Najprodavanija hrvatska knjiga od rujna postaje crtić

Po podacima hrvatskog portala za knjigu i kulturu čitanja Moderna vremena, na top-ljestvici najprodavanijih hrvatskih knjiga u knjižarama na prvom je mjestu prvijenac slikarice Tisje Kljaković Braić “U malu je uša đava”.

Stoga će sve obožavatelja njezina štiva, u kojem je, podsjetimo, zabilježila priče iz svojeg djetinjstva provedenog s didom i babom i uhvatila atmosferu Splita 80-ih, razveseliti činjenica da je HAVC potvrdio sufinanciranje animiranog filma koji se temelji na njemu. Skice za likove nacrtala je sama autorica knjige, a za razradu animacije zadužen je splitski animator Veljko Popović, za svoje “Bicikliste” nagrađen i na Animafestu i u Annecyju. Animirani film “ U malu je uša đava” bit će rađen u tehnici 2D animacije, počinje se u rujnu, a kako nam je nedavno rekao Popović, njegovi francuski producenti Bagan Films već su zainteresirani.

– Tisjina knjiga na trenutak mi je oživjela svijet šarma, humora i ljubavi obitelji koja zajedno prolazi kroz suze i smij od prve do zadnje stranice tog divnog štiva. Osjetio sam da svjedočim dokumentu koji je zabilježio i vrijeme mojeg djetinjstva i da sam zavirio u ispovijest ljubavi djeda prema unuci koja rastapa srce i puni dušu. Odmah sam pomislio da je to svijet u koji želim zaroniti i da je riječ o fantastičnom materijalu za animirani serijal – kazao je Popović, animator i voditelj studija Lemonade3d, koji je radio i za američku seriju “Sleepy Hollow“.

Hrabriji komentatori izričaj i stil u kojem je knjiga napisana prozvali su nastavkom Smojina “Malog mista”.

– Prepadnem se svaki put kad to kažu jer ja sam to napisala da se ne zaboravi, u dahu. Isto kao što je “Tko to tamo pjeva” nastao kao studentski film uz misao “kad narastem, napravit ću nešto bolje”. To se i meni dogodilo. Ne vjerujem da je nešto od čega nisam imala nikakva očekivanja nekome zanimljivo. Nisam se ni ludo preznojila, napisala sam tu knjigu u 15 dana – kaže Kljaković Braić.