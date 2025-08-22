Naši Portali
Grlićev finalni odgovor Marušiću

'To što si učinio Vukotiću manje više zna čitav filmski Zagreb i od toga se nikada nećeš oprati'

Regionalne zvijezde na crvenom tepihu petog dana 30. Sarajevo Film Festivala
22.08.2025.
u 12:41

Nakon što je Joško Marušić opovrgnuo optužbe Rajka Grlića na adresu redakcije Večernjeg lista stigao je finalni Grlićev komentar

Javna polemika između redatelja Joška Marušića i Rajka Grlića odvija se već nekoliko dana. Naime, Joško Marušić u svom je tekstu, koji je objavljen 10. kolovoza u Večernjem listu, kritizirao stanje u hrvatskoj kinematografiji te se u tom kontekstu dotaknuo i Rajka Grlića. Kazao je kako se Grlić prije 35 godina odselio u Ameriku gdje nije snimio nijedan film, a "stalno snima ovdje, u zemlji koja mu je odbojna i koju nikada nije priznao". 

Rajko Grlić ubrzo je odgovorio na prozivke otvorenim pismom koje je objavljeno u Večernjem listu, a u kojemu je napisao kako će Marušić ostati zapamćen kao direktor Zagreb filma "koji je Dušanu Vukotiću, najslavnijoj osobi koju je Zagrebačka škola crtanog filma ikada imala, zabranio ulazak u zgradu jer mu krvna zrnca nisu bila u skladu sa tvojim naglo rođenim nacionalizmom". Oglasio se zatim Marušić koji je opovrgnuo optužbe, a na ovaj komentar ponovno se oglasio Rajko Grlić. Njegov odogovor u nastavku prenosimo u cijelosti. 

"Žao mi je ali ako ja lažem vjerojatno ne laže Dušan Vukotić.

Da budem precizan, zajahao si nacionalnu kartu i kao takav 1992. postao ne direktor nego umjetnički direktor Zagreb filmovog festivala, a time strah i trepet u Zagreb filmu. Te godine, ili je to bilo dvije godine kasnije, ukratko na jednom od ta dva otvaranja Animafesta, vidio sam Dušana Vukotića pred ulazom u kino Zagreb. Stajao je sam, po strani, gotovo u mraku. Ljudi su prolazili i nitko ga nije pozdravljao. Prišao sam mu. 

- Kako ste Vud?
- A kako!? Neki dan me nisu pustili da uđem u Zagreb film.
- Tko?
- Portir.
- Pa nije on sam…
- Nervno.
- Tko..?
- Marušić.

To što si učinio Vukotiću manje više zna čitav filmski Zagreb i od toga, kao i od mržnje koju si prosipao kroz karikature u Slobodnoj Dalmaciji, se nikada nećeš oprati.    

Tu stajem i nemam namjeru nastaviti ovaj 'dijalog'".
Avatar Briselko2
Briselko2
13:00 22.08.2025.

Ova Jugoslavenčina Grlić za koju sam se ponadao 90-tih da je trajno i nepovratno napustio Hrvatsku, povratkom Račanovih komunjara na vlast osjetio je da je došlo vrijeme za njegov velik povratak. Zbog takvih poput Grlića (da ih ne nabrajam jerer će mi komentar ionako biti obrisan) mi državotvorni Hrvati smo se najeli g*vana u njihovoj Šugoslaviji.

BP
Besposlen pop
13:30 22.08.2025.

Čak ni iz drugog pokušaja uvaženi gospodin Grlić nije Marušića demantirao po pitanju 35 godina boravka u Americi uz ništica (0) od snimanih filmova. Nije se također oglasio na prozivke o neprihvaćanju hrvatske države. Umjesto toga, on ga proziva zbogg navodnog nacionalizma. Uh, zjev, kako jugoslOvenski 👎🙈🥱

Avatar NasaPosla
NasaPosla
13:40 22.08.2025.

Ako me sjećanje ne vara, taj Grlić je lažno svjedočio u jednoj prometnoj nezgodi.

