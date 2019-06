Na trubi dermatolog, urolog na alt saksofonu, neurolog na gitari...

Na trubi, dermatovenerolog dr. Damir Homolak, na gitari - neurolog dr. Anton Glasnović, za klavirom - urolog dr. Ante Reljić…

Baš tako zvuči sastav Big Banda Hrvatske liječničke komore koji je u četvrtak imao svoj prvi javni nastup u zagrebačkom Jazz i cabaret klubu Kontesa. Da doktorima jazz sjajno leži, kao i da glazba liječi, složit će se publika koja je ulaznice za ovaj nesvakidašnji događaj razgrabila danima unaprijed i kao nikad ranije napunila klubu cenru Zagreba.

Foto: Dalibor Urukalović/PIXSELL

Uživali su 75 minuta u sjajnim jazz standardima poput 'Night Train' i 'Pennsylvania 6-5000' legendarnog Glenna Millera, ‘Hay Burner’ Counta Basiea, zatim 'Cherokee' u aranžmanu Charliea Barneta, 'Sir Duke' Stevie Wondera i drugih svevremenskih uspješnica ovoga žanra.

Big Band čini 15 članova od kojih dio su profesionalni glazbenici koji doprinose kvaliteti orkestra, a osmero izvođača su liječnici koji su ujedno i aktivni glazbenici na koji djeluju na hrvatskoj glazbenoj sceni.

- Kao Big Band Hrvatske liječničke komore aktivno djelujemo od ljeta 2018. godine kada smo se okupili pod okriljem Komore. Prethodno smo kao članovi Hrvatskog glazbenog zavoda i Royal Garden Zagreb – Dixie banda nastojali oživjeti dixieland i swing - kaže dr. Damir Homolak, dermatovenerolog iz KBC-a Sestre milosrdnice, idejni začetnik Big Banda HLJK i ujedno stalni član Društvenog jazz orkestra HGZ-a.

Dr. Homolak nastupao je i s Jazz orkestrom oružanih snaga RH, Big bandom Karlovac te renomiranim pjevačima poput Jelene Balent, Zdenke Kovačiček i Mire Ungara.

Foto: Dalibor Urukalović/PIXSELL

Takva biografija govori da nije riječ samo o hobiju koji opušta. Ozbiljnu glazbenu karijeru biježi I doc. dr. sc. Josip Grah, radioterapeut I onkolog donedavno iz KBC-a Zagreb, a od siječnja u bolnici u Grazu. Iako je medicinsku karijeru nastavljaj u Grazu, nije mu problem dolaziti na svirku u Zagreb gdje ima I zavidnu glazbenu karijeru. Poznat je kao jazz trubač I harmonikaš koji je svirao u Swing Again, Soul Fingers, Cubismo, a bio je i član pratećeg benda Josipe Lisac.

Tu je i prim. dr.sc. Ante Reljić, urolog iz Vinogradske, pijanist, skladatelji i aranžer koji je surađivao s brojnim sastavima i orkestrima te izdao 5 CD-a sa sastavima DOC Quintet, Swing Again i Scharf Club Swing Quintet.

Neurolog iz KB Dubrave, dr. sc. Anton Glasnović, cijenjeni je jazz gitarista koji je usavršavao improvizaciju na Berklee College of Music iz Bostona i u Massachusettsu. Ujedno je i voditelj emisije o jazzu “Jazz ordinacije” na Hrvatskom katoličkom radiju te organizator međunarodnog jazz festivala u Đakovu - “JazzVez”.

Foto: Dalibor Urukalović/PIXSELL

Studentica šeste godine medicine Dorotea Orosi vokalno je oplemenila ovaj nastup. Tu su još i dr. Antun Ferenčić, asistent s Katedre za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, inače član popularnih Gustafa, oftalmolog dr. Marko Šimunić iz Opće bolnice Karlovac, otorinolaringolog iz Ozlja dr. Luka Janković i urolog dr. Borna Vrhovec.

- Naša ambicija postići je profesionalni nivo, na amaterskom entuzijazmu. Naša ideja - motivirati mlade medicinare, talentirane glazbenike da nam se pridruže – poručuju ovi talentirani ljudi koje čista pozitivna energija pogoni da u 24 sata ispolje svoj talent i održe obećanje Hipokratu.

- U subotu nastupamo u Đakovu na jednom malom jazz festivalu, a u kolovozu u Krapini - najavljuje Zvonimir Bajević, umjetnički voditelj Big Banda Liječničke komore, inače profesionalni jazz glazbenik, trubač, skladatelj i aranžer, a donedavno i član Big Banda HRT-a te dobitnik nagrade Hrvatske glazbene unije „Status“ za najboljeg jazz trubača u 2018. godini