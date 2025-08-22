Naši Portali
JOSÉ CARRERAS

Jedan od najvećih opernih tenora uoči nastupa u Puli: Za mene je nastup u Areni privilegija!

Pogled na Arenu u Puli
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
22.08.2025.
u 18:18

Godine 1990. s Plácidom Domingom i Lucianom Pavarottijem pokrenuo je projekt Tri tenora.

Jedan od najvećih opernih tenora svih vremena, José Carreras, nastupit će u pulskoj Areni u utorak, 26. kolovoza 2025. u 21 sat, uz pratnju Zagrebačke filharmonije.

Carreras je više puta isticao koliko ga Pula i Arena inspiriraju, a uoči koncerta ponovno je naglasio:  „Nastup u Areni za mene je veliko privilegij. To je jedinstvena pozornica iznimne ljepote, s posebnom magijom, poviješću i impresivnom snagom. Za ovu prigodu pripremio sam raznovrstan repertoar – od klasičnih djela, zarzuela i napolitanskih pjesama do crossovera – program osmišljen tako da dopre do publike na sveobuhvatan i pristupačan način.“

Carreras je poznat po vrhunskoj vokalnoj tehnici i interpretacijama uloga u operama Verdija i Puccinija. Tijekom karijere ostvario je više od 60 opernih uloga i prodao preko 85 milijuna nosača zvuka. Godine 1987. pobijedio je leukemiju te osnovao Međunarodnu zakladu José Carreras za potporu istraživanju i liječenju ove bolesti. Godine 1990. s Plácidom Domingom i Lucianom Pavarottijem pokrenuo je projekt Tri tenora. Večer će voditi dirigent David Giménez, dugogodišnji Carrerasov suradnik, a posebna gošća bit će sopranistica Dušica Bijelić.

Ključne riječi
pulska Arena José Carreras

