaming platformama.

No sve više glazbenika i glazbenih kuća se žali na ovakav, neograničen pristup njihovoj glazbi u strahu da će umjetna inteligencija naučiti raditi pjesme te da će oni izgubiti profit ili da će ih umjetna inteligencija u potpunosti zamijeniti.

Umjetna inteligencija počela je predobro (re)kreirati sadržaj, pa se tako nedavno pojavila i fotografija pape Franje u Balenciaga jakni te čak i pjesma "Golden hour" koju pjeva preminuli XXXTentacion.

AI odlično je pomagalo za nebrojeno zadataka i životnih (ne)prilika, ali je li vrijedno razvijati umjetnu inteligenciju čije mogućnosti će moći prestići one ljudske i samim time zamijeniti nebrojeno zanimanja i radnih mjesta - ostaje pitanje za budućnost.