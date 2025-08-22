'To što si učinio Vukotiću manje više zna čitav filmski Zagreb i od toga se nikada nećeš oprati'

Javna polemika između redatelja Joška Marušića i Rajka Grlića odvija se već nekoliko dana. Naime, Joško Marušić u svom je tekstu, koji je objavljen 10. kolovoza u Večernjem listu, kritizirao stanje u hrvatskoj kinematografiji te se u tom kontekstu dotaknuo i Rajka Grlića. Kazao je kako se Grlić prije 35 godina odselio u Ameriku gdje nije snimio nijedan film, a "stalno snima ovdje, u zemlji koja mu je odbojna i koju nikada nije priznao".

Rajko Grlić ubrzo je odgovorio na prozivke otvorenim pismom koje je objavljeno u Večernjem listu, a u kojemu je napisao kako će Marušić ostati zapamćen kao direktor Zagreb filma "koji je Dušanu Vukotiću, najslavnijoj osobi koju je Zagrebačka škola crtanog filma ikada imala, zabranio ulazak u zgradu jer mu krvna zrnca nisu bila u skladu sa tvojim naglo rođenim nacionalizmom". Oglasio se zatim Marušić koji je opovrgnuo optužbe, a na ovaj komentar ponovno se oglasio Rajko Grlić. Njegov odogovor u nastavku prenosimo u cijelosti.

"Žao mi je ali ako ja lažem vjerojatno ne laže Dušan Vukotić.



Da budem precizan, zajahao si nacionalnu kartu i kao takav 1992. postao ne direktor nego umjetnički direktor Zagreb filmovog festivala, a time strah i trepet u Zagreb filmu. Te godine, ili je to bilo dvije godine kasnije, ukratko na jednom od ta dva otvaranja Animafesta, vidio sam Dušana Vukotića pred ulazom u kino Zagreb. Stajao je sam, po strani, gotovo u mraku. Ljudi su prolazili i nitko ga nije pozdravljao. Prišao sam mu.



- Kako ste Vud?

- A kako!? Neki dan me nisu pustili da uđem u Zagreb film.

- Tko?

- Portir.

- Pa nije on sam…

- Nervno.

- Tko..?

- Marušić.



To što si učinio Vukotiću manje više zna čitav filmski Zagreb i od toga, kao i od mržnje koju si prosipao kroz karikature u Slobodnoj Dalmaciji, se nikada nećeš oprati.



Tu stajem i nemam namjeru nastaviti ovaj 'dijalog'".